Entrevue avec François Croteau – 4 oct 2017

François Croteau : combattre la vision Coderre

François Croteau continuera à se «battre contre cette vision dépassée qui doit être changée à Montréal», celle du maire Coderre, s’il est réélu à la barre de l’arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie le 5 novembre.

Celui qui brigue un troisième mandat sous la bannière de Projet Montréal n’avait pas l’intention de se représenter. Il dit avoir été interpellé par la nécessité d’apporter un contrepoids à la vision du maire Coderre.

«La question de la sécurité, pour les déplacements, pour la mobilité active, c’est le néant complet et total. Je vais continuer à me battre pour une vision humaniste et à échelle humaine de la ville et non pas pour un maire qui a des lubies et des fantasmes personnels de faire du bling bling de Montréal», a-t-il affirmé en entrevue à La Matinale, le 4 octobre.

Sur le plan de l’habitation, M. Croteau souhaite privilégier des projets de faible densité. Il pense entre autres au développement du secteur Bellechasse, au croisement du viaduc Van Horne et du chemin de fer du Canadien Pacifique.

«Les gens aiment la typologie traditionnelle des triplex et duplex, l’accès à la cours, etc. […] Je pense qu’on a une belle occasion de développer un quartier à échelle humaine, travailler avec les partenaires du milieu pour travailler avec les familles», dit celui qui vient de terminer un doctorat en études urbaines à l’Université du Québec à Montréal.

«Marc-André Gadoury vous ment»

Le candidat, souvent critiqué par son adversaire de l’Équipe Coderre, Marc-André Gadoury, pour ne pas répondre aux questions des citoyens, n’hésite pas à le traiter de «menteur compulsif».

«Je vous met au défi de trouver un citoyen auquel je n’ai pas répondu par courriel ou par Facebook. […] M. Gadoury est un menteur compulsif. Et je vous dirais qu’il s’inspire grandement de Donald Trump en inventant ce type de faits alternatifs», se défend François Croteau.

Le maire passe en revue les initiatives de consultations publiques que l’arrondissement a entrepris depuis son élection en 2009, dont les programmes de création des ruelles vertes et les consultations pour l’implantation d’espaces dédiés aux vignettes de stationnement.

«D’ailleurs on a annoncé pour le prochain mandat la mise en place de comités milieux de vie, de budget participatif et d’une réelle démocratie participative», fait-il savoir.

Un texte de Catherine Paquette