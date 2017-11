Entrevue avec Jean Fortier – 3 oct 2017

Jean Fortier veut revoir la gestion de la Ville de Montréal

Le candidat à la mairie de Montréal Jean Fortier, de Coalition Montréal, espère remettre de l’ordre à l’Hôtel de Ville, s’il est élu le 5 novembre.

Celui qui a été le numéro 2 de l’administration du maire Pierre Bourque de 1998 à 2001 pense que beaucoup d’éléments «nous rendent encore vulnérables à la corruption».

«Le Bureau de l’Inspecteur Général s’attaque à un aspect légal, mais il y a toute la question de l’administration des contrats. C’est surtout dans la façon de gérer les projets, de faire leur estimation, leur évaluation, de les surveiller, y’a encore beaucoup de décisions discrétionnaires», souligne-t-il en entrevue à CIBL 101,5.

Le candidat vante ses capacités de gestionnaire et est d’avis que la Ville de Montréal devrait laisser plus de place à la Communauté métropolitaine de Montréal dans certains dossiers, dont le rayonnement international, la culture et le développement économique.

«Y’a des décisions politiques qui ne relèvent pas de nous. On peut être parfaitement compatissant avec les réfugiés à la frontière, mais c’est un domaine de compétence provinciale. Déclarer Montréal une ville sanctuaire, c’est un peu donner des leçons de politique internationale à notre voisin du sud et on peut payer chèrement pour ça», indique Jean Fortier.

«On devrait se concentrer à faire mieux ce qu’on doit faire, et partager avec les autres paliers de gouvernement les responsabilités», poursuit-il.

Bien que les plateformes d’Équipe Coderre pour Montréal et Projet Montréal présentent plusieurs idées similaires, Jean Fortier estime que Coalition Montréal se situe au centre de l’échiquier politique municipal, avec une équipe de 15 candidats, dont 3 femmes.

«Nous on veut offrir une alternative entre la façon autocratique de M. Coderre de gouverner et son absence pour les vraies questions de gouvernance, d’administration, et l’attitude je dirais un peu angélique que Projet Montréal peut avoir», dit-il.

Baisser les taxes

Jean Fortier laisse aussi entrevoir une baisse de taxes pour les montréalais, tout en promettant de maintenir les mêmes services.

«On va nécessairement vous annoncer très bientôt notre plateforme fiscale, c’est à dire que comment on va s’y prendre pour non-seulement geler les comptes de taxes, mais être capables de les diminuer dans la mesure du possible tout en assurant les meilleurs services possibles, mais en intégrant la fameuse économie du savoir, les technologies de l’information, les téléphones intelligents», fait-il savoir.

La Ligne du savoir

Entre autres choses, Montréal devrait selon lui revoir le projet de la ligne bleue du métro. Le candidat a frappé l’imaginaire des gens avec une ligne de métro qui passerait par le Mont-Royal et qui relierait les différentes universités, la «ligne du savoir»

«Ce qui est important dans le métro, ce n’est pas de se rendre directement, en ligne droit, c’est de ne pas faire des transferts. Alors on prendrait la clientèle du nord-est, pour l’amener vers le centre, vers le sud-ouest. Ça permettrait de dégager la ligne orange et la ligne verte et ça permettrait de créer un lien du savoir entre les musées, et deux à quatre universités», commente-t-il.

Le projet serait évalué à 1,5 milliard de dollars, soit le quart du coût de la Ligne Rose que propose Projet Montréal.

Un texte de Catherine Paquette