La sélection musicale – 2 novembre 2017

00:00:08 La Bronze On danse par en-dedans

00:04:21 METZ Cellophane

00:08:32 The Allergies Since You’ve Been Gone

00:11:52 Kalash System

00:15:15 Dumas Radar

00:18:03 Alpha Thiam Africa

00:22:15 Loud 56K

00:25:16 Danakil Back Again

00:29:14 Tire le Coyote Chanson d’eau douce

00:32:30 Look Vibrant Numb Your Spirit

00:36:48 Petit fantôme Libérations terribles

00:40:38 Sunset Rubdown I’ll Believe in Anything, You’ll Believe in Anything

00:45:23 Raphaël Denommée Goodbye Princess

00:48:30 Témé Tan Amethys Pacemakr Remix

00:52:13 Youthstar Nanana (feat. Deluxe)

00:55:38 Vox Sambou Nèg chante

01:00:01 Bigflo & Oli C’est dommage

01:03:56 Poirier Sowia feat Samito

01:07:23 Savon Tranchand Nouveaux Fantômes

01:11:42 The Bombay Royale Run Kitty Run

01:14:23 Perdrix H#SHTAG

01:16:22 zen bamboo tete d’ange

01:20:06 Of Course Marilyne

01:24:25 Oblique Baba

01:28:05 Pouvoir magique Éclipse

01:31:50 Shawn Jobin Éléphant

01:35:15 Matias Aguayo & The Desdemonas Cold Fever

01:39:59 La patère rose Décapote

01:42:48 The Shins Dead Alive

01:46:17 Medora Tsunami

01:49:55 BOPS Mary

01:52:28 L’Amalgame Bangskur

01:55:38 Eman & Vlooper La joie

02:00:02 La F Simple

02:02:59 Lary Kidd Decomposition

02:06:00 Sagot Désordre et désordre

02:09:33 Muzion La Vi Ti Neg

02:14:02 Jo Wedin & Jean Felzine Nez, lèvres et menton

02:17:16 Canailles Margarita

02:20:18 Isaac Delusion Cajun

02:24:08 Laurence Nerbonne La nuit est à nous

02:27:33 Jacques Jacobus B&B Feat Joseph Edgar et Arthur Comeau

02:30:45 St. Vincent Savior

02:34:09 Mat Vezio Adele

02:36:58 Meridian Brothers ¿Dónde Estás María?

02:40:51 Cabadzi Bouche

02:44:42 Megative More Time

02:49:13 Gazoline Tu ne peux pas

02:52:54 Jack Johnson Gather

02:56:38 C-Drik C-Drik

03:00:00 Shauit Bienvenue Nuitsheuakan

03:04:05 Amadou & Mariam Diarra

03:09:00 Millimétrik Trop loin de toi feat. Maude Audet

03:12:40 Caravane Entre ma tête et mon coeur

03:15:34 Ibeyi Me Voy feat. Mala Rodriguez

03:18:39 Papagroove All of Us

03:22:07 Charlotte Gainsbourg Rest

03:25:41 Thérapie Taxi Adena

03:29:23 La Moutarde me monte au nez Les copains

03:33:55 Sam Faye et D-Track J’sais pas danser

03:37:16 Ricky Hollywood Tu te regardes (feat. La Féline)

03:40:52 Sharon Jones and the Dap-Kings Matter of Time

03:43:58 K.Flay Blood In The Cut

03:47:23 Trace d’ours La Folie

03:50:04 Clap Your Hands Say Yeah Is This Love

03:53:16 Jeremy Kapone Aurore

03:56:15 Thin Blue Line Concrete Nights

04:00:00 Ariel Laura

04:02:36 Asa I Viata Fun der K – Natty dread ride feat. Mc Brother Culture

04:06:09 Octave Noire Nouveau monde

04:09:53 Das Kinø Ton exil

04:14:44 Katerine Je vous emmerde

04:17:55 Jay Scott X Smitty Bacalley Trailer

04:20:33 Mc Solaar Géopoétique

04:24:30 Small Talk Trop tard

04:29:00 Diron Animal Kema

04:33:04 Jon Cohen Experimental 33rd Floor

04:36:14 Nicolas Jules Le Dernier Étage

04:39:50 Lisa Leblanc I Love You, I Don’t Love You, I Don’t Know

04:43:30 Miss Sassoeur & les Sassys JOIA

04:46:29 Corail Parc California

04:48:55 Mort Rose MIAMI

04:51:59 Harfang Fly Away

04:55:37 Dylarama Chantal

05:00:00 Boogat Mezcalero Feliz (Borchi y su Doble Redoble Remix)

05:02:51 Laetitia ZONZAMBE Fafa

05:05:55 Antoine Corriveau Les trous à rats

05:11:25 Chromeo J’ai claqué la porte

05:13:48 CANARI Passagers…

05:17:36 Random Recipe avec Natasha Kanapé Fontaine Tiotiake

05:22:21 Iam Monnaie De Singe

05:25:45 Akawui Cruz Andina

05:29:47 Norre I’m Still The Same

05:32:22 Émile Bilodeau Tu me dirais-tu

05:35:30 Bellegarde Fey

05:37:34 Pierre Lapointe Mon prince charmant

05:40:29 Ludovic Alarie Sang-Froid

05:42:47 Busty and the Bass Memories and Melodies

05:47:45 Palissade La vie des autres

05:51:03 Delgres Mo Jodi

05:54:52 Jay-Jay Johanson You’ll Miss Me When I’m Gone

06:00:01 Fanny Bloom Petit bois

06:02:52 Dear Criminals Yet Not the End

06:07:00 Corridor L’histoire populaire de Jonathan Cadeau

06:09:32 Samuele Sirène

06:13:02 S A R A S A R A Fire

06:17:09 Danakil Back Again

06:21:09 Stupeflip La seule alternative

06:24:14 Tara King theory Cosmic NaP

06:28:06 Lily K.O. Alaska

06:31:26 Her Queens

06:34:41 Les Vétérans J’aimerais que tu sois ma fan # 1

06:38:24 Pépite Reste avec moi

06:41:47 FUUDGE La Chambre Rouge

06:44:20 L’Amalgame Bangskur

06:47:30 Gagné Ensemble

06:51:00 Jason Bajada Painkiller

06:54:49 Gorillaz Strobelite (Kaytranada Remix)

07:00:00 Emission – La Matinale

07:01:51 Balmoral La saisons des ivresses

07:04:44 The Barr Brothers Defibrillation feat. Lucius

07:10:15 Tim Dup Une envie méchante

07:13:50 Hi Cowboy Lové

07:17:58 Thundercat Them Changes

07:23:15 Thin Blue Line Concrete Nights

07:26:59 Phil-TC Je n’ai rien dit

07:29:59 Ménélik Liquide

07:33:18 Sharon Jones and the Dap-Kings Matter of Time

07:36:36 David Myles Night And Day

08:01:01 Sidi Wacho Con Sabor

08:04:37 Anna Leone My soul I

08:08:41 Shawn Jobin Éléphant

08:12:10 Ariel Laura

08:14:46 Wolf Parade Flies on the Sun

08:22:13 Daran Pauvre ça rime à rien

08:25:34 BOPS Mary

08:28:07 Burning Peacocks Ondulation

08:31:16 Sagot Désordre et désordre

08:34:53 Poirier Sowia feat Samito

09:01:01 Vanille Phonème

09:03:40 Hugo Kant The Event Log (feat. Kathrin de Boer)

09:07:03 BROWN Enough ft. Naadei

09:10:45 Jay-Jay Johanson You’ll Miss Me When I’m Gone

09:14:51 Maude Audet Mirage

09:21:29 Arthur H John La Reine Des Pommes

09:25:46 Pierre Lapointe Mon prince charmant

09:28:47 Cindy Doire Danse

09:32:49 Ibeyi Me Voy feat. Mala Rodriguez

09:35:54 Fwonte Chagren

10:02:10 Totem Tabou Le bout du fil

10:05:37 Bengale Dauphins

10:09:34 L. Teez That Jazz

10:13:00 Kae Sun Stalk

10:16:19 Dany Placard Full Face

10:21:27 Bad Nylon RAPPA

10:24:43 Fishbach On me dit tu

10:28:23 8 Seven Days

10:32:05 POLO & PAN Coeur croisé

10:35:23 Cabadzi Bouche

10:39:15 MackJoffatt Music Face

10:42:48 Mini This is now ft. Butta Beats

10:47:21 Extase Womanizer

10:51:04 Lou-Adriane Cassidy Ça va ça va

10:54:03 Mara Tremblay Ton corps au mien

11:00:06 Ariel Laura

11:02:42 Tire le Coyote Chanson d’eau douce

11:05:58 Lido Pimienta Agua

11:10:45 Samian & Dj Horg Show Love

11:15:16 Héliodrome Occuper les marges

11:18:52 Matias Aguayo & The Desdemonas Cold Fever

11:23:40 Rose Fargo Willy Wonka

11:25:45 Alvvays In+Undertow

11:29:04 Shauit Bienvenue Nuitsheuakan

11:33:12 Pépite Reste avec moi

11:36:42 Romain Pinsolle Extasie

11:40:02 Maître J We all lose (prod Jeune Chilly Chill)

11:44:00 Petit fantôme Libérations terribles

11:47:51 Chien Noir Cache-cache

11:51:24 Juniore Panique

11:54:58 Boogat Sabes Muy Bien

12:00:13 La F Simple

12:03:24 KNLO Mai Ayayaye feat Jam

12:08:00 Marietta (feat. Halo Maud) Nos Ventres Nus

12:11:14 Philippe B Rouge-Gorge

12:14:39 Poni Monde Parallèle

12:18:04 Danny T & Tradesman Dance a gwan ft Lutan Fyah

12:21:21 Paupière Rexx

12:25:18 Laetitia ZONZAMBE Fafa

12:29:27 Eman & Vlooper La joie

12:33:49 Biga Ranx Monday (feat. LEJ, Akhenaton & Blundetto)

12:36:43 Danakil Back Again

12:40:46 WD40 De passage

12:44:26 The Planet Smashers Too much attitude

12:47:15 Maude Audet Mirage

12:50:48 Frankie Rose Decontrol

12:54:01 Tim Dup Une envie méchante

13:00:02 Fanny Bloom Petit bois

13:02:58 Hi Cowboy Lové

13:07:06 The Allergies Since You ve Been Gone

13:10:25 Loud 56K

13:13:27 BOPS Mary

13:16:00 Les chiens Vegas

13:19:44 Tara King theory Cosmic NaP

13:22:42 AN_NA Now

13:28:03 Alain Bashung Gaby oh Gaby

13:31:56 Caravane Entre ma tête et mon coeur

13:34:55 Gabrielle Shonk Trop tard

13:38:11 The Franklin Electric Burning Flame

13:41:09 L’Amalgame Bangskur

13:44:23 Aléatoire Easy Enough feat. Le Trouble

13:48:58 Kalash System

14:00:02 C-Drik C-Drik

14:03:24 Beige-à-Coeur Runaway

14:06:16 Jack Johnson Gather

14:10:04 zen bamboo tête d’ange

14:13:49 Hugo Mudie Sirènes

14:16:44 St. Vincent Savior

14:20:09 Medora Tsunami

14:23:45 L’indice Plus fort que St-Michel

14:27:10 Poirier Sowia feat Samito

14:30:40 Shawn Jobin Éléphant

14:34:09 De la Reine L’impérative

14:37:19 Jim Murple Memorial Encore

14:39:56 Dumas Radar

14:42:44 Denai Moore Desolately Devoted

14:45:57 Theo Lawrence & The Hearts Made To Last

14:49:58 Oblique Baba

14:53:43 The Hot Springs Bacteria

15:00:01 La Bronze On danse par en-dedans

15:04:16 Corail Parc California

15:06:47 Canailles Margarita

15:10:01 Mat Vezio Adele

15:12:52 Cabadzi Bouche

15:16:43 Bigflo & Oli C’est dommage

15:20:42 Asa I Viata Fun der K – Natty dread ride feat. Mc Brother Culture

15:24:16 8 Seven Days

15:27:57 Amadou & Mariam Diarra

15:32:59 Thierry Bruyère Au service de sa majesté

15:35:49 Mon doux saigneur Hook Bleu

15:39:08 Arthur H John La Reine Des Pommes

15:43:26 Gazoline Tu ne peux pas

15:47:10 Aron D’Alesio Where You Going To

15:50:48 Isaac Delusion Cajun

16:00:02 Ariel Laura

16:02:38 Lary Kidd Decomposition

16:05:39 Raphaël Denommée Goodbye Princess

16:08:48 Ramasutra Marder

16:13:44 Half Baked Mauvais herbe hors-la-loi

16:16:26 Sharon Jones and the Dap-Kings Matter of Time

16:19:47 Laurence Nerbonne La nuit est à nous

16:23:15 Jacques Jacobus B&B Feat Joseph Edgar et Arthur Comeau

16:29:40 Shauit Bienvenue Nuitsheuakan

16:33:47 Mc Solaar Géopoétique

16:37:49 Sam Faye et D-Track J’sais pas danser

16:41:21 The Dears 1998

16:45:07 Trace d’ours La Folie

16:47:46 Laurel Halo Moontalk

16:52:15 Phil-TC Je n’ai rien dit

16:55:15 Mort Rose MIAMI

17:00:00 Emission – LE RETOUR

17:01:47 Keith Kouna Doubidou

17:04:49 Keith Kouna Shérif

17:06:55 Totem Tabou Le bout du fil

17:13:47 Ofenbach Katchi vs Nick Waterhouse

17:16:21 Sagot Désordre et désordre

17:20:11 La F Simple

18:00:46 Honeysuckle Rose Django Reinhardt

18:03:50 Les Jaguars Mer Morte

18:10:26 Canailles Margarita

18:13:32 Slim Whitman Indian Love Call

19:01:32 Loud Hell What A View

19:06:26 Loud Nouveaux riches

19:09:35 The Brooks FunkinLike

19:13:27 Mara Tremblay En dormance

19:17:02 Valery Vaughn Pablo Placard

19:21:40 Philippe Brach Mes mains blanches

19:26:27 L’Orchestre d’hommes-orchestres Justement là

19:29:58 Socalled Even God Makes Mistakes

19:32:23 The Liminanas Nuit Fantôme

19:36:25 Gros Soleil Le pervers & la vicieuse

19:40:16 NE-HI Rattled and Strange

19:44:02 Kokoko! Likolo

20:00:07 Ariel Laura

20:02:44 Oktoplut Héros ou ennemi

20:06:37 Bellegarde Fey

20:08:44 Palissade La vie des autres

20:12:01 Blood and Glass Nowheresville

20:17:00 Jay Scott X Smitty Bacalley Trailer

20:19:40 Jeremy Kapone Aurore

20:22:39 Alain Bashung Gaby oh Gaby

20:27:35 Tara King theory Cosmic NaP

20:30:32 Das Kinø Ton exil

20:35:21 Keith Kouna Shérif

20:37:28 Shabazz Palaces Latenight phone calls Feat. Laz

20:40:47 De la Reine L’impérative

20:43:57 Nina Miranda The Cage Audio Rebel

20:47:07 Thérapie Taxi Adena

20:50:49 H.E.A.T Rose De Lima

21:00:08 La F Simple

21:03:19 Nicolas Jules Le Dernier Étage

21:06:56 Corridor L’histoire populaire de Jonathan Cadeau

21:09:35 Kid Francescoli Les vitrines

21:12:48 The Gruesomes What’s your Problem

21:15:54 Royal Canoe Fussin’

21:19:48 Bengale Dauphins

21:23:50 Poirier Sowia feat Samito

21:27:20 Gazoline Tu ne peux pas

21:31:03 Les Vétérans J’aimerais que tu sois ma fan # 1

21:34:44 Iam Monnaie De Singe

21:38:11 Marvin Jouno Quitte à me Quitter – Robbie Remix

21:41:34 S A R A S A R A Fire

21:45:44 Luisa Maita Around You (Embolex Remix)

21:50:29 Balmoral La saisons des ivresses

22:00:01 Fanny Bloom Petit bois

22:02:50 Bon Iver Flume

22:06:15 The Barr Brothers Defibrillation feat. Lucius

22:11:45 Vanille Phonème

22:14:24 Témé Tan Amethys Pacemakr Remix

22:18:05 LCD Soundsytem Other Voices

22:24:44 Daran Pauvre ça rime à rien

22:28:06 Maude Audet Gallaway Road…

22:31:05 FUUDGE La Chambre Rouge

22:33:37 Lee «Scratch» Perry & The Subatomic Sound System War Ina Babylon

22:38:46 Sagot Désordre et désordre

22:42:26 Chien Noir Cache-cache

22:45:59 8 Seven Days

22:49:40 Fishbach On me dit tu

22:53:11 Stupeflip La seule alternative

22:56:19 BROWN Enough ft. Naadei

23:00:03 La Bronze On danse par en-dedans

23:04:14 STRUP Milkyway

23:08:20 Koriass M’as mettre un homme là-d’ssus

23:11:14 Julia Jean-Baptiste Sao Paulo

23:14:57 Pépite Reste avec moi

23:18:25 Dany Placard Full Face

23:23:16 Orloge Simard Fabrice Bouchard

23:26:40 Ménélik Liquide

23:29:57 Klyne Water Flow

23:33:38 Pierre Lapointe Mon prince charmant

23:36:29 Duchess says Tenen non neu

23:38:42 L’Amalgame Bangskur

23:41:51 Shauit Bienvenue Nuitsheuakan

23:45:57 Wolf Parade Flies on the Sun

23:49:28 Jason Bajada Painkiller

23:53:10 Juniore Panique