La Sélection Musicale – 27 Novembre 2017

Heure Artiste Titre

2017-11-27 00:00 Parc X Trio The Russian Spy

2017-11-27 00:05 Brigitte Insomniaque

2017-11-27 00:08 Flèche Love Umusuna feat. Rone

2017-11-27 00:11 Bobo Williams Lolita

2017-11-27 00:15 BONSA Toun’wanzè Bonni Pow

2017-11-27 00:19 Étienne Daho Le jardin

2017-11-27 00:23 Arseniq33 Un jour je reviendrai mettre le feu

2017-11-27 00:27 Gabrielle Shonk Trop tard

2017-11-27 00:30 Sound of Ceres Outer Century

2017-11-27 00:34 Gros Mené Gros Mené

2017-11-27 00:38 Samian & Dj Horg Show Love

2017-11-27 00:42 Donzelle Jalousie

2017-11-27 00:46 Canailles Rendez-vous galant

2017-11-27 00:51 La Famille Ouellette Monochrome

2017-11-27 00:55 Vessels Trust Me feat. Vincent Neff

2017-11-27 01:00 Chien Noir Cache-cache

2017-11-27 01:03 Gazoline Tu ne peux pas

2017-11-27 01:07 Philippe B Rouge-Gorge ft. Laurence Lafond-Beaulne

2017-11-27 01:10 Krak in dub Some people feat. Demolition Man

2017-11-27 01:13 Shawn Jobin Éléphant

2017-11-27 01:17 Les Amis Au Pakistan Cendrillon lave le poêle

2017-11-27 01:22 BROWN Enough ft. Naadei

2017-11-27 01:26 Mon doux saigneur Hook Bleu

2017-11-27 01:29 Vox Sambou Nèg chante

2017-11-27 01:33 John Jacob Magistery You Snooze You Lose

2017-11-27 01:37 Milk & Bone Deception Bay

2017-11-27 01:41 Oktoplut Héros ou ennemi

2017-11-27 01:45 Millimétrik Trop loin de toi feat. Maude Audet

2017-11-27 01:48 Dave Chose Chez Françoise

2017-11-27 01:52 Liars Face To Face With My Face

2017-11-27 01:56 Fascinations Grand Chorus Wait

2017-11-27 02:00 WD40 La mer des tourments

2017-11-27 02:03 Ouri et Mind Bath Wild Mother

2017-11-27 02:06 Julia Jean-Baptiste Sao Paulo

2017-11-27 02:10 Totem Tabou Le bout du fil

2017-11-27 02:13 Biga Ranx Monday (feat. LEJ, Akhenaton _ Blundetto)

2017-11-27 02:16 The Franklin Electric Burning Flame

2017-11-27 02:19 Héliodrome Occuper les marges

2017-11-27 02:23 La Bronze On danse par en-dedans

2017-11-27 02:27 Alice et moi C’est toi qu’elle préfère

2017-11-27 02:30 Séba et Horg Grosso-modo

2017-11-27 02:33 Ibeyi Me Voy feat. Mala Rodriguez

2017-11-27 02:36 Lhasa de Sela Con Toda Palabra

2017-11-27 02:41 Tim Dup Une envie méchante

2017-11-27 02:44 Small Talk Trop tard

2017-11-27 02:49 Anthony Roussel Regarde-moi

2017-11-27 02:52 The Planet Smashers Too much attitude

2017-11-27 02:55 A Devil’s Din Evolution

2017-11-27 03:00 POLO & PAN Coeur croisé

2017-11-27 03:03 HEAT Rose De Lima

2017-11-27 03:07 Velvet Lagoon Molly (Feat. Mari La Vague)

2017-11-27 03:10 Heliodrome Halluciner des lignes blanches entre les Dieux

2017-11-27 03:13 Hi Cowboy Lové

2017-11-27 03:18 Inna Modja Boat People (feat. Oumou Sangaré)

2017-11-27 03:21 Lary Kidd Decomposition

2017-11-27 03:24 Daran Pauvre ça rime à rien

2017-11-27 03:28 Antoine Gratton 500 000 miles

2017-11-27 03:32 Mara Tremblay En dormance

2017-11-27 03:35 Samito Nara It’s All About Trust

2017-11-27 03:39 STRUP Milkyway

2017-11-27 03:43 Blood and Glass Nowheresville

2017-11-27 03:48 Pumpkin & Vin’S da Cuero Mauvais Genre

2017-11-27 03:51 Monstromery La Montagne

2017-11-27 03:55 A Devil’s Din Evolution

2017-11-27 04:00 Loïc April Mes ruines sur tes décombres

2017-11-27 04:03 Les minstrels Les grands méchants loups

2017-11-27 04:06 Ricky Hollywood Tu te regardes (feat. La Féline)

2017-11-27 04:10 SANDOR Le Mur

2017-11-27 04:13 Corail Parc California

2017-11-27 04:16 Mort Rose MIAMI

2017-11-27 04:19 Penny Diving Stella

2017-11-27 04:23 Jay-Jay Johanson You’ll Miss Me When I’m Gone

2017-11-27 04:27 Of Course Marilyne

2017-11-27 04:31 KNLO Mai Ayayaye feat Jam

2017-11-27 04:36 Locos Por Juana Tik Tok

2017-11-27 04:40 Gagné Ensemble

2017-11-27 04:44 Alvvays Plimsoll Punks

2017-11-27 04:48 Dylarama Chantal

2017-11-27 04:52 Émile Proulx-Cloutier Les murs et la mer

2017-11-27 04:56 Jesca Hoop Simon Says

2017-11-27 05:00 Thérapie Taxi Adena

2017-11-27 05:03 Papagroove All of Us

2017-11-27 05:07 Les Vétérans J’aimerais que tu sois ma fan # 1

2017-11-27 05:11 Random Recipe avec Natasha Kanapé Fontaine Tiotiake

2017-11-27 05:15 La Famille Ouellette Monochrome

2017-11-27 05:20 Paupière Rexx

2017-11-27 05:24 Félix Dyotte Ulverton

2017-11-27 05:28 Fantômes Drapeau blanc

2017-11-27 05:32 Gordon Grdina’s Haram En Shakwat al Hawa

2017-11-27 05:36 Arthur H Tokyo Kiss

2017-11-27 05:40 AN_NA Now

2017-11-27 05:46 Laurence Nerbonne La nuit est à nous

2017-11-27 05:49 Brockhampton Queer

2017-11-27 05:53 Émile Bilodeau Tu me dirais-tu

2017-11-27 05:56 Thundercat Them Changes

2017-11-27 06:00 Charlotte Gainsbourg Dans vos airs

2017-11-27 06:03 Laurence Nerbonne La nuit est à nous

2017-11-27 06:11 Sam Faye Pourquoi

2017-11-27 06:14 Marvin Jouno Quitte à me Quitter – Robbie Remix

2017-11-27 06:18 L’indice Plus fort que St-Michel

2017-11-27 06:25 Eman & Vlooper La joie

2017-11-27 06:29 Mavis Staple Peaceful Dream

2017-11-27 06:38 Orloge Simard Fabrice Bouchard

2017-11-27 06:41 Fascinations Grand Chorus Wait

2017-11-27 06:45 Joseph Edgar Jusqu’au boutte

2017-11-27 06:53 Ellemetue Tous les chemins menent à Rome

2017-11-27 06:56 Vanille Phonème

2017-11-27 07:09 Patrick Watson Broken

2017-11-27 07:25 Petit fantôme Libérations terribles

2017-11-27 07:38 Phil-TC Je n’ai rien dit

2017-11-27 07:41 MCC Falot-Tempête

2017-11-27 07:51 Peter Peter Noir Éden

2017-11-27 07:54 Imarhan Azzaman

2017-11-27 08:07 Émile Proulx-Cloutier Les murs et la mer

2017-11-27 08:17 Ondatrópica Iron Man

2017-11-27 08:24 Alaclair Ensemble Alaclair High

2017-11-27 08:40 Corail Parc California

2017-11-27 09:12 Monk.E Liens infirmes

2017-11-27 09:36 Mc Solaar Géopoétique

2017-11-27 09:49 La Moutarde me monte au nez Les copains

2017-11-27 10:00 Alaclair Ensemble Alaclair High

2017-11-27 10:05 Raphael Denommé Goodbye Princess

2017-11-27 10:09 Barry Paquin Roberge Wonders & Cries

2017-11-27 10:12 Canailles Backflips

2017-11-27 10:17 Adam Strangler Crossed

2017-11-27 10:20 L’indice Plus fort que St-Michel

2017-11-27 10:23 Catherine Leduc Le temps séparé

2017-11-27 10:27 Antoine Corriveau Les contours clairs

2017-11-27 10:31 Leif Vollebekk Elegy

2017-11-27 10:35 Helena Deland Black Metal

2017-11-27 10:39 Ada Lea Crooked Picture

2017-11-27 10:43 Briga 420 Elfassi

2017-11-27 10:50 Jesse Mac Cormack Never Enough

2017-11-27 10:54 Aliocha Feels like

2017-11-27 10:57 Gab Paquet 01 Santa Barbara

2017-11-27 11:03 Peter Peter Bien réel (radio edit)

2017-11-27 11:07 The Brooks Pain and Bliss

2017-11-27 11:11 Suuns Instrument

2017-11-27 11:16 Lydia Képinski Brise-Glace

2017-11-27 11:20 zen bamboo Tête d’ange

2017-11-27 11:24 Parc_X_Trio Sun

2017-11-27 11:30 Quebec Redneck Bluegrass Project Syndrome du village

2017-11-27 11:35 Dear Criminals Nelly

2017-11-27 11:38 Di Astronauts Kingston Queen

2017-11-27 11:42 Dead Obies Where They at

2017-11-27 11:48 BROWN Enough ft. Naadei

2017-11-27 11:52 Koriass Blacklights

2017-11-27 11:57 Bad Nylon RAPPA

2017-11-27 12:01 VioleTT Pi Betsey Johnson

2017-11-27 12:07 Duchess Says Travaillez

2017-11-27 12:11 Caravane Entre ma tête et mon coeur

2017-11-27 12:14 Gazoline L’amour véritable est aux rebelles

2017-11-27 12:17 Obey_The_Brave Drama

2017-11-27 12:24 We Are Wolves In The Land Of The Real

2017-11-27 12:29 Matt Holubowski Exhale Inhale

2017-11-27 12:33 Alexandre Désilets Plus qu’il en faut.

2017-11-27 12:37 Rednext Level Partir (avec Karim Ouellet)

2017-11-27 12:42 Alaclair Ensemble Ça que c’tait

2017-11-27 12:46 Lary Kidd Decomposition

2017-11-27 12:49 Héliodrome Occuper les marges

2017-11-27 12:53 Sagot Désordre et désordre

2017-11-27 12:56 FUUDGE La Chambre Rouge

2017-11-27 13:00 Charlotte Gainsbourg Dans vos airs

2017-11-27 13:03 Cédrik St-Onge Un hiver a l’année longue

2017-11-27 13:07 Pumpkin & Vin’S da Cuero Mauvais Genre

2017-11-27 13:10 Fascinations Grand Chorus Wait

2017-11-27 13:14 André Yolande Wong

2017-11-27 13:17 Trace d’ours La Folie

2017-11-27 13:20 Ouri et Mind Bath Wild Mother

2017-11-27 13:23 Jay Scott X Smitty Bacalley Trailer

2017-11-27 13:26 Geoffroy Bad Habit

2017-11-27 13:29 Gazoline Tu ne peux pas

2017-11-27 13:32 Sam Faye Pourquoi

2017-11-27 13:36 Poni Monde Parallèle

2017-11-27 13:39 Songhoy Blues Sahara (feat. Iggy Pop)

2017-11-27 13:44 Les chiens Vegas

2017-11-27 13:48 Mara Tremblay En dormance

2017-11-27 13:52 C-Drik C-Drik

2017-11-27 13:55 Briga Ibrahim

2017-11-27 14:00 Paul Cargnello Intense cité

2017-11-27 14:02 Keith Kouna Pays

2017-11-27 14:08 Velvet Lagoon Molly (Feat. Mari La Vague)

2017-11-27 14:11 Cindy Doire Danse

2017-11-27 14:15 Canailles Rendez-vous galant

2017-11-27 14:18 Lou-Adriane Cassidy Ça va ça va

2017-11-27 14:21 Iam Monnaie De Singe

2017-11-27 14:24 Robert Robert Misunderstood (feat Anna Majidson)

2017-11-27 14:28 Sam Faye et D-Track J’sais pas danser

2017-11-27 14:31 SANDOR Le Mur

2017-11-27 14:35 Meridian Brothers ¿Dónde Estás María

2017-11-27 14:38 The Great Novel Handsome 27022017.wav The Great Novel Handsome 27022017.wav

2017-11-27 14:42 Heliodrome Halluciner des lignes blanches entre les Dieux

2017-11-27 14:45 WiBad Advienne que Pourra feat. Max Livio

2017-11-27 14:49 Lily K.O. Alaska

2017-11-27 14:52 STRUP Milkyway

2017-11-27 14:56 Simon Lacas Vénus

2017-11-27 14:59 Émile Proulx-Cloutier Les murs et la mer

2017-11-27 15:03 Too Many T’s Sixty’s Ford

2017-11-27 15:06 Columbine Remi

2017-11-27 15:10 Millimétrik Trop loin de toi feat. Maude Audet

2017-11-27 15:14 Ellemetue Tous les chemins menent à Rome

2017-11-27 15:16 Thierry Bruyère Au service de sa majesté

2017-11-27 15:19 Valery Vaughn Pablo Placard

2017-11-27 15:24 Kalash System

2017-11-27 15:27 Les Deuxluxes Tobacco Vanilla

2017-11-27 15:31 Brigitte Insomniaque

2017-11-27 15:34 Baloji Spoiler remix feat. Youssoupha

2017-11-27 15:37 Jo Wedin & Jean Felzine Nez, lèvres et menton

2017-11-27 15:40 FUUDGE La Chambre Rouge

2017-11-27 15:43 Balthazar Sad Story

2017-11-27 15:46 Les Vétérans J’aimerais que tu sois ma fan # 1

2017-11-27 15:50 Arthur H Tokyo Kiss

2017-11-27 15:54 Gordon Grdina’s Haram En Shakwat al Hawa

2017-11-27 15:59 L’Amalgame Bangskur

2017-11-27 16:02 Norre I’m Still The Same

2017-11-27 16:05 Totem Tabou Le bout du fil

2017-11-27 16:08 Patrick Watson Broken

2017-11-27 16:13 Hugo Mudie Sirènes

2017-11-27 16:18 La Famille Ouellette Monochrome

2017-11-27 16:22 WD40 La mer des tourments

2017-11-27 16:25 Mc Solaar Géopoétique

2017-11-27 16:32 Oliver Saf J’étouffe

2017-11-27 16:35 Will Driving West Kids

2017-11-27 16:39 Fantômes Drapeau blanc

2017-11-27 16:43 Half Baked Mauvais herbe hors-la-loi

2017-11-27 16:46 Soul & Sister Sycomore

2017-11-27 16:51 The Urban Renewal Project Newsflash feat. Elmer Demond

2017-11-27 16:54 Les Louanges La bombe Antimichaelle

2017-11-27 17:02 OCS Memory Of A Cut Off Head

2017-11-27 17:16 zen bamboo tete d’ange

2017-11-27 17:26 Poni Monde Parallèle

2017-11-27 17:45 Alaclair Ensemble Ça que c’tait

2017-11-27 17:54 Quebec Redneck Bluegrass Project Syndrome du village

2017-11-27 18:03 Afrikana Soul Sister El ghorba

2017-11-27 18:16 Syzzors Ruby

2017-11-27 18:25 Pied de Poule Pied de Poule

2017-11-27 18:46 Cypress Hill Loco en el Coco

2017-11-27 19:07 Caballero JeanJass Sur Mon Nom…

2017-11-27 19:21 Gorillaz, Popcaan Saturnz Barz (Banx & Ranx Remix)

2017-11-27 19:35 Leikeli47 Miss Me

2017-11-27 19:44 Zach Zoya Superficial

2017-11-27 19:50 Cherrie 163 Før Evigt ft. Z.E

2017-11-27 19:59 SLIK (cut radio) MAST1 SLIK (cut radio) MAST1

2017-11-27 20:33 Jacob Banks Unknown (99 Wolves remix)

2017-11-27 20:55 Romo Elvis Carrire prod The Alchemist

2017-11-27 21:01 Témé Tan Amethys Pacemakr Remix

2017-11-27 21:04 French 79 Olympic

2017-11-27 21:09 Monk.E Liens infirmes

2017-11-27 21:12 Jay Scott X Smitty Bacalley Trailer

2017-11-27 21:14 Donzelle Jalousie

2017-11-27 21:18 Héliodrome Occuper les marges

2017-11-27 21:21 killASon Shine

2017-11-27 21:25 The Urban Renewal Project Newsflash feat. Elmer Demond

2017-11-27 21:28 Shawn Jobin Éléphant

2017-11-27 21:31 Delgres Mo Jodi

2017-11-27 21:35 Nicolas Jules Le Dernier Étage

2017-11-27 21:39 Mano Negra Machine Gun

2017-11-27 21:43 Joseph Edgar Jusqu’au boutte

2017-11-27 21:46 Fascinations Grand Chorus Wait

2017-11-27 21:50 Paul Cargnello Intense cité

2017-11-27 21:53 The Liminanas Nuit Fantôme

2017-11-27 21:56 Shauit Bienvenue Nuitsheuakan

2017-11-27 22:01 St. Vincent Savior

2017-11-27 22:04 Velvet Lagoon Molly (Feat. Mari La Vague)

2017-11-27 22:07 Alvvays Plimsoll Punks

2017-11-27 22:12 Sunset Rubdown I’ll Believe in Anything, You’ll Believe in Anything

2017-11-27 22:16 Julia Jean-Baptiste Sao Paulo

2017-11-27 22:20 Quebec Redneck Bluegrass Project Syndrome du village

2017-11-27 22:23 Cabadzi Bouche

2017-11-27 22:27 Dave Chose Chez Françoise

2017-11-27 22:31 WiBad Advienne que Pourra feat. Max Livio

2017-11-27 22:34 Pépite Reste avec moi

2017-11-27 22:38 Sam Faye Pourquoi

2017-11-27 22:41 Loïc April Mes ruines sur tes décombres

2017-11-27 22:44 Martin Goyette Mirza

2017-11-27 22:48 Milk & Bone Daydream

2017-11-27 22:53 Canari L’aube

2017-11-27 22:57 FouKi After L’after (Ft. Maestro Omayela)

2017-11-27 23:00 Too Many T’s Sixty’s Ford

2017-11-27 23:02 Balmoral La saisons des ivresses

2017-11-27 23:05 Avec pas d’casque Il fait noir de bonne heure

2017-11-27 23:10 Charlotte Gainsbourg Dans vos airs

2017-11-27 23:13 Anthony Roussel Regarde-moi

2017-11-27 23:19 Gros Soleil Le pervers & la vicieuse

2017-11-27 23:22 Mavis Staple Peaceful Dream

2017-11-27 23:26 POLO & PAN Coeur croisé

2017-11-27 23:29 HEAT Rose De Lima

2017-11-27 23:33 Jon Cohen Experimental 33rd Floor

2017-11-27 23:36 Gazoline Tu ne peux pas

2017-11-27 23:39 Romain Pinsolle Extasie

2017-11-27 23:43 L’indice Plus fort que St-Michel

2017-11-27 23:46 Claude l’Anthrope Sentir le monde

2017-11-27 23:50 Sidi Wacho Con Sabor

2017-11-27 23:54 Mahjorbidet Les mouches