La Sélection Musicale – 6 Décembre 2017

Heure Artiste Titre

2017-12-06 00:03 ST x LIAM Bonjour, Hi (feat. Mori$$ Regal)

2017-12-06 00:07 Nicolas Jules Le Dernier Étage

2017-12-06 00:11 Joseph Edgar Jusqu’au boutte

2017-12-06 00:14 Imarhan Azzaman

2017-12-06 00:18 Flèche Love Umusuna feat. Rone

2017-12-06 00:21 WiBad Advienne que Pourra feat. Max Livio

2017-12-06 00:24 C-Drik C-Drik

2017-12-06 00:27 Essaie pas Futur parlé

2017-12-06 00:34 Bad Nylon RAPPA

2017-12-06 00:37 Bagarre Béton Armé

2017-12-06 00:41 Pépite Reste avec moi

2017-12-06 00:44 Sunset Rubdown I’ll Believe in Anything, You’ll Believe in Anything

2017-12-06 00:49 Orloge Simard Fabrice Bouchard

2017-12-06 00:52 Asa I Viata Fun der K – Natty dread ride feat. Mc Brother Culture

2017-12-06 00:56 Hugo Kant The Event Log (feat. Kathrin de Boer)

2017-12-06 00:59 Theo Lawrence & The Hearts Made To Last

2017-12-06 01:03 Paupière Rexx

2017-12-06 01:07 Shauit Bienvenue Nuitsheuakan

2017-12-06 01:11 The Bug Bad ft.Flowdan

2017-12-06 01:17 Hugo Mudie Sirènes

2017-12-06 01:20 Étienne Daho Le jardin

2017-12-06 01:24 Mat Vezio Adele

2017-12-06 01:26 Milk & Bone Deception Bay

2017-12-06 01:30 Avec pas d’casque Il fait noir de bonne heure

2017-12-06 01:34 Juniore Panique

2017-12-06 01:37 Ouri et Mind Bath Wild Mother

2017-12-06 01:41 Busty and the Bass Memories and Melodies

2017-12-06 01:46 Héliodrome Occuper les marges

2017-12-06 01:49 Les Monsieurs Moé je l’sais tu

2017-12-06 01:53 Gazoline Tu ne peux pas

2017-12-06 01:56 Monk.E Liens infirmes

2017-12-06 01:59 Poni Monde Parallèle

2017-12-06 02:03 Beige-à-coeur Dans le Vent

2017-12-06 02:07 Arthur H Tokyo Kiss

2017-12-06 02:11 Hi Cowboy Lové

2017-12-06 02:15 Daran Pauvre ça rime à rien

2017-12-06 02:18 Eman & Vlooper La joie

2017-12-06 02:22 Evergreen Aux échos

2017-12-06 02:26 Liars Face To Face With My Face

2017-12-06 02:30 The Sainte-Catherines We used to be in loved

2017-12-06 02:33 Laclé Rajdhani Express

2017-12-06 02:37 Beatrice Keeler Keep Astray

2017-12-06 02:41 Of Course Marilyne

2017-12-06 02:45 KNLO Mai Ayayaye feat Jam

2017-12-06 02:50 Louize Premonitions

2017-12-06 02:52 Mort Rose MIAMI

2017-12-06 02:55 Bengale Dauphins

2017-12-06 02:59 Spider Zed Sad house

2017-12-06 03:02 The Liminanas Nuit Fantôme

2017-12-06 03:06 La F Simple

2017-12-06 03:09 Bobo Williams Lolita

2017-12-06 03:13 Julia Jean-Baptiste Sao Paulo

2017-12-06 03:17 Poirier Sowia feat Samito

2017-12-06 03:20 Velvet Lagoon Molly (Feat. Mari La Vague)

2017-12-06 03:24 Vanille Phonème

2017-12-06 03:29 Jacques Jacobus B&B Feat Joseph Edgar et Arthur Comeau -MST-

2017-12-06 03:32 Call Me Poupée Western Shanghai

2017-12-06 03:35 Ellemetue Tous les chemins menent à Rome

2017-12-06 03:38 Alpha Thiam Africa

2017-12-06 03:42 Loïc April Mes ruines sur tes décombres

2017-12-06 03:45 Christian Sean Black For You.

2017-12-06 03:48 Caravane Entre ma tête et mon coeur

2017-12-06 03:51 John Jacob Magistery You Snooze You Lose

2017-12-06 03:55 Matias Aguayo & The Desdemonas Cold Fever

2017-12-06 03:59 Fascinations Grand Chorus Wait

2017-12-06 04:03 Knafo Escaping

2017-12-06 04:07 Valery Vaughn Pablo Placard

2017-12-06 04:11 Gaëtan Roussel Contrôle Qualité

2017-12-06 04:17 Anthony Roussel Regarde-moi

2017-12-06 04:20 Loud Nouveaux riches

2017-12-06 04:23 Les chiens Vegas

2017-12-06 04:27 Octave Noire Nouveau monde

2017-12-06 04:30 Frankie Rose Decontrol

2017-12-06 04:34 Bran Van 3000 Drinking in L.A.

2017-12-06 04:38 Penny Diving Stella

2017-12-06 04:42 Corail Parc California

2017-12-06 04:44 Lido Pimienta Agua

2017-12-06 04:49 Rocca Normal Natural

2017-12-06 04:53 Laetitia Zonzambé Fafa

2017-12-06 04:56 Squerl Noir Calypso

2017-12-06 04:59 Ms Charm Taylor UFO

2017-12-06 05:03 MCC Falot-Tempête

2017-12-06 05:08 Millimétrik Trop loin de toi feat. Maude Audet

2017-12-06 05:11 Doctor Nativo Guatemaya

2017-12-06 05:15 Bigflo & Oli C’est dommage

2017-12-06 05:19 Sagot Désordre et désordre

2017-12-06 05:22 Lou-Adriane Cassidy Ça va ça va

2017-12-06 05:25 Brigitte Insomniaque

2017-12-06 05:28 Black Kids Obligatory Drugs Clean

2017-12-06 05:33 Savon Tranchand Nouveaux Fantômes

2017-12-06 05:37 Fantômes Drapeau blanc

2017-12-06 05:41 Fishbach Ajmal Logha (Un beau langage feat Bachar Mar Khalifé)

2017-12-06 05:45 La Faune Cent ans

2017-12-06 05:48 Tire le Coyote Chanson d’eau douce

2017-12-06 05:52 Phil-TC Je n’ai rien dit

2017-12-06 05:55 Diron Animal Kema

2017-12-06 05:59 Stupeflip La seule alternative

2017-12-06 06:04 Alice et moi C’est toi qu’elle préfère

2017-12-06 06:08 Canari L’aube

2017-12-06 06:16 La Moutarde me monte au nez Les copains

2017-12-06 06:21 Tootard Laissez-passer

2017-12-06 06:30 Fink Resurgam

2017-12-06 06:37 Nicolas Gémus Bunker de tes bras

2017-12-06 06:40 Bobo Williams Lolita

2017-12-06 06:48 Quebec Redneck Bluegrass Project Syndrome du village

2017-12-06 06:52 Émile Bilodeau Tu me dirais-tu

2017-12-06 06:55 Of Course Marilyne

2017-12-06 07:08 Philippe B Rouge-Gorge ft. Laurence Lafond-Beaulne

2017-12-06 07:20 Kim Carnes Bette Davis Eyes (HQ)

2017-12-06 07:36 Pumpkin & Vin’S da Cuero Mauvais Genre

2017-12-06 07:50 Lo’Jo Noisy Flower

2017-12-06 08:06 Mara Tremblay En dormance

2017-12-06 08:16 No Doubt Im Just a Girl

2017-12-06 08:38 Arcade Fire Put Your Money On Me

2017-12-06 08:49 Maude Audet Mirage

2017-12-06 09:11 Palissade La vie des autres

2017-12-06 09:23 Fascinations Grand Chorus Wait

2017-12-06 09:36 Laurence Nerbonne La nuit est à nous

2017-12-06 10:03 Balmoral La saisons des ivresses

2017-12-06 10:06 Too Many T’s Sixty’s Ford

2017-12-06 10:08 Mon doux saigneur Hook Bleu

2017-12-06 10:13 Kalash System

2017-12-06 10:17 Flèche Love Umusuna feat. Rone

2017-12-06 10:20 Sam Harvey L’argent

2017-12-06 10:23 Basta Après-moi l’apocalypse

2017-12-06 10:27 The Bug Bad ft.Flowdan

2017-12-06 10:32 Petit fantôme Libérations terribles

2017-12-06 10:36 Corridor L’histoire populaire de Jonathan Cadeau

2017-12-06 10:38 Saint DX Regrets (Radio edit)

2017-12-06 10:42 SANDOR Le Mur

2017-12-06 10:46 Spookyghostboy So Low

2017-12-06 10:49 Ms Charm Taylor UFO

2017-12-06 10:53 Anthony Roussel Regarde-moi

2017-12-06 10:56 Rocca Normal Natural

2017-12-06 11:00 ST x LIAM Bonjour, Hi (feat. Mori$$ Regal)

2017-12-06 11:05 POLO & PAN Coeur croisé

2017-12-06 11:09 zen bamboo tete d’ange

2017-12-06 11:12 Imarhan Azzaman

2017-12-06 11:16 La Famille Ouellette Monochrome

2017-12-06 11:22 Louize Premonitions

2017-12-06 11:27 Andy Cooper Get On That

2017-12-06 11:31 Gatineau Pawnsheup

2017-12-06 11:35 Mundy’s Bay Ocean Side

2017-12-06 11:39 Bagarre Béton Armé

2017-12-06 11:42 Jo Wedin & Jean Felzine Nez, lèvres et menton

2017-12-06 11:48 Fanny Bloom Petit bois

2017-12-06 11:51 Afrikana Soul Sister El ghorba

2017-12-06 11:56 RYMZ Lost Boyz

2017-12-06 12:00 Beige-à-coeur Dans le Vent

2017-12-06 12:05 Kristel TNM

2017-12-06 12:08 LCD Soundsytem Other Voices

2017-12-06 12:15 Ariel Laura

2017-12-06 12:17 Poni Monde Parallèle

2017-12-06 12:22 Émile Bilodeau Tu me dirais-tu

2017-12-06 12:25 Milk & Bone Deception Bay

2017-12-06 12:29 Mc Solaar Géopoétique

2017-12-06 12:32 Oliver Saf J’étouffe

2017-12-06 12:36 Tootard Laissez-passer

2017-12-06 12:43 Joseph Edgar Jusqu’au boutte

2017-12-06 12:46 Monk.E Liens infirmes

2017-12-06 12:49 Black Kids Obligatory Drugs Clean

2017-12-06 12:54 Charlotte Cardin Main Girl

2017-12-06 13:00 Gaëtan Roussel Contrôle Qualité

2017-12-06 13:04 Chien Noir Cache-cache

2017-12-06 13:08 Ouri et Mind Bath Wild Mother

2017-12-06 13:11 HEAT Rose De Lima

2017-12-06 13:15 L’Amalgame Bangskur

2017-12-06 13:19 Arthur H Tokyo Kiss

2017-12-06 13:23 FUUDGE La Chambre Rouge

2017-12-06 13:26 Yann Perreau Ma dope à moi

2017-12-06 13:29 Christian Sean Black For You.

2017-12-06 13:34 Sam Faye Pourquoi

2017-12-06 13:37 Matiu Petekat

2017-12-06 13:41 Romain Pinsolle Extasie

2017-12-06 13:44 Julia Jean-Baptiste Sao Paulo

2017-12-06 13:48 Cédrik St-Onge Un hiver a l’année longue

2017-12-06 13:51 Monstromery La Montagne

2017-12-06 13:55 Avec pas d’casque Il fait noir de bonne heure

2017-12-06 14:00 Cabadzi Bouche

2017-12-06 14:07 John Jacob Magistery You Snooze You Lose

2017-12-06 14:10 Laurence Nerbonne La nuit est à nous

2017-12-06 14:16 Medora Tsunami

2017-12-06 14:20 Velvet Lagoon Molly (Feat. Mari La Vague)

2017-12-06 14:23 Séba et Horg Grosso-modo

2017-12-06 14:26 The Bug Bad ft.Flowdan

2017-12-06 14:30 Evergreen Aux échos

2017-12-06 14:33 Totem Tabou Le bout du fil

2017-12-06 14:37 Simon Lacas Vénus

2017-12-06 14:39 Bengale Dauphins

2017-12-06 14:43 Phil-TC Je n’ai rien dit

2017-12-06 14:46 AN_NA Now

2017-12-06 14:52 Stand High Patrol The Shift

2017-12-06 14:55 Moodoïd Reptile

2017-12-06 15:00 Joe Rocca Monstres Featuring Brown

2017-12-06 15:05 Thérapie Taxi Adena

2017-12-06 15:08 Dany Placard Full Face

2017-12-06 15:15 Pumpkin & Vin’S da Cuero Mauvais Genre

2017-12-06 15:20 Fishbach Ajmal Logha (Un beau langage feat Bachar Mar Khalifé)

2017-12-06 15:24 Valery Vaughn Pablo Placard

2017-12-06 15:29 Mat Vezio Adele

2017-12-06 15:32 Andy Cooper Get On That

2017-12-06 15:36 Accrophone J theme

2017-12-06 15:40 WD40 La mer des tourments

2017-12-06 15:43 Gorillaz Strobelite (Kaytranada Remix)

2017-12-06 15:49 La Faune Cent ans

2017-12-06 15:52 Paupière Rexx

2017-12-06 15:56 Bénabar Cest pas la joie

2017-12-06 16:03 M10 Puriste feat.Soulkast et DJ Horg

2017-12-06 16:07 Voilaaa Mandjou (Feat Doctor Lass)

2017-12-06 16:13 Fascinations Grand Chorus Wait

2017-12-06 16:18 Half Baked Mauvais herbe hors-la-loi

2017-12-06 16:20 FouKi After L’after (Ft. Maestro Omayela)

2017-12-06 16:23 Lou-Adriane Cassidy Ça va ça va

2017-12-06 16:26 Sagot Désordre et désordre

2017-12-06 16:31 Tootard Laissez-passer

2017-12-06 16:35 David Couture Ces heures

2017-12-06 16:38 Manon Tanguy La Taille De Sa Jupe

2017-12-06 16:43 Miss Sassoeur & les Sassys JOIA

2017-12-06 16:46 Harfang Fly Away

2017-12-06 16:49 Paul Cargnello Intense cité

2017-12-06 16:55 Fantômes Drapeau blanc

2017-12-06 17:02 Nabihah Iqbal Zone 1 to 6000

2017-12-06 17:12 Gaëtan Roussel Contrôle Qualité

2017-12-06 17:33 Soggy Beard Taxi Driver

2017-12-06 17:43 Hibou hibou Couleur Néfaste

2017-12-06 18:00 Vanille Phonème

2017-12-06 18:10 Geoffroy Bad Habit

2017-12-06 18:27 Johnny Hallyday Noir cest noir

2017-12-06 19:00 ST x LIAM Bonjour, Hi (feat. Mori$$ Regal)

2017-12-06 19:04 Nicolas Jules Le Dernier Étage

2017-12-06 19:08 Charlotte Gainsbourg Dans vos airs

2017-12-06 19:11 L’indice Plus fort que St-Michel

2017-12-06 19:15 Small Talk Trop tard

2017-12-06 19:20 Biga Ranx Monday (feat. LEJ, Akhenaton _ Blundetto)

2017-12-06 19:23 Gazoline Tu ne peux pas

2017-12-06 19:27 Heliodrome Halluciner des lignes blanches entre les Dieux

2017-12-06 19:32 The Bug Bad ft.Flowdan

2017-12-06 19:38 Chromeo Fancy Footwork

2017-12-06 19:42 Shabazz Palaces Latenight phone calls Feat. Laz

2017-12-06 19:45 Émile Proulx-Cloutier Les murs et la mer

2017-12-06 19:50 Veedel Kaztro Glanz feat. Teka

2017-12-06 19:54 Lary Kidd Decomposition

2017-12-06 20:00 Beige-à-coeur Dans le Vent

2017-12-06 20:05 Juniore Panique

2017-12-06 20:08 Voilaaa Mandjou (Feat Doctor Lass)

2017-12-06 20:14 Of Course Marilyne

2017-12-06 20:18 Tendre Blablabla

2017-12-06 20:23 Penny Diving Stella

2017-12-06 20:27 Étienne Daho Le jardin

2017-12-06 20:30 Ma blonde est une chanteuse Annie

2017-12-06 20:35 Andy Cooper Get On That

2017-12-06 20:40 Bobo Williams Lolita

2017-12-06 20:43 Kalàscima Psychedelic Trance Tarantella

2017-12-06 20:48 Shawn Jobin Éléphant

2017-12-06 20:51 Hi Cowboy Lové

2017-12-06 20:55 Xenia Rubinos Just Like I

2017-12-06 21:01 Joliette Chante Montreal Dauphin Poisson – Transport en commun (L’amour dans l’métro) (Danger)

2017-12-06 21:05 I.D.A.L.G. Demi-Serpents

2017-12-06 21:09 Arseniq33 Un jour je reviendrai mettre le feu

2017-12-06 21:13 Oktoplut Héros ou ennemi

2017-12-06 21:19 Look Vibrant Numb Your Spirit

2017-12-06 21:23 FUUDGE La Chambre Rouge

2017-12-06 21:28 Les Monsieurs Moé je l’sais tu

2017-12-06 21:32 Mononc’ Serge La transgression

2017-12-06 21:35 Gros Soleil Le pervers & la vicieuse

2017-12-06 21:41 Barry Paquin Roberge Wonders & Cries

2017-12-06 21:44 T-Rex 20th Century Boy

2017-12-06 21:49 Poni Monde Parallèle

2017-12-06 21:52 Victime Tout est de ma faute

2017-12-06 21:56 LES PROBLEMES NON JE NE VOIS RIEN

2017-12-06 22:00 Orloge Simard Fabrice Bouchard

2017-12-06 22:03 Valery Vaughn Pablo Placard

2017-12-06 22:10 Caféïne Cigarette

2017-12-06 22:15 Totem Tabou Le bout du fil

2017-12-06 22:19 CHOCOLAT Looloo…

2017-12-06 22:23 Ty Segall Thank God for Sinners

2017-12-06 22:26 Sinners Elle Est Revenue

2017-12-06 22:30 Les Deuxluxes Tobacco Vanilla

2017-12-06 22:33 Mardi Noir Les vacarmes (avec Eric Goulet)

2017-12-06 22:38 Le Nombre Tous Ceux de Ma Race

2017-12-06 22:45 Gros Mené Gros Mené

2017-12-06 22:51 Duchess Says I Repeat Myself

2017-12-06 22:56 Cult of the Psychic Fetus The Morgue

2017-12-06 23:01 Overkill Motorhead

2017-12-06 23:06 Inepsy Fast Loud

2017-12-06 23:12 TOXIC HOLOCAUST Lord of the Wasteland

2017-12-06 23:18 Obey The Brave Drama

2017-12-06 23:21 Aut Chose Nancy Beaudoin

2017-12-06 23:28 Wasabi Hands Wasabi Hands

2017-12-06 23:37 Robert Johnson The Punchdrunks Escape From New-York

2017-12-06 23:42 Maljube Porté disparu

2017-12-06 23:48 Wizaard Mountain Of The Underground

2017-12-06 23:52 King Gizzard & The Lizard Wizard Deserted Dunes Welcome Weary Feet