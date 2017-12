La Sélection Musicale – 10 Décembre 2017

Heure Artiste Titre

2017-12-10 00:00 Donzelle Jalousie

2017-12-10 00:03 Romare Come Close To Me

2017-12-10 00:14 Loud Nouveaux riches

2017-12-10 00:17 Of Course Marilyne

2017-12-10 00:21 Flèche Love Umusuna feat. Rone

2017-12-10 00:24 Arseniq33 Un jour je reviendrai mettre le feu

2017-12-10 00:28 Meridian Brothers ¿Dónde Estás María?

2017-12-10 00:32 Doctor Nativo Guatemaya

2017-12-10 00:35 Sam Faye Pourquoi

2017-12-10 00:39 Oliver Saf J’étouffe

2017-12-10 00:42 Clap Your Hands Say Yeah Is This Love

2017-12-10 00:45 Oktoplut Héros ou ennemi

2017-12-10 00:49 Voilaaa Mandjou (Feat Doctor Lass)

2017-12-10 00:54 Blood and Glass Nowheresville

2017-12-10 00:59 Eman & Vlooper La joie

2017-12-10 01:03 The Bug Bad ft.Flowdan

2017-12-10 01:07 Laura Sauvage Alien (Anything Like It Have You)

2017-12-10 01:11 Millimétrik Trop loin de toi feat. Maude Audet

2017-12-10 01:14 Julia Jean-Baptiste Sao Paulo

2017-12-10 01:18 Gros Soleil Le pervers & la vicieuse

2017-12-10 01:22 Arcade Fire Put Your Money On Me

2017-12-10 01:28 Gagné Ensemble

2017-12-10 01:31 Mononc’ Serge La transgression

2017-12-10 01:34 The Planet Smashers Too much attitude

2017-12-10 01:37 WD40 La mer des tourments

2017-12-10 01:40 Bigflo & Oli C’est dommage

2017-12-10 01:44 Thérapie Taxi Adena

2017-12-10 01:48 Moodoïd Reptile

2017-12-10 01:52 Busty and the Bass Memories and Melodies

2017-12-10 01:57 Simon Lacas Vénus

2017-12-10 01:59 Asa I Viata Fun der K – Natty dread ride feat. Mc Brother Culture

2017-12-10 02:03 The Rebel Moon lmarican

2017-12-10 02:07 La Bronze On danse par en-dedans

2017-12-10 02:11 Beige-à-coeur Dans le Vent

2017-12-10 02:15 Victime Tout est de ma faute

2017-12-10 02:17 Orloge Simard Fabrice Bouchard

2017-12-10 02:21 Brigitte Insomniaque

2017-12-10 02:24 Shamir Straight Boy

2017-12-10 02:28 Jacques Jacobus B&B Feat Joseph Edgar et Arthur Comeau -MST-

2017-12-10 02:31 Marietta (feat. Halo Maud) Nos Ventres Nus

2017-12-10 02:34 Paul Cargnello Intense cité

2017-12-10 02:37 Shauit Bienvenue Nuitsheuakan

2017-12-10 02:41 Laurence Nerbonne La nuit est à nous

2017-12-10 02:45 Too Many T’s Sixty’s Ford

2017-12-10 02:48 Bénabar Cest pas la joie

2017-12-10 02:50 Georgio Promis j’arrête

2017-12-10 02:53 Alice et moi C’est toi qu’elle préfère

2017-12-10 02:56 Re-TROS Pigs In The River

2017-12-10 03:03 Tootard Laissez-passer

2017-12-10 03:07 Sam Faye et D-Track J’sais pas danser

2017-12-10 03:10 Imarhan Azzaman

2017-12-10 03:14 John Jacob Magistery You Snooze You Lose

2017-12-10 03:18 Les Monsieurs Moé je l’sais tu

2017-12-10 03:21 Savon Tranchand Nouveaux Fantômes

2017-12-10 03:26 Laclé Rajdhani Express

2017-12-10 03:30 Ali Danel A peine défigurée

2017-12-10 03:33 Alvvays Plimsoll Punks

2017-12-10 03:37 Héliodrome Halluciner des lignes blanches entre les Dieux

2017-12-10 03:41 Squerl Noir Calypso

2017-12-10 03:44 Loïc April Mes ruines sur tes décombres

2017-12-10 03:47 Danakil Back Again

2017-12-10 03:51 Brockhampton Queer

2017-12-10 03:55 Jay-Jay Johanson You’ll Miss Me When I’m Gone

2017-12-10 03:59 Émile Proulx-Cloutier Les murs et la mer

2017-12-10 04:05 FUUDGE La Chambre Rouge

2017-12-10 04:08 Totem Tabou Le bout du fil

2017-12-10 04:11 Iam Monnaie De Singe

2017-12-10 04:14 Gaëtan Roussel Contrôle Qualité

2017-12-10 04:17 Mano Negra Machine Gun

2017-12-10 04:22 Milk & Bone Deception Bay

2017-12-10 04:25 Louize Premonitions

2017-12-10 04:28 Jeremy Kapone Aurore

2017-12-10 04:31 Charlotte Gainsbourg Dans vos airs

2017-12-10 04:34 Sidewalk Chalk Dig

2017-12-10 04:39 RYMZ Lost Boyz

2017-12-10 04:42 Petit Biscuit Problems feat Lido

2017-12-10 04:46 Poirier Sowia feat Samito

2017-12-10 04:50 POLO & PAN Coeur croisé

2017-12-10 04:53 Bagarre Béton Armé

2017-12-10 04:56 Paupière Rexx

2017-12-10 05:00 Slam Corrida Lève toé pis groove mon Minou

2017-12-10 05:06 Fishbach Ajmal Logha (Un beau langage feat Bachar Mar Khalifé)

2017-12-10 05:10 Horloge Plus Vieille Que Nous

2017-12-10 05:13 Christian Sean Black For You.

2017-12-10 05:16 Arthur H Tokyo Kiss

2017-12-10 05:20 Laetitia Zonzambé Fafa

2017-12-10 05:23 Antoine Corriveau Les trous à rats

2017-12-10 05:29 La Moutarde me monte au nez Les copains

2017-12-10 05:33 Dany Placard Full Face

2017-12-10 05:38 Random Recipe avec Natasha Kanapé Fontaine Tiotiake

2017-12-10 05:43 Cindy Doire Danse

2017-12-10 05:47 Parka Valentine Plus vraiment là

2017-12-10 05:50 Fantômes Drapeau blanc

2017-12-10 05:53 Ms Charm Taylor UFO

2017-12-10 05:57 Émile Bilodeau Tu me dirais-tu

2017-12-10 06:00 Marvin Jouno Quitte à me Quitter – Robbie Remix

2017-12-10 06:04 Rosie Valland Synchro

2017-12-10 06:07 Fink Resurgam

2017-12-10 06:13 Hugo Mudie Sirènes

2017-12-10 06:20 Gisbert Zu Knyphausen Etwas besseres als den tod finden wir uberall

2017-12-10 06:24 Tootard Laissez-passer

2017-12-10 06:28 Daran Pauvre ça rime à rien

2017-12-10 06:31 Peter Perrett How The West Was Won

2017-12-10 06:36 Spider Zed Sad house

2017-12-10 06:39 Balthazar Sad Story

2017-12-10 06:42 Lily K.O. Alaska

2017-12-10 06:45 Octave Noire Nouveau monde

2017-12-10 06:49 Mount Kimbie Marilyn (feat. Micachu)

2017-12-10 06:52 Mc Solaar Géopoétique

2017-12-10 06:56 Saint DX Regrets (Radio edit)

2017-12-10 07:00 Columbine Remi

2017-12-10 07:04 Corail Parc California

2017-12-10 07:07 MCC Falot-Tempête

2017-12-10 07:11 ST x LIAM Bonjour, Hi (feat. Mori$$ Regal)

2017-12-10 07:15 The Liminanas Nuit Fantôme

2017-12-10 07:21 Paul Cargnello Intense cité

2017-12-10 07:24 Lou-Adriane Cassidy Ça va ça va

2017-12-10 07:27 Evergreen Aux échos

2017-12-10 07:31 Joe Rocca Monstres Featuring Brown

2017-12-10 07:35 Ouri et Mind Bath Wild Mother

2017-12-10 07:38 Aquaserge Tour du monde

2017-12-10 07:42 SANDOR Le Mur

2017-12-10 07:46 WD40 La mer des tourments

2017-12-10 07:49 Caravane Entre ma tête et mon coeur

2017-12-10 07:52 BROWN Enough ft. Naadei

2017-12-10 07:56 Las Aves N.E.M.

2017-12-10 08:00 Avec pas d’casque Il fait noir de bonne heure

2017-12-10 08:04 Mort Rose MIAMI

2017-12-10 08:09 Vulgar Deli In league with satan

2017-12-10 08:13 Vanille Phonème

2017-12-10 08:16 Voilaaa Mandjou (Feat Doctor Lass)

2017-12-10 08:21 Pumpkin & Vin’S da Cuero Mauvais Genre

2017-12-10 08:25 Thierry Bruyère Au service de sa majesté

2017-12-10 08:28 Anthony Roussel Regarde-moi

2017-12-10 08:32 Fascinations Grand Chorus Wait

2017-12-10 08:35 Joseph Edgar Jusqu’au boutte

2017-12-10 08:39 Ali Danel A peine défigurée

2017-12-10 08:42 Diron Animal Kema

2017-12-10 08:46 Beige-à-coeur Dans le Vent

2017-12-10 08:50 Sam Faye Pourquoi

2017-12-10 08:53 Ariel Laura

2017-12-10 08:56 Christian Sean Black For You.

2017-12-10 09:00 ST x LIAM Bonjour, Hi (feat. Mori$$ Regal)

2017-12-10 09:03 L’Amalgame Bangskur

2017-12-10 09:07 Velvet Lagoon Molly (Feat. Mari La Vague)

2017-12-10 09:10 Étienne Daho Le jardin

2017-12-10 09:14 Bagarre Béton Armé

2017-12-10 09:17 Monk.E Liens infirmes

2017-12-10 09:20 Sagot Désordre et désordre

2017-12-10 09:24 WiBad Advienne que Pourra feat. Max Livio

2017-12-10 09:27 Loïc April Mes ruines sur tes décombres

2017-12-10 09:30 Charlotte Cardin Main Girl

2017-12-10 09:33 Sapin de char Feu foin

2017-12-10 09:36 Les chiens Vegas

2017-12-10 09:40 Paupière Rexx

2017-12-10 09:44 Mara Tremblay En dormance

2017-12-10 09:47 Stand High Patrol The Shift

2017-12-10 09:53 Alice et moi C’est toi qu’elle préfère

2017-12-10 09:56 FouKi After L’after (Ft. Maestro Omayela)

2017-12-10 10:04 Barry Paquin Roberge Wonders & Cries

2017-12-10 10:10 Marvin Jouno Quitte à me Quitter – Robbie Remix

2017-12-10 10:17 Émile Proulx-Cloutier Les murs et la mer

2017-12-10 10:35 LCD Soundsytem Other Voices

2017-12-10 10:50 Bengale Dauphins

2017-12-10 11:02 Poirier Sowia feat Samito

2017-12-10 11:11 Rocca Normal Natural

2017-12-10 11:19 Romain Pinsolle Extasie

2017-12-10 11:22 Bagarre Béton Armé

2017-12-10 11:31 Gaëtan Roussel Contrôle Qualité

2017-12-10 11:39 Corail Parc California

2017-12-10 11:48 U.S. Girls Mad As Hell

2017-12-10 12:00 Gaëtan Roussel Contrôle Qualité

2017-12-10 12:04 Cabadzi Bouche

2017-12-10 12:08 Kristel TNM

2017-12-10 12:16 Penny Diving Stella

2017-12-10 12:20 AN_NA Now

2017-12-10 12:25 André Yolande Wong

2017-12-10 12:30 Tootard Laissez-passer

2017-12-10 12:35 Simon Lacas Vénus

2017-12-10 12:38 Pachyderm Maximum Capacity

2017-12-10 12:42 Medora Tsunami

2017-12-10 12:46 Jo Wedin & Jean Felzine Nez, lèvres et menton

2017-12-10 12:50 Tara King theory Cosmic NaP

2017-12-10 12:53 WD40 La mer des tourments

2017-12-10 12:56 Lary Kidd Decomposition

2017-12-10 13:03 Doctor Nativo Guatemaya

2017-12-10 13:09 Monstromery La Montagne

2017-12-10 13:13 Paul Cargnello Intense cité

2017-12-10 13:17 The Gruesomes What’s your Problem

2017-12-10 13:20 Julia Jean-Baptiste Sao Paulo

2017-12-10 13:27 Christian Sean Black For You.

2017-12-10 13:31 Palissade La vie des autres

2017-12-10 13:34 Loud Nouveaux riches

2017-12-10 13:37 Les Vétérans J’aimerais que tu sois ma fan # 1

2017-12-10 13:41 Chien Noir Cache-cache

2017-12-10 13:45 Alice et moi C’est toi qu’elle préfère

2017-12-10 13:48 Samian & Dj Horg Show Love

2017-12-10 13:53 KROY Learn

2017-12-10 13:56 Nicolas Gémus Bunker de tes bras

2017-12-10 14:01 Beige-à-coeur Dans le Vent

2017-12-10 14:06 Flèche Love Umusuna feat. Rone

2017-12-10 14:08 Dave Chose Chez Françoise

2017-12-10 14:12 Stupeflip La seule alternative

2017-12-10 14:15 Mahjorbidet Les mouches

2017-12-10 14:20 Arcade Fire Put Your Money On Me

2017-12-10 14:26 Romain Pinsolle Extasie

2017-12-10 14:29 Small Talk Trop tard

2017-12-10 14:34 Andy Cooper Get On That

2017-12-10 14:40 Millimétrik Trop loin de toi feat. Maude Audet

2017-12-10 14:43 Nicolas Jules Le Dernier Étage

2017-12-10 14:47 Brigitte Insomniaque

2017-12-10 14:50 Xenia Rubinos Just Like I

2017-12-10 14:53 Ménélik Liquide

2017-12-10 14:58 Joe Rocca Monstres Featuring Brown

2017-12-10 15:02 Juniore Panique

2017-12-10 15:06 The Rebel Moon lmarican

2017-12-10 15:09 Tire le Coyote Chanson d’eau douce

2017-12-10 15:13 Canailles Rendez-vous galant

2017-12-10 15:16 Too Many T’s Sixty’s Ford

2017-12-10 15:19 Étienne Daho Le jardin

2017-12-10 15:23 Jay Scott X Smitty Bacalley Trailer

2017-12-10 15:25 Tootard Laissez-passer

2017-12-10 15:30 Alpha Thiam Africa

2017-12-10 15:34 Damien Robitaille Porc-épic

2017-12-10 15:37 Émile Proulx-Cloutier Les murs et la mer

2017-12-10 15:42 Klyne Water Flow

2017-12-10 15:47 C-Drik C-Drik

2017-12-10 15:50 Royal Canoe Fussin’

2017-12-10 15:54 The Liminanas Nuit Fantôme

2017-12-10 15:58 Bagarre Béton Armé

2017-12-10 16:03 Mathias Bressan L’imprévu

2017-12-10 16:06 Mon doux saigneur Hook Bleu

2017-12-10 16:10 Imarhan Azzaman

2017-12-10 16:13 La F Simple

2017-12-10 16:18 John Jacob Magistery You Snooze You Lose

2017-12-10 16:21 Half Baked Mauvais herbe hors-la-loi

2017-12-10 16:24 Gros Mené Gros Mené

2017-12-10 16:27 The Bug Bad ft.Flowdan

2017-12-10 16:33 Charlotte Gainsbourg Dans vos airs

2017-12-10 16:36 Corridor L’histoire populaire de Jonathan Cadeau

2017-12-10 16:39 Frankie Rose Decontrol

2017-12-10 16:42 Fantômes Drapeau blanc

2017-12-10 16:46 Ali Danel A peine défigurée

2017-12-10 16:49 Mavis Staple Peaceful Dream

2017-12-10 16:53 La Faune Cent ans

2017-12-10 16:56 Marietta (feat. Halo Maud) Nos Ventres Nus

2017-12-10 16:59 ST x LIAM Bonjour, Hi (feat. Mori$$ Regal)

2017-12-10 17:03 Sound of Ceres Outer Century

2017-12-10 17:09 Pierre Lapointe Mon prince charmant

2017-12-10 17:12 HEAT Rose De Lima

2017-12-10 17:16 Hibou hibou Couleur Néfaste

2017-12-10 17:20 Milk & Bone Deception Bay

2017-12-10 17:24 KNLO Mai Ayayaye feat Jam

2017-12-10 17:30 Christian Sean Black For You.

2017-12-10 17:34 Oliver Saf J’étouffe

2017-12-10 17:37 Savon Tranchand Nouveaux Fantômes

2017-12-10 17:44 Beck Dear Life

2017-12-10 17:48 Navet Confit Blue Christmas

2017-12-10 17:52 Spider Zed Sad house

2017-12-10 17:55 Poni Monde Parallèle

2017-12-10 18:02 Valery Vaughn Pablo Placard

2017-12-10 18:07 Loud Nouveaux riches

2017-12-10 18:10 Fishbach Ajmal Logha (Un beau langage feat Bachar Mar Khalifé)

2017-12-10 18:14 Bad Nylon RAPPA

2017-12-10 18:18 TC Matic Putain Putain

2017-12-10 18:22 Briga Ibrahim

2017-12-10 18:28 Andy Cooper Get On That

2017-12-10 18:33 Fanny Bloom Petit bois

2017-12-10 18:36 Gabrielle Shonk Trop tard

2017-12-10 18:39 Saint DX Regrets (Radio edit)

2017-12-10 18:42 Fwonte Chagren

2017-12-10 18:47 Rocca Normal Natural

2017-12-10 18:51 Louize Premonitions

2017-12-10 18:53 Bror Gunnar Jansson The Lonesome Shack

2017-12-10 18:59 Gaëtan Roussel Contrôle Qualité

2017-12-10 19:03 Eman & Vlooper La joie

2017-12-10 19:07 L’orchestre d’hommes-orchestres Justement là

2017-12-10 19:10 La Moutarde me monte au nez Les copains

2017-12-10 19:16 Arthur H Tokyo Kiss

2017-12-10 19:20 Tim Dup Une envie méchante

2017-12-10 19:24 Otarie Kuni Kuni

2017-12-10 19:30 Tootard Laissez-passer

2017-12-10 19:34 L’indice Plus fort que St-Michel

2017-12-10 19:37 Bigflo & Oli C’est dommage

2017-12-10 19:41 Canari L’aube

2017-12-10 19:46 RYMZ Lost Boyz

2017-12-10 19:49 The Barr Brothers Defibrillation feat. Lucius

2017-12-10 19:55 Joseph Edgar Jusqu’au boutte

2017-12-10 19:59 Beige-à-coeur Dans le Vent

2017-12-10 20:05 Tendre Blablabla

2017-12-10 20:09 Gisbert Zu Knyphausen Etwas besseres als den tod finden wir uberall

2017-12-10 20:12 Jacques Jacobus B&B Feat Joseph Edgar et Arthur Comeau -MST-

2017-12-10 20:15 Maude Audet Mirage

2017-12-10 20:20 Ouri et Mind Bath Wild Mother

2017-12-10 20:24 Sunset Rubdown I’ll Believe in Anything, You’ll Believe in Anything

2017-12-10 20:28 Hi Cowboy Lové

2017-12-10 20:33 The Bug Bad ft.Flowdan

2017-12-10 20:38 Quebec Redneck Bluegrass Project Syndrome du village

2017-12-10 20:43 Loïc April Mes ruines sur tes décombres

2017-12-10 20:46 Philippe B Rouge-Gorge ft. Laurence Lafond-Beaulne

2017-12-10 20:50 Bagarre Béton Armé

2017-12-10 20:53 Molly Nilsson Mona Lisa’s Smile

2017-12-10 20:56 Georgio Promis j’arrête

2017-12-10 21:00 ST x LIAM Bonjour, Hi (feat. Mori$$ Regal)

2017-12-10 21:06 Arseniq33 Un jour je reviendrai mettre le feu

2017-12-10 21:10 Parka Valentine Plus vraiment là

2017-12-10 21:13 Donzelle Jalousie

2017-12-10 21:20 Manon Tanguy La Taille De Sa Jupe

2017-12-10 21:24 Sam Faye et D-Track J’sais pas danser

2017-12-10 21:27 Christian Sean Black For You.

2017-12-10 21:31 Monk.E Liens infirmes

2017-12-10 21:34 Chinese Man The New Crown feat A-F-R-O, A.S.M., Taiwan MC

2017-12-10 21:38 Marvin Jouno Quitte à me Quitter – Robbie Remix

2017-12-10 21:42 Sam Faye Pourquoi

2017-12-10 21:46 Marietta (feat. Halo Maud) Nos Ventres Nus

2017-12-10 21:49 Oktoplut Héros ou ennemi

2017-12-10 21:53 Caravane Entre ma tête et mon coeur

2017-12-10 21:56 Matiu Petekat

2017-12-10 22:00 Miss Sassoeur & les Sassys JOIA

2017-12-10 22:03 Avec pas d’casque Il fait noir de bonne heure

2017-12-10 22:07 Mononc’ Serge La transgression

2017-12-10 22:10 Fascinations Grand Chorus Wait

2017-12-10 22:14 The Sainte-Catherines We used to be in loved

2017-12-10 22:17 Joe Rocca Monstres Featuring Brown

2017-12-10 22:21 Iam Monnaie De Singe

2017-12-10 22:24 Gros Soleil Le pervers & la vicieuse

2017-12-10 22:28 Témé Tan Amethys Pacemakr Remix

2017-12-10 22:31 Evergreen Aux échos

2017-12-10 22:35 Jo Wedin & Jean Felzine Nez, lèvres et menton

2017-12-10 22:38 SANDOR Le Mur

2017-12-10 22:41 Squerl Noir Calypso

2017-12-10 22:45 Moodoïd Reptile

2017-12-10 22:49 Ancient Astronauts & Azeem None of the Above Feat. Mustafa Akbar

2017-12-10 22:53 Speedy Johnson Priests & Beggars & Immigrants

2017-12-10 22:55 Andy Cooper Get On That

2017-12-10 23:00 Jeremy Kapone Aurore

2017-12-10 23:05 Voilaaa Mandjou (Feat Doctor Lass)

2017-12-10 23:10 Paul Cargnello Intense cité

2017-12-10 23:13 Orloge Simard Fabrice Bouchard

2017-12-10 23:17 POLO & PAN Coeur croisé

2017-12-10 23:20 Kristel TNM

2017-12-10 23:23 Victime Tout est de ma faute

2017-12-10 23:26 Ricky Hollywood Tu te regardes (feat. La Féline)

2017-12-10 23:29 Dany Placard Full Face

2017-12-10 23:34 Tootard Laissez-passer

2017-12-10 23:38 WD40 La mer des tourments

2017-12-10 23:41 Ariel Laura

2017-12-10 23:44 Dee Filter factory

2017-12-10 23:47 Hugo Kant The Event Log (feat. Kathrin de Boer)

2017-12-10 23:51 Simon Lacas Vénus