La Sélection Musicale – 13 Décembre 2017

Heure Artiste Titre

2017-12-13 00:00 Moon Hooch Audry

2017-12-13 00:03 Burning Peacocks Ondulation

2017-12-13 00:09 Ancient Astronauts & Azeem None of the Above Feat. Mustafa Akbar

2017-12-13 00:12 The Bug Bad ft.Flowdan

2017-12-13 00:16 Aspect Mendoza La Patente

2017-12-13 00:19 Tootard Laissez-passer

2017-12-13 00:23 AN_NA Now

2017-12-13 00:28 Petit fantôme Libérations terribles

2017-12-13 00:32 Mini This is now ft. Butta Beats

2017-12-13 00:36 Les Monsieurs Moé je l’sais tu

2017-12-13 00:40 The Souljazz Orchestra Tambour à deux peaux

2017-12-13 00:44 WD40 La mer des tourments

2017-12-13 00:47 Simon Lacas Vénus

2017-12-13 00:50 Tara King theory Cosmic NaP

2017-12-13 00:53 Taipan Fenene

2017-12-13 00:56 MC Solaar L’attrape-nigaud

2017-12-13 01:00 Voilaaa Mandjou (Feat Doctor Lass)

2017-12-13 01:05 Monstromery La Montagne

2017-12-13 01:09 Canailles Rendez-vous galant

2017-12-13 01:12 Gagné Ensemble

2017-12-13 01:15 Mon doux saigneur Hook Bleu

2017-12-13 01:19 Essaie pas Futur parlé

2017-12-13 01:25 Voyou Seul sur ton tandem

2017-12-13 01:31 Oumou Sangaré Kamelemba

2017-12-13 01:36 UVS Ponte a creer

2017-12-13 01:41 Julia Jean-Baptiste Sao Paulo

2017-12-13 01:45 Iam MWA

2017-12-13 01:49 Stevie Maniac J’t’aime

2017-12-13 01:52 Velvet Lagoon Molly (Feat. Mari La Vague)

2017-12-13 01:56 Sax machine Oceans Rolling

2017-12-13 02:00 Pendentif L’originel

2017-12-13 02:04 Juana Molina Cosoco

2017-12-13 02:09 Brigitte Insomniaque

2017-12-13 02:12 Bagarre Béton Armé

2017-12-13 02:15 Flèche Love Umusuna feat. Rone

2017-12-13 02:18 Kristel TNM

2017-12-13 02:21 Thérapie Taxi Adena

2017-12-13 02:25 Dany Placard Full Face

2017-12-13 02:30 Gazoline Tu ne peux pas

2017-12-13 02:34 Héliodrome Halluciner des lignes blanches entre les Dieux

2017-12-13 02:37 Romain Pinsolle Extasie

2017-12-13 02:41 M.I.A. Paper Planes

2017-12-13 02:44 Operator Music Band Realistic Saturation

2017-12-13 02:47 Caravane Entre ma tête et mon coeur

2017-12-13 02:50 Séba et Horg Grosso-modo

2017-12-13 02:53 Charlotte Gainsbourg Dans vos airs

2017-12-13 02:56 Harfang Fly Away

2017-12-13 03:00 Shawn Jobin Éléphant

2017-12-13 03:03 Émile Proulx-Cloutier Les murs et la mer

2017-12-13 03:08 Veedel Kaztro Glanz feat. Teka

2017-12-13 03:11 Klyne Water Flow

2017-12-13 03:14 HEAT Rose De Lima

2017-12-13 03:18 Bobo Williams Lolita

2017-12-13 03:22 Trace d’ours La Folie

2017-12-13 03:24 Evergreen Aux échos

2017-12-13 03:28 Arcade Fire Put Your Money On Me

2017-12-13 03:33 Totem Tabou Le bout du fil

2017-12-13 03:37 Basta Après-moi l’apocalypse

2017-12-13 03:41 Samian & Dj Horg Show Love

2017-12-13 03:45 Andy Cooper Get On That

2017-12-13 03:49 Wyclef Jean Fela Kuti

2017-12-13 03:53 The Allergies Since You ve Been Gone

2017-12-13 03:56 Nicolas Jules Le Dernier Étage

2017-12-13 04:00 Corridor Deux Coeurs (feat Halo Maud)

2017-12-13 04:03 Mort Rose MIAMI

2017-12-13 04:06 Snapped Ankles Hanging With the Moon

2017-12-13 04:10 Hugo Mudie Sirènes

2017-12-13 04:12 Étienne Daho Le jardin

2017-12-13 04:16 Joseph Edgar Jusqu’au boutte

2017-12-13 04:19 The Rebel Moon lmarican

2017-12-13 04:23 Saint DX Regrets

2017-12-13 04:26 Juniore Panique

2017-12-13 04:30 Ghislain Poirier Pour te réchauffer (feat. TTC & Omnikrom)

2017-12-13 04:34 Pumpkin & Vin’S da Cuero Mauvais Genre

2017-12-13 04:37 Amadou & Mariam Diarra

2017-12-13 04:42 The Liminanas Nuit Fantôme

2017-12-13 04:46 Gaëtan Roussel Contrôle Qualité

2017-12-13 04:49 BROWN Enough ft. Naadei

2017-12-13 04:53 STRUP Milkyway

2017-12-13 04:57 Frankie Rose Decontrol

2017-12-13 05:02 Fishbach Ajmal Logha (Un beau langage feat Bachar Mar Khalifé)

2017-12-13 05:06 Sam Harvey L’argent

2017-12-13 05:10 La Faune Cent ans

2017-12-13 05:13 L’Amalgame Bangskur

2017-12-13 05:16 Samuele Sirène

2017-12-13 05:20 Milk & Bone Deception Bay

2017-12-13 05:23 Millimétrik Trop loin de toi feat. Maude Audet

2017-12-13 05:27 Avec pas d’casque Il fait noir de bonne heure

2017-12-13 05:31 Brockhampton Queer

2017-12-13 05:37 Alice et moi C’est toi qu’elle préfère

2017-12-13 05:40 Hello Psychaleppo LAYL

2017-12-13 05:43 Ève Cournoyer Dans le bois

2017-12-13 05:47 Meridian Brothers ¿Dónde Estás María?

2017-12-13 05:51 La Moutarde me monte au nez Les copains

2017-12-13 05:56 Sagot Désordre et désordre

2017-12-13 06:00 She & Him The Christmas Waltz

2017-12-13 06:02 Ali Danel A peine défigurée

2017-12-13 06:06 Ouri et Mind Bath Wild Mother

2017-12-13 06:09 Les chiens Vegas

2017-12-13 06:15 Imarhan Azzaman

2017-12-13 06:21 Pierre Lapointe Mon prince charmant

2017-12-13 06:25 Faith Healer Try

2017-12-13 06:31 Palissade La vie des autres

2017-12-13 06:34 Spider Zed Sad house

2017-12-13 06:37 Videoman Salt And Wine

2017-12-13 06:41 Canari L’aube

2017-12-13 06:45 Beige-à-coeur Dans le Vent

2017-12-13 06:49 Molly Nilsson Mona Lisa’s Smile

2017-12-13 06:52 FouKi After L’after (Ft. Maestro Omayela)

2017-12-13 06:55 ST x LIAM Bonjour, Hi (feat. Mori$$ Regal)

2017-12-13 07:19 Gorillaz Dirty Harry

2017-12-13 07:36 Spider Zed Sad house

2017-12-13 07:39 Christian Sean Black For You

2017-12-13 07:45 Vendredi sur mer Les filles Désir

2017-12-13 07:52 Benjamin Booker Witness

2017-12-13 07:55 Ariel Laura

2017-12-13 08:06 Gaëtan Roussel Contrôle Qualité

2017-12-13 08:24 Addicted To Love (Robert Palmer cover) Eagles of Death Metal

2017-12-13 08:39 Tim Dup Une envie méchante

2017-12-13 08:48 Mathias Bressan L’imprévu

2017-12-13 08:56 Gisbert Zu Knyphausen Etwas besseres als den tod finden wir uberall

2017-12-13 09:10 Joseph Edgar Jusqu’au boutte

2017-12-13 09:24 Afrikana Soul Sister El ghorba

2017-12-13 09:37 Canailles Rendez-vous galant

2017-12-13 09:40 Vanille Phonème

2017-12-13 09:48 Fascinations Grand Chorus Wait

2017-12-13 09:52 MC Solaar L’attrape-nigaud

2017-12-13 10:00 Éclos Bis La boussole

2017-12-13 10:04 Kalash System

2017-12-13 10:07 Jo Wedin & Jean Felzine Nez, lèvres et menton

2017-12-13 10:11 John Jacob Magistery You Snooze You Lose

2017-12-13 10:16 Dave Chose Chez Françoise

2017-12-13 10:19 Ricky Hollywood Tu te regardes (feat. La Féline)

2017-12-13 10:23 Busty and the Bass Memories and Melodies

2017-12-13 10:28 Yann Perreau Ma dope à moi

2017-12-13 10:31 UVS Ponte a creer

2017-12-13 10:38 Ada Lea Crooked Picture

2017-12-13 10:41 SANDOR Le Mur

2017-12-13 10:46 Paul Cargnello Intense cité

2017-12-13 10:48 Tire le Coyote Chanson d’eau douce

2017-12-13 10:52 Voilaaa Mandjou (Feat Doctor Lass)

2017-12-13 10:59 Pendentif L’originel

2017-12-13 11:04 Medora Tsunami

2017-12-13 11:09 Velvet Lagoon Molly (Feat. Mari La Vague)

2017-12-13 11:13 The Bug Bad ft.Flowdan

2017-12-13 11:16 Nicolas Gémus Bunker de tes bras

2017-12-13 11:21 Stupeflip La seule alternative

2017-12-13 11:24 Corail Parc California

2017-12-13 11:27 Accrophone J theme

2017-12-13 11:30 Andy Cooper Get On That

2017-12-13 11:35 Thérapie Taxi Adena

2017-12-13 11:39 WD40 La mer des tourments

2017-12-13 11:42 Manon Tanguy La Taille De Sa Jupe

2017-12-13 11:47 Parka Valentine Plus vraiment là

2017-12-13 11:50 Simon Lacas Vénus

2017-12-13 11:52 Asa I Viata Fun der K – Natty dread ride feat. Mc Brother Culture

2017-12-13 12:00 Corridor Deux Coeurs (feat Halo Maud)

2017-12-13 12:06 Small Talk Trop tard

2017-12-13 12:10 Flèche Love Umusuna feat. Rone

2017-12-13 12:13 Marvin Jouno Quitte à me Quitter – Robbie Remix

2017-12-13 12:17 Kristel TNM

2017-12-13 12:21 Pépite Reste avec moi

2017-12-13 12:24 Random Recipe avec Natasha Kanapé Fontaine Tiotiake

2017-12-13 12:29 Poni Monde Parallèle

2017-12-13 12:33 Hello Psychaleppo LAYL

2017-12-13 12:37 Mon doux saigneur Hook Bleu

2017-12-13 12:41 St. Vincent Savior

2017-12-13 12:44 MC Solaar L’attrape-nigaud

2017-12-13 12:48 Kim Gray P.I.G

2017-12-13 12:51 Iam MWA

2017-12-13 12:56 Caravane Entre ma tête et mon coeur

2017-12-13 12:59 Dumas À l’est d’Éden

2017-12-13 13:06 Fantômes Drapeau blanc

2017-12-13 13:09 Shauit Bienvenue Nuitsheuakan

2017-12-13 13:13 M10 Puriste feat.Soulkast et DJ Horg

2017-12-13 13:18 Arcade Fire Put Your Money On Me

2017-12-13 13:24 Moodoïd Reptile

2017-12-13 13:28 Her We choose

2017-12-13 13:34 Stevie Maniac J’t’aime

2017-12-13 13:37 Tootard Laissez-passer

2017-12-13 13:41 Dany Placard Full Face

2017-12-13 13:46 Keith Kouna Pays

2017-12-13 13:51 Flirt Au tournant

2017-12-13 13:56 Voyou Seul sur ton tandem

2017-12-13 14:00 Vendredi sur mer Les filles Désir

2017-12-13 14:04 Aquaserge Tour du monde

2017-12-13 14:08 The Rebel Moon lmarican

2017-12-13 14:12 Bad Nylon RAPPA

2017-12-13 14:15 Sidewalk Chalk Dig

2017-12-13 14:21 C-Drik C-Drik

2017-12-13 14:25 Fishbach Ajmal Logha (Un beau langage feat Bachar Mar Khalifé)

2017-12-13 14:29 Faith Healer Try

2017-12-13 14:37 Brigitte Insomniaque

2017-12-13 14:40 Trace d’ours La Folie

2017-12-13 14:43 Ariel Laura

2017-12-13 14:46 Laura Sauvage Alien (Anything Like It Have You)

2017-12-13 14:50 Charlotte Gainsbourg Dans vos airs

2017-12-13 14:53 Balmoral La saisons des ivresses

2017-12-13 14:56 Héliodrome Halluciner des lignes blanches entre les Dieux

2017-12-13 15:00 Milk & Bone Deception Bay

2017-12-13 15:05 Éclos Bis La boussole

2017-12-13 15:08 Valery Vaughn Pablo Placard

2017-12-13 15:13 Ouri et Mind Bath Wild Mother

2017-12-13 15:16 Bigflo & Oli C’est dommage

2017-12-13 15:20 Dylarama Chantal

2017-12-13 15:25 Chien Noir Cache-cache

2017-12-13 15:28 Anodajay Jamais su

2017-12-13 15:31 UVS Ponte a creer

2017-12-13 15:36 Hugo Mudie Sirènes

2017-12-13 15:39 Bobo Williams Lolita

2017-12-13 15:42 Be Astronaut Saturday Is Alright

2017-12-13 15:47 Saint DX Regrets (Radio edit)

2017-12-13 15:50 La Bronze On danse par en-dedans

2017-12-13 15:54 Of Course Marilyne

2017-12-13 16:00 Pendentif L’originel

2017-12-13 16:07 Ménélik Liquide

2017-12-13 16:10 Snapped Ankles Hanging With the Moon

2017-12-13 16:14 Ellemetue Tous les chemins menent à Rome

2017-12-13 16:19 Daran Pauvre ça rime à rien

2017-12-13 16:22 Imarhan Azzaman

2017-12-13 16:26 Burning Peacocks Ondulation

2017-12-13 16:29 Félix Dyotte Ulverton

2017-12-13 16:35 Andy Cooper Get On That

2017-12-13 16:39 Jay Scott X Smitty Bacalley Trailer

2017-12-13 16:42 Dave Chose Chez Françoise

2017-12-13 16:46 Gaëtan Roussel Contrôle Qualité

2017-12-13 16:49 Dan Auerbach Shine on Me

2017-12-13 16:52 Joseph Edgar Jusqu’au boutte

2017-12-13 16:56 Phil-TC Je n’ai rien dit

2017-12-13 17:02 Prof Lacasse- La Bolduc Ça va v’nir découragez-vous pas

2017-12-13 17:11 Corridor Deux Coeurs (feat Halo Maud)

2017-12-13 17:15 entrevue_GuillaumeDeziel.mp3 entrevue_GuillaumeDeziel.mp3

2017-12-13 17:37 U2 American Soul

2017-12-13 17:46 U2 Red Flag Day

2017-12-13 17:53 Les Deuxluxes La Fille du Père Noel

2017-12-13 18:02 Hello Psychaleppo LAYL

2017-12-13 18:12 Taipan Fenene

2017-12-13 18:19 Hibou hibou Couleur Néfaste

2017-12-13 18:30 8 Dead Kennedys_Holiday in Cambodia

2017-12-13 18:42 Rouge Tonic Dans la lune

2017-12-13 18:48 Indochine Tes yeux noirs

2017-12-13 18:54 Rouge Tonic Vancouver

2017-12-13 19:00 Dumas À l’est d’Éden

2017-12-13 19:09 Miss Sassoeur & les Sassys JOIA

2017-12-13 19:12 L’indice Plus fort que St-Michel

2017-12-13 19:16 Sidi Wacho Con Sabor

2017-12-13 19:20 La F Simple

2017-12-13 19:23 AN_NA Now

2017-12-13 19:29 Clap Your Hands Say Yeah Is This Love

2017-12-13 19:32 Her We choose

2017-12-13 19:37 Tendre Blablabla

2017-12-13 19:40 Pumpkin & Vin’S da Cuero Mauvais Genre

2017-12-13 19:44 La Faune Cent ans

2017-12-13 19:47 Monstromery La Montagne

2017-12-13 19:51 POLO & PAN Coeur croisé

2017-12-13 19:55 Will Driving West Kids

2017-12-13 20:00 Vendredi sur mer Les filles Désir

2017-12-13 20:06 Fascinations Grand Chorus Wait

2017-12-13 20:10 Gisbert Zu Knyphausen Etwas besseres als den tod finden wir uberall

2017-12-13 20:13 Oktoplut Héros ou ennemi

2017-12-13 20:18 Julia Jean-Baptiste Sao Paulo

2017-12-13 20:22 Gagné Ensemble

2017-12-13 20:28 UVS Ponte a creer

2017-12-13 20:33 ST x LIAM Bonjour, Hi (feat. Mori$$ Regal)

2017-12-13 20:37 Mononc’ Serge La transgression

2017-12-13 20:40 Juniore Panique

2017-12-13 20:43 Joe Rocca Monstres Featuring Brown

2017-12-13 20:48 Laclé Rajdhani Express

2017-12-13 20:52 Columbine Remi

2017-12-13 20:56 Durand Jones & The Indications Groovy Babe

2017-12-13 21:01 Bo Diddley Rock ‘n’ Roll

2017-12-13 21:03 Galaxie Super Lynx Deluxe

2017-12-13 21:07 Victime Fatigue

2017-12-13 21:13 Les Shrimps Le doute

2017-12-13 21:17 Jay Reatard An ugly death

2017-12-13 21:23 Overkill Motorhead

2017-12-13 21:32 Arseniq33 Le rocknroll a gâché ma vie

2017-12-13 21:47 Arseniq33 Au Secours, La Police!!!

2017-12-13 21:51 Keith Kouna Doubidou

2017-12-13 22:02 Les Marmottes Aplaties Gagner

2017-12-13 22:05 Reigning sound When you touch me

2017-12-13 22:08 Les Monsieurs Moé je l’sais tu

2017-12-13 22:12 Ozzy Osbourne Over the mountain

2017-12-13 22:22 Lost Sounds I get nervous

2017-12-13 22:32 Natation Be Somewhere

2017-12-13 22:36 Avec le soleil sortant de sa bouche Alyzé et Margaret D. Midi moins le quart

2017-12-13 22:43 Rust Eden Empty Bottles

2017-12-13 22:46 Poni Phoenix

2017-12-13 22:49 Solids Laisser Faire

2017-12-13 22:52 Surfer Blood Matter of Time

2017-12-13 22:55 Vulgaire Immobile, toi

2017-12-13 23:00 Soggy Beard Taxi Driver

2017-12-13 23:04 WD40 La mer des tourments

2017-12-13 23:11 We Are Wolves Wicked Games

2017-12-13 23:14 Balthazar Sad Story

2017-12-13 23:18 Cancer bats Pneumonia hawk

2017-12-13 23:22 Videoville la toune du barbu…

2017-12-13 23:26 Red death Parasite’s paradise

2017-12-13 23:30 TOXIC HOLOCAUST Lord of the Wasteland

2017-12-13 23:35 Fishbone When Problems Arise

2017-12-13 23:39 FET.NAT Trust Cops ™

2017-12-13 23:44 King Khan’s Born to die

2017-12-13 23:51 Ludwig von 88 Dix Mille Soleils

2017-12-13 23:55 The Incredible Staggers Little Sister