La Sélection Musicale – 15 Décembre 2017

Heure Artiste Titre

2017-12-15 00:00 TootArd bayati blues

2017-12-15 00:03 Thérapie Taxi Adena

2017-12-15 00:07 Flèche Love Umusuna feat. Rone

2017-12-15 00:10 Arcade Fire Put Your Money On Me

2017-12-15 00:15 Paul Cargnello Intense cité

2017-12-15 00:21 Wolf Parade Flies on the Sun

2017-12-15 00:24 Loud Nouveaux riches

2017-12-15 00:27 Anthony Roussel Regarde-moi

2017-12-15 00:30 Essaie pas Futur parlé

2017-12-15 00:37 Georgio Promis j’arrête

2017-12-15 00:40 Numéro# J’aime la bourgeoisie (vive le rock)

2017-12-15 00:44 Les Monsieurs Moé je l’sais tu

2017-12-15 00:47 Loïc April Mes ruines sur tes décombres

2017-12-15 00:50 Romain Pinsolle Extasie

2017-12-15 00:53 Lo’Jo Noisy Flower

2017-12-15 00:56 Theo Lawrence & The Hearts Made To Last

2017-12-15 01:00 WD40 La mer des tourments

2017-12-15 01:03 La Bronze On danse par en-dedans

2017-12-15 01:07 UVS Ponte a creer

2017-12-15 01:10 Orloge Simard Fabrice Bouchard

2017-12-15 01:14 Étienne Daho Le jardin

2017-12-15 01:17 Victime Tout est de ma faute

2017-12-15 01:20 MC Solaar L’attrape-nigaud

2017-12-15 01:24 Beatrice Keeler Keep Astray

2017-12-15 01:27 Nicolas Jules Le Dernier Étage

2017-12-15 01:31 Milk & Bone Deception Bay

2017-12-15 01:34 Durand Jones & The Indications Groovy Babe

2017-12-15 01:38 Rocca Normal Natural

2017-12-15 01:42 Paupière Rexx

2017-12-15 01:46 Ouri et Mind Bath Wild Mother

2017-12-15 01:49 Kalàscima Psychedelic Trance Tarantella

2017-12-15 01:53 Gazoline Tu ne peux pas

2017-12-15 01:57 Love is all Make Out Fall Out Make Up

2017-12-15 02:00 Totem Tabou Le bout du fil

2017-12-15 02:03 Kristel TNM

2017-12-15 02:06 Bagarre Béton Armé

2017-12-15 02:10 Baloji Spoiler remix feat. Youssoupha

2017-12-15 02:13 The Rebel Moon lmarican

2017-12-15 02:17 Burning Peacocks Ondulation

2017-12-15 02:20 Bran Van 3000 Drinking in L.A.

2017-12-15 02:24 La Famille Ouellette Monochrome

2017-12-15 02:28 HEAT Rose De Lima

2017-12-15 02:32 Iam MWA

2017-12-15 02:36 Hugo Mudie Sirènes

2017-12-15 02:39 Adam & Elvis Modern Hitz

2017-12-15 02:43 Stevie Maniac J’t’aime

2017-12-15 02:46 Public Service Broadcasting People Will Always Need Coal

2017-12-15 02:51 Columbine Remi

2017-12-15 02:57 Corridor Deux Coeurs (feat Halo Maud)

2017-12-15 03:00 Voyou Seul sur ton tandem

2017-12-15 03:04 CocoRosie Noah’s Ark

2017-12-15 03:08 La Moutarde me monte au nez Les copains

2017-12-15 03:12 Sagot Désordre et désordre

2017-12-15 03:16 Mount Kimbie Marilyn (feat. Micachu)

2017-12-15 03:19 Christian Sean Black For You.

2017-12-15 03:25 Sam Faye Pourquoi

2017-12-15 03:28 Héliodrome Halluciner des lignes blanches entre les Dieux

2017-12-15 03:34 BROWN Enough ft. Naadei

2017-12-15 03:37 Andy Cooper Get On That

2017-12-15 03:42 Petit fantôme Libérations terribles

2017-12-15 03:45 Mort Rose MIAMI

2017-12-15 03:48 Gagné Ensemble

2017-12-15 03:54 Trace d’ours La Folie

2017-12-15 03:57 Brigitte Insomniaque

2017-12-15 04:00 Fascinations Grand Chorus Wait

2017-12-15 04:03 Pendentif L’originel

2017-12-15 04:08 Molly Nilsson Mona Lisa’s Smile

2017-12-15 04:13 Aspect Mendoza La Patente

2017-12-15 04:16 Imarhan Azzaman

2017-12-15 04:20 Bon Iver Flume

2017-12-15 04:23 Mosquitos Estrangeira

2017-12-15 04:26 Evergreen Aux échos

2017-12-15 04:30 Bobo Williams Lolita

2017-12-15 04:33 Palissade La vie des autres

2017-12-15 04:37 Pumpkin & Vin’S da Cuero Mauvais Genre

2017-12-15 04:40 Canari L’aube

2017-12-15 04:44 Maude Audet Mirage

2017-12-15 04:47 Les chiens Vegas

2017-12-15 04:51 Bénabar Cest pas la joie

2017-12-15 04:53 Charlotte Cardin Main Girl

2017-12-15 04:56 Saint DX Regrets (Radio edit)

2017-12-15 05:00 Félix Dyotte Ulverton

2017-12-15 05:05 Fantômes Drapeau blanc

2017-12-15 05:08 Fishbach Ajmal Logha (Un beau langage feat Bachar Mar Khalifé)

2017-12-15 05:14 Gordon Grdina’s Haram En Shakwat al Hawa

2017-12-15 05:18 Hello Psychaleppo LAYL

2017-12-15 05:21 L’Amalgame Bangskur

2017-12-15 05:25 Medora Tsunami

2017-12-15 05:28 Gisbert Zu Knyphausen Etwas besseres als den tod finden wir uberall

2017-12-15 05:32 Nicolas Gémus Bunker de tes bras

2017-12-15 05:35 Mavis Staple Peaceful Dream

2017-12-15 05:38 Spider Zed Sad house

2017-12-15 05:41 SANDOR Le Mur

2017-12-15 05:45 Gaëtan Roussel Contrôle Qualité

2017-12-15 05:48 Canailles Rendez-vous galant

2017-12-15 05:51 Phil-TC Je n’ai rien dit

2017-12-15 05:56 Millimétrik Trop loin de toi feat. Maude Audet

2017-12-15 06:00 Safia Nolin Le Sentier de Neige

2017-12-15 06:03 Vendredi sur mer Les filles Désir

2017-12-15 06:06 Cédrik St-Onge Un hiver a l’année longue

2017-12-15 06:10 Sound of Ceres Outer Century

2017-12-15 06:14 Mon doux saigneur Hook Bleu

2017-12-15 06:20 Tootard Laissez-passer

2017-12-15 06:24 Savon Tranchand Nouveaux Fantômes

2017-12-15 06:30 Her We choose

2017-12-15 06:34 Joseph Edgar Jusqu’au boutte

2017-12-15 06:37 Patrick Watson Broken

2017-12-15 06:41 Louis-Phillipe Gingras La calvette du Saint Graal

2017-12-15 06:46 Beige-à-coeur Dans le Vent

2017-12-15 06:50 LCD Soundsytem Other Voices

2017-12-15 06:56 FouKi After L’after (Ft. Maestro Omayela)

2017-12-15 07:07 Caloon Saloon L’eau frette

2017-12-15 07:36 Barrdo Tu rêves

2017-12-15 07:48 The Murlocs Violent Dreams

2017-12-15 08:07 Éclos Bis La boussole

2017-12-15 08:17 David Bowie Amsterdam

2017-12-15 08:36 Gazoline Tu ne peux pas

2017-12-15 08:45 Iam MWA

2017-12-15 08:55 Never tête enough Toutoune de Nowel (G.Reno feat Youri)

2017-12-15 09:07 Arcade Fire Put Your Money On Me

2017-12-15 09:36 Shawn Jobin Éléphant

2017-12-15 09:47 Milk & Bone Deception Bay

2017-12-15 10:00 Avec pas d’casque Il fait noir de bonne heure

2017-12-15 10:04 Anna Leone My soul I

2017-12-15 10:08 Tire le Coyote Chanson d’eau douce

2017-12-15 10:11 Dumas À l’est d’Éden

2017-12-15 10:15 The Bug Bad ft.Flowdan

2017-12-15 10:19 Dany Placard Full Face

2017-12-15 10:26 Dave Chose Chez Françoise

2017-12-15 10:29 Small Talk Trop tard

2017-12-15 10:34 WiBad Advienne que Pourra feat. Max Livio

2017-12-15 10:37 Monk.E Liens infirmes

2017-12-15 10:40 Loïc April Mes ruines sur tes décombres

2017-12-15 10:43 UVS Ponte a creer

2017-12-15 10:46 Oliver Saf J’étouffe

2017-12-15 10:49 John Jacob Magistery You Snooze You Lose

2017-12-15 10:53 Arno Tango De La Peau

2017-12-15 10:56 Stupeflip La seule alternative

2017-12-15 11:00 Jeremy Kapone Aurore

2017-12-15 11:03 Johnny Mafia Sleeping

2017-12-15 11:05 Corridor Deux Coeurs (feat Halo Maud)

2017-12-15 11:11 Hugo Mudie Sirènes

2017-12-15 11:14 Totem Tabou Le bout du fil

2017-12-15 11:17 Trace d’ours La Folie

2017-12-15 11:20 Random Recipe avec Natasha Kanapé Fontaine Tiotiake

2017-12-15 11:25 The Unicorns I Was Born (A Unicorn)

2017-12-15 11:27 Ouri et Mind Bath Wild Mother

2017-12-15 11:31 Jay Scott X Smitty Bacalley Trailer

2017-12-15 11:33 Marvin Jouno Quitte à me Quitter – Robbie Remix

2017-12-15 11:37 The Bombay Royale Run Kitty Run

2017-12-15 11:39 Donzelle Jalousie

2017-12-15 11:43 Flirt Au tournant

2017-12-15 11:47 Fishbach Ajmal Logha (Un beau langage feat Bachar Mar Khalifé)

2017-12-15 11:51 Never tête enough Jingle Balls

2017-12-15 11:55 Andy Cooper Get On That

2017-12-15 12:00 M10 Puriste feat.Soulkast et DJ Horg

2017-12-15 12:04 Of Course Marilyne

2017-12-15 12:08 Vanille Phonème

2017-12-15 12:11 Pendentif L’originel

2017-12-15 12:15 Mat Vezio Adele

2017-12-15 12:18 Paul Cargnello Intense cité

2017-12-15 12:24 La F Simple

2017-12-15 12:27 Sharon Jones and the Dap-Kings Matter of Time

2017-12-15 12:31 BONSA Toun’wanzè Bonni Pow

2017-12-15 12:35 David Couture Ces heures

2017-12-15 12:38 Sagot Désordre et désordre

2017-12-15 12:42 Hello Psychaleppo LAYL

2017-12-15 12:45 WD40 La mer des tourments

2017-12-15 12:48 The Rebel Moon lmarican

2017-12-15 12:52 Poni Monde Parallèle

2017-12-15 12:55 Klyne Water Flow

2017-12-15 13:02 Keith Kouna Pays

2017-12-15 13:07 MC Solaar L’attrape-nigaud

2017-12-15 13:11 Cindy Doire Danse

2017-12-15 13:15 Cabadzi Bouche

2017-12-15 13:19 Rust Eden Abado

2017-12-15 13:22 Alpha Thiam Africa

2017-12-15 13:27 Antoine Corriveau Les trous à rats

2017-12-15 13:32 M.I.A. Paper Planes

2017-12-15 13:36 Papagroove All of Us

2017-12-15 13:39 Beige-à-coeur Dans le Vent

2017-12-15 13:43 Christian Sean Black For You.

2017-12-15 13:46 Horloge Plus Vieille Que Nous

2017-12-15 13:49 Les chiens Vegas

2017-12-15 13:53 Vendredi sur mer Les filles Désir

2017-12-15 13:56 Her We choose

2017-12-15 14:00 Faith Healer Try

2017-12-15 14:07 Millimétrik Trop loin de toi feat. Maude Audet

2017-12-15 14:11 Éclos Bis La boussole

2017-12-15 14:14 Nul Si Découvert Nulsidécouvert

2017-12-15 14:18 Medora Tsunami

2017-12-15 14:22 Palissade La vie des autres

2017-12-15 14:25 Stevie Maniac J’t’aime

2017-12-15 14:28 Imarhan Azzaman

2017-12-15 14:32 Iam MWA

2017-12-15 14:36 Lou-Adriane Cassidy Ça va ça va

2017-12-15 14:39 Fascinations Grand Chorus Wait

2017-12-15 14:43 Rosie Valland Synchro

2017-12-15 14:46 The Brooks FunkinLike

2017-12-15 14:49 Millimétrik Trop loin de toi feat. Maude Audet

2017-12-15 14:50 Ariel Laura

2017-12-15 14:52 Éclos Bis La boussole

2017-12-15 14:53 Voyou Seul sur ton tandem

2017-12-15 14:56 Nul Si Découvert Nulsidécouvert

2017-12-15 14:56 Bad Nylon RAPPA

2017-12-15 15:00 Gisbert Zu Knyphausen Etwas besseres als den tod finden wir uberall

2017-12-15 15:03 Sextile Sterilized

2017-12-15 15:06 Dumas À l’est d’Éden

2017-12-15 15:10 Canailles Rendez-vous galant

2017-12-15 15:13 Valery Vaughn Pablo Placard

2017-12-15 15:18 Kalash System

2017-12-15 15:21 Bobo Williams Lolita

2017-12-15 15:25 Pépite Reste avec moi

2017-12-15 15:28 Tootard Laissez-passer

2017-12-15 15:32 Romain Pinsolle Extasie

2017-12-15 15:35 UVS Ponte a creer

2017-12-15 15:39 Martin Léon Bumper à bumper

2017-12-15 15:42 Ibeyi Me Voy feat. Mala Rodriguez

2017-12-15 15:44 Briga Ibrahim

2017-12-15 15:49 Alice et moi C’est toi qu’elle préfère

2017-12-15 15:52 Jack Johnson Gather

2017-12-15 15:56 C-Drik C-Drik

2017-12-15 16:00 Balmoral La saisons des ivresses

2017-12-15 16:02 Ménélik Liquide

2017-12-15 16:06 Charlotte Gainsbourg Dans vos airs

2017-12-15 16:09 Snapped Ankles Hanging With the Moon

2017-12-15 16:13 Millimétrik Trop loin de toi feat. Maude Audet

2017-12-15 16:16 Corridor Deux Coeurs (feat Halo Maud)

2017-12-15 16:19 Beatrice Keeler Keep Astray

2017-12-15 16:23 Songhoy Blues Bamako

2017-12-15 16:26 Daran Pauvre ça rime à rien

2017-12-15 16:31 Brigitte Insomniaque

2017-12-15 16:33 Taipan Fenene

2017-12-15 16:37 GrimSkunk La Vache

2017-12-15 16:41 Aquaserge Tour du monde

2017-12-15 16:45 Antoine Mainville Sous ton foulard d’hiver

2017-12-15 16:47 Fishbach Ajmal Logha (Un beau langage feat Bachar Mar Khalifé)

2017-12-15 16:51 Half Baked Mauvais herbe hors-la-loi

2017-12-15 16:54 Andy Cooper Get On That

2017-12-15 17:12 Joli-Bois Ton Noël au bout du monde

2017-12-15 17:15 Pendentif L’originel

2017-12-15 17:22 Sam Faye et D-Track J’sais pas danser

2017-12-15 17:28 L’orchestre d’hommes-orchestres Justement là

2017-12-15 17:38 Clap! Clap! Ngwue

2017-12-15 17:47 Les Dianes silencieuses Le Noel des Dianes

2017-12-15 17:50 Barry Paquin Roberge Hug or Kiss

2017-12-15 17:55 Galaxie Super Lynx Deluxe

2017-12-15 18:01 Mathias Bressan L’imprévu

2017-12-15 18:10 The Allergies Since You ve Been Gone

2017-12-15 18:17 Hugo Kant The Event Log (feat. Kathrin de Boer)

2017-12-15 18:39 Rage Against The Machine Killing In the Name

2017-12-15 18:54 James Brown Go Power At Christmas Time

2017-12-15 19:00 Vendredi sur mer Les filles Désir

2017-12-15 19:04 Maryse Letarte La parade

2017-12-15 19:08 Julia Jean-Baptiste Sao Paulo

2017-12-15 19:12 Philippe B Rouge-Gorge ft. Laurence Lafond-Beaulne

2017-12-15 19:15 L’indice Plus fort que St-Michel

2017-12-15 19:18 Voilaaa Mandjou (Feat Doctor Lass)

2017-12-15 19:24 Veedel Kaztro Glanz feat. Teka

2017-12-15 19:28 Her We choose

2017-12-15 19:34 Tendre Blablabla

2017-12-15 19:37 ST x LIAM Bonjour, Hi (feat. Mori$$ Regal)

2017-12-15 19:41 MackJoffatt Music Face

2017-12-15 19:46 POLO & PAN Coeur croisé

2017-12-15 19:49 Gaëtan Roussel Contrôle Qualité

2017-12-15 19:52 Columbine Remi

2017-12-15 19:57 Dumas À l’est d’Éden

2017-12-15 20:03 Nicolas Jules Le Dernier Étage

2017-12-15 20:06 Arcade Fire Put Your Money On Me

2017-12-15 20:12 Baloji Spoiler remix feat. Youssoupha

2017-12-15 20:16 Mini This is now ft. Butta Beats

2017-12-15 20:21 Paupière Rexx

2017-12-15 20:24 Bigflo & Oli C’est dommage

2017-12-15 20:30 Faith Healer Try 😉

2017-12-15 20:37 Gazoline Tu ne peux pas

2017-12-15 20:40 La Faune Cent ans

2017-12-15 20:46 Busty and the Bass Memories and Melodies

2017-12-15 20:51 Alice et moi C’est toi qu’elle préfère