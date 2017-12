La Sélection Musicale – 18 Décembre 2017

Heure Artiste Titre

2017-12-18 00:00 The Hot 8 Brass Band Sexual Healing [Marvin Gaye Cover]

2017-12-18 00:05 Ariane Zita Mon cadeau c’est toi

2017-12-18 00:07 Prof Lacasse- La Bolduc Ça va v’nir découragez-vous pas

2017-12-18 00:11 Le Peuple de l’Herbe Inner Peace

2017-12-18 00:15 Medora Tsunami

2017-12-18 00:18 Keith Kouna Pays

2017-12-18 00:26 Pumpkin & Vin’S da Cuero Mauvais Genre

2017-12-18 00:30 L’Amalgame Bangskur

2017-12-18 00:35 Albert King Santa Claus Wants Some Lovin

2017-12-18 00:40 Maître J We all lose (prod Jeune Chilly Chill)

2017-12-18 00:44 Duck Duck Grey Duck Bel Oiseau

2017-12-18 00:47 Jeremy Kapone Aurore

2017-12-18 00:50 Balmoral La saisons des ivresses

2017-12-18 00:53 Liam Gallagher You Better Run

2017-12-18 00:56 Danny T & Tradesman Dance a gwan ft Lutan Fyah

2017-12-18 01:00 Fink Resurgam

2017-12-18 01:06 Bikini Machine La Fille du père Noël…

2017-12-18 01:09 The Liminanas Nuit Fantôme

2017-12-18 01:17 Bagarre Béton Armé

2017-12-18 01:21 Small Talk Trop tard

2017-12-18 01:25 FouKi After L’after (Ft. Maestro Omayela)

2017-12-18 01:28 Essaie pas Futur parlé

2017-12-18 01:35 Tendre Blablabla

2017-12-18 01:38 Gisbert Zu Knyphausen Etwas besseres als den tod finden wir uberall

2017-12-18 01:42 Danakil Back Again

2017-12-18 01:46 Cheak 13th & $éfo Gâcher Noël

2017-12-18 01:49 Les Amis Au Pakistan Cendrillon lave le poêle

2017-12-18 01:53 Savon Tranchand Nouveaux Fantômes

2017-12-18 01:57 Hibou hibou Couleur Néfaste

2017-12-18 02:00 Alice Cooper, John 5, Billy Sheehan, Vinny Appice Santa Claws Is Coming To Town

2017-12-18 02:04 Aspect Mendoza La Patente

2017-12-18 02:07 The Bug Bad ft.Flowdan

2017-12-18 02:13 Voyou Seul sur ton tandem

2017-12-18 02:17 Hello Psychaleppo LAYL

2017-12-18 02:20 Aquaserge Tour du monde

2017-12-18 02:24 RYMZ Lost Boyz

2017-12-18 02:27 Galaxie Super Lynx Deluxe

2017-12-18 02:31 Millimétrik Trop loin de toi feat. Maude Audet

2017-12-18 02:34 Bison Bisou Interlust

2017-12-18 02:38 Vulgar Deli In league with satan

2017-12-18 02:42 Kobo Town Karachi Burning

2017-12-18 02:45 Hugo Mudie Sirènes

2017-12-18 02:47 Molly Nilsson Mona Lisa’s Smile

2017-12-18 02:51 Kalash System

2017-12-18 02:56 Songhoy Blues Bamako

2017-12-18 03:00 Damien Robitaille Promenade en traineau

2017-12-18 03:03 Chlorine Free Get Up feat. Soweto Kinch & Marc Nammour

2017-12-18 03:07 SANDOR Le Mur

2017-12-18 03:10 Taipan Fenene

2017-12-18 03:13 Les chiens Vegas

2017-12-18 03:17 C-Drik C-Drik

2017-12-18 03:20 John Jacob Magistery You Snooze You Lose

2017-12-18 03:24 Émile Proulx-Cloutier Les murs et la mer

2017-12-18 03:28 Shawn Jobin Éléphant

2017-12-18 03:32 Claire Pelletier Kanamb Nouel

2017-12-18 03:36 Lhasa El Desierto

2017-12-18 03:42 Tara King theory Cosmic NaP

2017-12-18 03:44 Petit fantôme Libérations terribles

2017-12-18 03:48 Wand Bee Karma

2017-12-18 03:52 Joseph Edgar Jusqu’au boutte

2017-12-18 03:56 Locos Por Juana Tik Tok

2017-12-18 04:00 Corridor Deux Coeurs (feat Halo Maud)

2017-12-18 04:03 Miss Sassoeur & les Sassys JOIA

2017-12-18 04:06 Victime Fatigue

2017-12-18 04:09 Too Many T’s Sixty’s Ford

2017-12-18 04:12 La Moutarde me monte au nez Les copains

2017-12-18 04:16 BROS Its Christmas Day

2017-12-18 04:19 Eman & Vlooper La joie

2017-12-18 04:23 Monstromery La Montagne

2017-12-18 04:27 Laura Sauvage Alien (Anything Like It Have You)

2017-12-18 04:31 ST x LIAM Bonjour, Hi (feat. Mori$$ Regal)

2017-12-18 04:35 Busy Boys Funky Fresh Christmas

2017-12-18 04:38 Trace d’ours La Folie

2017-12-18 04:41 Joe Rocca Monstres Featuring Brown

2017-12-18 04:45 Mathias Bressan L’imprévu

2017-12-18 04:48 Samian & Dj Horg Show Love

2017-12-18 04:52 Christian Sean Black For You.

2017-12-18 04:55 Hugo Kant The Event Log (feat. Kathrin de Boer)

2017-12-18 05:00 Louis-Phillipe Gingras La calvette du Saint Graal

2017-12-18 05:04 Vincent Vallières & Mara tremblay 23 Décembre

2017-12-18 05:07 La Faune Cent ans

2017-12-18 05:10 Phil-TC Je n’ai rien dit

2017-12-18 05:13 Barry Paquin Roberge Hug or Kiss

2017-12-18 05:17 Marvin Jouno Quitte à me Quitter – Robbie Remix

2017-12-18 05:20 Canailles Rendez-vous galant

2017-12-18 05:23 Fantômes Drapeau blanc

2017-12-18 05:27 Squerl Noir Calypso

2017-12-18 05:32 Imarhan Azzaman

2017-12-18 05:36 Diron Animal Kema

2017-12-18 05:43 Palissade La vie des autres

2017-12-18 05:48 Gorillaz Strobelite (Kaytranada Remix)

2017-12-18 05:53 Héliodrome Halluciner des lignes blanches entre les Dieux

2017-12-18 05:56 Tricot machine Les peaux de lièvres

2017-12-18 06:00 Ini Kimoze All I Want For Christmas

2017-12-18 06:04 Tootard Laissez-passer

2017-12-18 06:08 Pépite Reste avec moi

2017-12-18 06:11 Dumas À l’est d’Éden

2017-12-18 06:15 Barrdo Tu rêves

2017-12-18 06:18 Gagné Ensemble

2017-12-18 06:22 BROWN Enough ft. Naadei

2017-12-18 06:26 Fishbach Ajmal Logha (Un beau langage feat Bachar Mar Khalifé)

2017-12-18 06:31 Mon doux saigneur Hook Bleu

2017-12-18 06:34 Stupeflip La seule alternative

2017-12-18 06:37 Tomas Jensen y el papa noëL

2017-12-18 06:41 Paul Cargnello Intense cité

2017-12-18 06:43 MC Solaar L’attrape-nigaud

2017-12-18 06:47 Éclos Bis La boussole

2017-12-18 06:54 Aléatoire Easy Enough feat. Le Trouble

2017-12-18 07:07 Sharon Jones & The Dap-Kings Silent Night

2017-12-18 07:19 Mano Solo Allô Paris

2017-12-18 07:37 Faith Healer Try

2017-12-18 07:51 Manon Tanguy La Taille De Sa Jupe

2017-12-18 08:15 Les sales Majestés Petit papa noel

2017-12-18 08:39 Cabadzi Bouche

2017-12-18 08:53 B Joakim Lemieux Boutique d’ici, d’ailleurs et d’hier

2017-12-18 09:36 Paupière Rexx

2017-12-18 09:47 Arcade Fire Put Your Money On Me

2017-12-18 10:04 Nicolas Jules Le Dernier Étage

2017-12-18 10:07 Cesaria Evora Natal

2017-12-18 10:12 Philippe B Rouge-Gorge ft. Laurence Lafond-Beaulne

2017-12-18 10:18 Veedel Kaztro Glanz feat. Teka

2017-12-18 10:21 Shawn Jobin Éléphant

2017-12-18 10:28 Iam MWA

2017-12-18 10:32 Charlotte Gainsbourg Dans vos airs

2017-12-18 10:37 Squerl Noir Calypso

2017-12-18 10:41 Canevas Crew Potlock (feat. Ph Vendoux & Quantom)

2017-12-18 10:44 Thérapie Taxi Adena

2017-12-18 10:48 Bagarre Béton Armé

2017-12-18 10:51 Dave Chose Chez Françoise

2017-12-18 10:55 Andy Cooper Get On That

2017-12-18 11:06 Ménélik Liquide

2017-12-18 11:09 UVS Ponte a creer

2017-12-18 11:12 Romain Pinsolle Extasie

2017-12-18 11:19 Gatineau Pawnsheup

2017-12-18 11:22 David Couture Ces heures

2017-12-18 11:26 Totem Tabou Le bout du fil

2017-12-18 11:29 Antibalas Gold Rush

2017-12-18 11:34 Pendentif L’originel

2017-12-18 11:38 Les trois Accords Noel est arrivé

2017-12-18 11:41 Vanille Phonème

2017-12-18 11:44 Duck Duck Grey Duck Bel Oiseau

2017-12-18 11:50 Jay Scott X Smitty Bacalley Trailer

2017-12-18 11:52 Alice et moi C’est toi qu’elle préfère

2017-12-18 11:56 Horloge Plus Vieille Que Nous

2017-12-18 12:00 Dumas À l’est d’Éden

2017-12-18 12:06 Séba et Horg Grosso-modo

2017-12-18 12:09 Poni Monde Parallèle

2017-12-18 12:12 Moodoïd Reptile

2017-12-18 12:16 Kristel TNM

2017-12-18 12:19 Stevie Maniac J’t’aime

2017-12-18 12:23 Cindy Doire Danse

2017-12-18 12:27 Clap! Clap! Ngwue

2017-12-18 12:31 Evergreen Aux échos

2017-12-18 12:34 Les minstrels Les grands méchants loups

2017-12-18 12:37 IMUR Blue Dream ft Tee Krispil

2017-12-18 12:41 Duval MC Si tu vois le père Noël…

2017-12-18 12:45 Tire le Coyote Chanson d’eau douce

2017-12-18 12:48 U.S. Girls Mad As Hell

2017-12-18 12:55 Cédrik St-Onge Un hiver a l’année longue

2017-12-18 13:02 RYMZ Lost Boyz

2017-12-18 13:05 Johnny Mafia Sleeping

2017-12-18 13:13 Lou-Adriane Cassidy Ça va ça va

2017-12-18 13:16 Fink Resurgam

2017-12-18 13:22 Sagot Désordre et désordre

2017-12-18 13:30 C-Drik C-Drik

2017-12-18 13:33 Kick & Snare Rien à Noël

2017-12-18 13:36 Ma blonde est une chanteuse Annie

2017-12-18 13:43 Poirier Sowia feat Samito

2017-12-18 13:47 Julia Jean-Baptiste Sao Paulo

2017-12-18 13:50 Loïc April Mes ruines sur tes décombres

2017-12-18 13:53 Juniore Panique

2017-12-18 13:57 Monk.E Liens infirmes

2017-12-18 14:00 Dams Of The West Yeah Yeah Its Christmas

2017-12-18 14:02 Petit fantôme Libérations terribles

2017-12-18 14:12 Spider Zed Sad house

2017-12-18 14:16 POLO & PAN Coeur croisé

2017-12-18 14:19 Medora Tsunami

2017-12-18 14:22 Martin Goyette Mirza

2017-12-18 14:26 Christian Sean Black For You

2017-12-18 14:29 Octave Noire Nouveau monde

2017-12-18 14:33 3 gars su’l sofa C’est Noël

2017-12-18 14:36 Her We choose

2017-12-18 14:39 Fwonte Chagren

2017-12-18 14:42 Taipan Fenene

2017-12-18 14:46 St. Vincent Savior

2017-12-18 14:51 Thierry Bruyère Au service de sa majesté

2017-12-18 14:53 Anthony Roussel Regarde-moi

2017-12-18 14:57 Gaëtan Roussel Contrôle Qualité

2017-12-18 15:00 Ariane Zita Mon cadeau c’est toi

2017-12-18 15:02 Ricky Hollywood Tu te regardes (feat. La Féline)

2017-12-18 15:18 ST x LIAM Bonjour, Hi (feat. Mori$$ Regal)

2017-12-18 15:22 Ariel Laura

2017-12-18 15:25 Bran Van 3000 Drinking in L.A.

2017-12-18 15:28 Yeah Yeah Yeahs All I Want For Christmas

2017-12-18 15:32 Columbine Remi

2017-12-18 15:39 Sharon Jones and the Dap-Kings Matter of Time

2017-12-18 15:48 John Jacob Magistery You Snooze You Lose

2017-12-18 15:52 Hoboken Division So the guy was walking

2017-12-18 15:55 Chien Noir Cache-cache

2017-12-18 16:02 Les chiens Vegas

2017-12-18 16:06 Half Baked Mauvais herbe hors-la-loi

2017-12-18 16:08 Ellemetue Tous les chemins menent à Rome

2017-12-18 16:14 Too Many T’s Sixty’s Ford

2017-12-18 16:17 Imarhan Azzaman

2017-12-18 16:21 Kalash System

2017-12-18 16:24 Bigflo & Oli C’est dommage

2017-12-18 16:38 Sam drôle d’oiseau Des Sapins Parfumés Partout

2017-12-18 16:43 Patrik et les brutes Toutes les filles sont folles de moi

2017-12-18 16:46 Joe Rocca Monstres Featuring Brown

2017-12-18 16:50 Knafo Escaping

2017-12-18 17:02 L’Amalgame Bangskur

2017-12-18 17:14 L’indice Plus fort que St-Michel

2017-12-18 17:36 Trace d’ours La Folie

2017-12-18 17:46 Fanny Bloom Petit bois

2017-12-18 17:51 Canevas Crew Potlock (feat. Ph Vendoux & Quantom)

2017-12-18 18:18 The Rolling Stones Street Fighting Man

2017-12-18 18:22 Gazoline Yugen

2017-12-18 18:47 Rational Youth I Want to See The Light

2017-12-18 19:05 Talib Kweli Traveling Light feat AndersonPaak

2017-12-18 19:21 Jack Kastro Victime Ft. Cyrus

2017-12-18 19:27 LAF SPECTACLE 70

2017-12-18 19:42 T A P TheFlye x MTLord Cookin T A P TheFlye x MTLord Cookin

2017-12-18 19:50 Petit Géant Chacalcolik Ft Lemind

2017-12-18 20:23 Hilarious Riders Anthem Squad up (Official)

2017-12-18 20:40 Crapulax Technique (prod. Dj Substanz)

2017-12-18 21:04 The Urban Renewal Project Newsflash feat. Elmer Demond

2017-12-18 21:09 Spider Zed Sad house

2017-12-18 21:12 POLO & PAN Coeur croisé

2017-12-18 21:19 Témé Tan Amethys Pacemakr Remix

2017-12-18 21:22 French 79 Olympic

2017-12-18 21:30 Gordon Grdina’s Haram En Shakwat al Hawa

2017-12-18 21:34 Henri Band Conte D’amour Et De Boissons

2017-12-18 21:53 Franky Selector Windswept Sand Dune

2017-12-18 21:58 Donald Snare & Dj Horg Remission

2017-12-18 22:01 Danakil Back Again

2017-12-18 22:05 Bandidas Foi a flor

2017-12-18 22:09 FouKi After L’after (Ft. Maestro Omayela)

2017-12-18 22:12 Quebec Redneck Bluegrass Project Syndrome du village

2017-12-18 22:15 Vessels Trust Me feat. Vincent Neff

2017-12-18 22:30 Faith Healer Try

2017-12-18 22:36 Durand Jones & The Indications Groovy Babe

2017-12-18 22:39 Flirt Au tournant

2017-12-18 22:44 La Bronze On danse par en-dedans

2017-12-18 22:50 Paupière Rexx

2017-12-18 22:54 Rocca Normal Natural

2017-12-18 23:03 Voilaaa Mandjou (Feat Doctor Lass)

2017-12-18 23:12 Velvet Lagoon Molly (Feat. Mari La Vague)

2017-12-18 23:18 Vendredi sur mer Les filles Désir

2017-12-18 23:24 The Soul Saints Orchestra Santa’s Got A Bag Of Soul

2017-12-18 23:31 Gros Soleil Le pervers & la vicieuse

2017-12-18 23:35 Arseniq33 Un jour je reviendrai mettre le feu

2017-12-18 23:39 Loud Nouveaux riches

2017-12-18 23:42 Nicolas Jules Le Dernier Étage

2017-12-18 23:48 Surprise Party Blues in F (Solstice and Hank at the End of the Universe)

2017-12-18 23:52 Fred Fortin Embarque dans mon char

2017-12-18 23:55 Ruxell Zona Oeste