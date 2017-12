La Sélection Musicale – 19 Décembre 2017

Heure Artiste Titre

2017-12-19 00:02 Jo Wedin & Jean Felzine Nez, lèvres et menton

2017-12-19 00:05 Corridor Deux Coeurs (feat Halo Maud)

2017-12-19 00:08 Noah Gundersen Sweet Talker

2017-12-19 00:16 Georgio Promis j’arrête

2017-12-19 00:20 Les Monsieurs Moé je l’sais tu

2017-12-19 00:23 Hello Psychaleppo LAYL

2017-12-19 00:27 Orloge Simard Fabrice Bouchard

2017-12-19 00:30 Bobo Williams Lolita

2017-12-19 00:34 Gazoline Tu ne peux pas

2017-12-19 00:37 Cesaria Evora Natal

2017-12-19 00:45 Iam MWA

2017-12-19 00:49 Operator Music Band Realistic Saturation

2017-12-19 00:52 Jay Scott X Smitty Bacalley Trailer

2017-12-19 00:55 Canevas Crew Potlock (feat. Ph Vendoux & Quantom)

2017-12-19 00:58 Danny Twist Le bordel du bonhomme hiver

2017-12-19 01:03 Donzelle Jalousie

2017-12-19 01:06 Romain Pinsolle Extasie

2017-12-19 01:09 La Famille Ouellette Monochrome

2017-12-19 01:14 Eman & Vlooper La joie

2017-12-19 01:18 Digit Missile Command & Dj Horg Frosteez

2017-12-19 01:20 Duck Duck Grey Duck Bel Oiseau

2017-12-19 01:23 Barry Paquin Roberge Hug or Kiss

2017-12-19 01:27 GrimSkunk Stupid Fuckin’ Wall

2017-12-19 01:33 CocoRosie Noah’s Ark

2017-12-19 01:37 Bagarre Béton Armé

2017-12-19 01:40 French 79 Olympic

2017-12-19 01:45 Altın Gün Goca Dünya

2017-12-19 01:49 HEAT Rose De Lima

2017-12-19 01:53 Arcade Fire Put Your Money On Me

2017-12-19 01:58 ST x LIAM Bonjour, Hi (feat. Mori$$ Regal)

2017-12-19 02:02 Remission Jingle Hop Blues

2017-12-19 02:07 Dumas À l’est d’Éden

2017-12-19 02:11 Petit fantôme Libérations terribles

2017-12-19 02:15 Bon Iver Flume

2017-12-19 02:18 Veedel Kaztro Glanz feat. Teka

2017-12-19 02:21 The Urban Renewal Project Newsflash feat. Elmer Demond

2017-12-19 02:24 Busty and the Bass Memories and Melodies

2017-12-19 02:29 Lo’Jo Noisy Flower

2017-12-19 02:32 MC Solaar L’attrape-nigaud

2017-12-19 02:36 Témé Tan Amethys Pacemakr Remix

2017-12-19 02:40 Ricky Hollywood Tu te regardes (feat. La Féline)

2017-12-19 02:43 Evergreen Aux échos

2017-12-19 02:46 Otzeki True Love

2017-12-19 02:55 Duval MC Si tu vois le père Noël

2017-12-19 02:58 Jertrude Battue & Dj Horg La bombe

2017-12-19 03:04 Laurence Nerbonne La nuit est à nous

2017-12-19 03:07 Clap! Clap! Ngwue

2017-12-19 03:11 Canailles Rendez-vous galant

2017-12-19 03:14 Étienne Daho Le jardin

2017-12-19 03:19 Trace d’ours La Folie

2017-12-19 03:22 La F Simple

2017-12-19 03:25 The Brooks FunkinLike

2017-12-19 03:29 Parka Valentine Plus vraiment là

2017-12-19 03:31 Saint DX Regrets (Radio edit)

2017-12-19 03:35 UVS Ponte a creer

2017-12-19 03:41 Taipan Fenene

2017-12-19 03:44 Kurtis Blow Christmas Rappin’

2017-12-19 03:48 Gaëtan Roussel Contrôle Qualité

2017-12-19 03:51 RYMZ Lost Boyz

2017-12-19 03:54 TC Matic Putain Putain

2017-12-19 03:58 Kick & Snare Feat. Remission Le Père Noël a pu une cenne (Un conte moderne)

2017-12-19 04:01 Bénabar Cest pas la joie

2017-12-19 04:04 Caravane Entre ma tête et mon coeur

2017-12-19 04:09 Kristel TNM

2017-12-19 04:12 Aspect Mendoza La Patente

2017-12-19 04:15 Palissade La vie des autres

2017-12-19 04:18 Pendentif L’originel

2017-12-19 04:23 Simon Lacas Vénus

2017-12-19 04:26 Maude Audet Mirage

2017-12-19 04:31 AN_NA Now

2017-12-19 04:40 Brigitte Insomniaque

2017-12-19 04:43 Joseph Edgar Jusqu’au boutte

2017-12-19 04:47 Stevie Maniac J’t’aime

2017-12-19 04:50 The Drums Abysmal Thoughts

2017-12-19 04:55 Cabadzi Bouche

2017-12-19 04:58 Félix Dyotte Ulverton

2017-12-19 05:03 Albert King Santa Claus Wants Some Lovin

2017-12-19 05:06 Savon Tranchand Nouveaux Fantômes

2017-12-19 05:10 Random Recipe avec Natasha Kanapé Fontaine Tiotiake

2017-12-19 05:15 Moby Like A Motherless Child ft. Raquel Rodriguez

2017-12-19 05:19 Call Me Poupée Rumba Maniak

2017-12-19 05:22 Mon doux saigneur Hook Bleu

2017-12-19 05:26 Fishbach Ajmal Logha (Un beau langage feat Bachar Mar Khalifé)

2017-12-19 05:30 Maryse Letarte La parade

2017-12-19 05:34 Fink Resurgam

2017-12-19 05:40 Shawn Jobin Éléphant

2017-12-19 05:43 Fwonte Chagren

2017-12-19 05:47 Faith Healer Try

2017-12-19 05:52 Voilaaa Mandjou (Feat Doctor Lass)

2017-12-19 05:58 Mara Tremblay En dormance

2017-12-19 06:04 Bad Nylon RAPPA

2017-12-19 06:08 Christian Sean Black For You.

2017-12-19 06:10 Gisbert Zu Knyphausen Etwas besseres als den tod finden wir uberall

2017-12-19 06:14 Millimétrik Trop loin de toi feat. Maude Audet

2017-12-19 06:17 Jeremy Kapone Aurore

2017-12-19 06:20 The Barr Brothers Defibrillation feat. Lucius

2017-12-19 06:27 Dany Placard Full Face

2017-12-19 06:31 Grizzly Bear Mourning Sound

2017-12-19 06:38 La Faune Cent ans

2017-12-19 08:08 Oliver Saf J’étouffe

2017-12-19 08:17 Milk & Bone Santa Tell Me

2017-12-19 08:35 Damien Robitaille Promenade en traineau

2017-12-19 08:42 UVS Ponte a creer

2017-12-19 08:50 SANDOR Le Mur

2017-12-19 08:54 Mavis Staple Peaceful Dream

2017-12-19 09:13 Joe Rocca Monstres Featuring Brown

2017-12-19 09:23 S A R A S A R A Fire

2017-12-19 09:35 Mat Vezio Adele

2017-12-19 09:47 John Jacob Magistery You Snooze You Lose

2017-12-19 10:00 Dumas À l’est d’Éden

2017-12-19 10:04 Kick & Snare Feat. Remission Le Père Noël a pu une cenne (Un conte moderne)

2017-12-19 10:07 Ménélik Liquide

2017-12-19 10:10 Too Many T’s Sixty’s Ford

2017-12-19 10:13 Spider Zed Sad house

2017-12-19 10:16 The Liminanas Nuit Fantôme

2017-12-19 10:21 Barry Paquin Roberge Hug or Kiss

2017-12-19 10:25 Les Dianes silencieuses Le Noël des Dianes

2017-12-19 10:28 Aquaserge Tour du monde

2017-12-19 10:32 La Moutarde me monte au nez Les copains

2017-12-19 10:39 Karlof Galovsky Les DJs

2017-12-19 10:43 MackJoffatt Music Face

2017-12-19 10:47 Lee «Scratch» Perry & The Subatomic Sound System War Ina Babylon

2017-12-19 10:52 The Dears I’m sorry that i wished you dead

2017-12-19 10:56 MC Solaar L’attrape-nigaud

2017-12-19 11:00 Corridor Deux Coeurs (feat Halo Maud)

2017-12-19 11:03 Sagot Désordre et désordre

2017-12-19 11:07 Velvet Lagoon Molly (Feat. Mari La Vague)

2017-12-19 11:10 Jertrude Battue & Dj Horg L’acheminé

2017-12-19 11:13 POLO & PAN Coeur croisé

2017-12-19 11:18 Songhoy Blues Bamako

2017-12-19 11:22 Voilaaa Mandjou (Feat Doctor Lass)

2017-12-19 11:27 Émile Proulx-Cloutier Les murs et la mer

2017-12-19 11:31 Moby Like A Motherless Child ft. Raquel Rodriguez

2017-12-19 11:36 Sonics Santa Claus

2017-12-19 11:39 Canevas Crew Potlock (feat. Ph Vendoux & Quantom)

2017-12-19 11:43 Marvin Jouno Quitte à me Quitter – Robbie Remix

2017-12-19 11:46 A Devil’s Din Evolution

2017-12-19 11:51 Miss Sassoeur & les Sassys JOIA

2017-12-19 11:54 Gorillaz Strobelite (Kaytranada Remix)

2017-12-19 12:00 Columbine Remi

2017-12-19 12:05 Never tête enough Toutoune de Nowel (G.Reno feat Youri)

2017-12-19 12:07 Pendentif L’originel

2017-12-19 12:12 Fantômes Drapeau blanc

2017-12-19 12:16 WD40 La mer des tourments

2017-12-19 12:19 The Unicorns I Was Born (A Unicorn)

2017-12-19 12:22 Hello Psychaleppo LAYL

2017-12-19 12:26 Louis-Phillipe Gingras La calvette du Saint Graal

2017-12-19 12:30 Barrdo Tu rêves

2017-12-19 12:34 Her We choose

2017-12-19 12:39 Joli-Bois Ton Noël au bout du monde

2017-12-19 12:42 Pépite Reste avec moi

2017-12-19 12:45 M10 Puriste feat.Soulkast et DJ Horg

2017-12-19 12:51 BOPS Mary

2017-12-19 12:53 Bagarre Béton Armé

2017-12-19 13:00 Andy Cooper Get On That

2017-12-19 13:04 Lou Key X et Kick & Snare Xmas Trees

2017-12-19 13:07 Poni Monde Parallèle

2017-12-19 13:10 Jean Leloup Laura

2017-12-19 13:14 Ibeyi Me Voy feat. Mala Rodriguez

2017-12-19 13:18 Papagroove All of Us

2017-12-19 13:21 Sidi Wacho Con Sabor

2017-12-19 13:25 Tim Dup Une envie méchante

2017-12-19 13:28 Jon Cohen Experimental 33rd Floor

2017-12-19 13:31 Prof Lacasse- La Bolduc Ça va v’nir découragez-vous pas

2017-12-19 13:34 Bigflo & Oli C’est dommage

2017-12-19 13:38 Stevie Maniac J’t’aime

2017-12-19 13:42 Le Peuple de l’Herbe Inner Peace

2017-12-19 13:46 Tim Dup Une envie méchante

2017-12-19 13:46 Keith Kouna Pays

2017-12-19 13:49 Jon Cohen Experimental 33rd Floor

2017-12-19 13:51 Robert Lavoie et le Cat Scat Band (c) Une Gretsch pour Noël

2017-12-19 13:52 Prof Lacasse- La Bolduc Ça va v’nir découragez-vous pas

2017-12-19 13:56 Clap! Clap! Ngwue

2017-12-19 14:00 The Lost Fingers Christmas Caravan

2017-12-19 14:05 La Famille Ouellette Monochrome

2017-12-19 14:10 Chlorine Free Get Up feat. Soweto Kinch & Marc Nammour

2017-12-19 14:13 Kalash System

2017-12-19 14:17 Xenia Rubinos Just Like I

2017-12-19 14:19 Brigitte Insomniaque

2017-12-19 14:23 Hugo Mudie Sirènes

2017-12-19 14:25 Evergreen Aux échos

2017-12-19 14:29 Blood and Glass Nowheresville

2017-12-19 14:34 The Liminanas Nuit Fantôme

2017-12-19 14:38 Flirt Au tournant

2017-12-19 14:44 Canari L’aube

2017-12-19 14:48 Samian & Dj Horg Show Love

2017-12-19 14:53 Galaxie 500 Loop

2017-12-19 14:57 Voyou Seul sur ton tandem

2017-12-19 15:03 Héliodrome Halluciner des lignes blanches entre les Dieux

2017-12-19 15:06 Trace d’ours La Folie

2017-12-19 15:09 Taipan Fenene

2017-12-19 15:12 Duval MC Si tu vois le père Noël

2017-12-19 15:15 Dumas À l’est d’Éden

2017-12-19 15:19 Canailles Rendez-vous galant

2017-12-19 15:23 Alain Bashung Gaby oh Gaby

2017-12-19 15:26 Penny Diving Stella

2017-12-19 15:30 Barry Paquin Roberge Hug or Kiss

2017-12-19 15:33 UVS Ponte a creer

2017-12-19 15:37 Mount Kimbie Marilyn (feat. Micachu)

2017-12-19 15:40 Ancient Astronauts & Azeem None of the Above Feat. Mustafa Akbar

2017-12-19 15:44 Philippe B Rouge-Gorge ft. Laurence Lafond-Beaulne

2017-12-19 15:48 BROWN Enough ft. Naadei

2017-12-19 15:51 Vox Sambou Nèg chante

2017-12-19 16:02 Spider Zed Sad house

2017-12-19 16:05 Manon Tanguy La Taille De Sa Jupe

2017-12-19 16:08 Charlotte Cardin Main Girl

2017-12-19 16:12 La Bronze On danse par en-dedans

2017-12-19 16:16 Inna Modja Boat People (feat. Oumou Sangaré)

2017-12-19 16:20 Louise Attaque Léa

2017-12-19 16:23 Joli-Bois Ton Noël au bout du monde

2017-12-19 16:26 Baloji Spoiler remix feat. Youssoupha

2017-12-19 16:31 Valery Vaughn Pablo Placard

2017-12-19 16:35 Palissade La vie des autres

2017-12-19 16:39 Pendentif L’originel

2017-12-19 16:43 Gaëtan Roussel Contrôle Qualité

2017-12-19 16:46 M10 Puriste feat.Soulkast et DJ Horg

2017-12-19 16:50 Brockhampton Queer

2017-12-19 16:55 Snapped Ankles Hanging With the Moon

2017-12-19 17:12 Galaxie Super Lynx Deluxe

2017-12-19 17:25 Joseph Edgar Jusqu’au boutte

2017-12-19 17:32 Stupeflip The Antidote

2017-12-19 18:09 James Brown Go Power At Christmas Time

2017-12-19 18:20 Quebec Redneck Bluegrass Project Syndrome du village

2017-12-19 18:25 The Staple Singers Ill Take You There

2017-12-19 18:41 Arctic Monkeys R U Mine

2017-12-19 18:53 Les Monsieurs Moé je l’sais tu

2017-12-19 19:00 Pendentif L’originel

2017-12-19 19:06 Clap! Clap! Ngwue

2017-12-19 19:10 L’indice Plus fort que St-Michel

2017-12-19 19:13 Sam Faye Pourquoi

2017-12-19 19:17 Romain Pinsolle Extasie

2017-12-19 19:20 Fanny Bloom Petit bois

2017-12-19 19:23 Thundercat Them Changes

2017-12-19 19:27 Lou-Adriane Cassidy Ça va ça va

2017-12-19 19:32 NE-HI Rattled and Strange

2017-12-19 19:36 Oktoplut Héros ou ennemi

2017-12-19 19:40 Joe Rocca Monstres Featuring Brown

2017-12-19 19:43 Juniore Panique

2017-12-19 19:47 Fishbach Ajmal Logha (Un beau langage feat Bachar Mar Khalifé)

2017-12-19 19:51 L’Amalgame Bangskur

2017-12-19 19:54 La Faune Cent ans

2017-12-19 19:59 Le Peuple de l’Herbe Inner Peace

2017-12-19 20:04 Fink Resurgam

2017-12-19 20:12 Ricky Hollywood Tu te regardes (feat. La Féline)

2017-12-19 20:16 Chlorine Free Get Up feat. Soweto Kinch & Marc Nammour

2017-12-19 20:20 L’orchestre d’hommes-orchestres Justement là

2017-12-19 20:23 Everything Is Recorded Close But Not Quite feat. Sampha

2017-12-19 20:27 Burning Peacocks Ondulation

2017-12-19 20:30 Vincent Vallières & Mara tremblay 23 Décembre

2017-12-19 20:34 Of Course Marilyne

2017-12-19 20:38 Paul Cargnello Intense cité

2017-12-19 20:41 Mononc’ Serge La transgression

2017-12-19 20:44 Krak in dub Some people feat. Demolition Man

2017-12-19 20:48 MC Solaar L’attrape-nigaud

2017-12-19 20:52 Shauit Bienvenue Nuitsheuakan

2017-12-19 20:56 Laurence Nerbonne La nuit est à nous

2017-12-19 21:00 Corridor Deux Coeurs (feat Halo Maud)

2017-12-19 21:03 Sttellla Papa Noël Est Amoureux

2017-12-19 21:06 Gros Soleil Le pervers & la vicieuse

2017-12-19 21:10 Christian Sean Black For You.

2017-12-19 21:12 Chien Noir Cache-cache

2017-12-19 21:16 Charlotte Gainsbourg Dans vos airs

2017-12-19 21:22 M.I.A. Paper Planes

2017-12-19 21:25 Barry Paquin Roberge Hug or Kiss

2017-12-19 21:30 BROS Its Christmas Day

2017-12-19 21:33 Locos Por Juana Tik Tok

2017-12-19 21:37 John Jacob Magistery You Snooze You Lose

2017-12-19 21:43 Mara Tremblay En dormance

2017-12-19 21:46 Rocca Normal Natural

2017-12-19 21:50 Loud Nouveaux riches

2017-12-19 21:56 Widowspeak Dog

2017-12-19 22:00 Ariane Zita Mon cadeau c’est toi

2017-12-19 22:02 Orloge Simard Fabrice Bouchard

2017-12-19 22:06 Dumas À l’est d’Éden

2017-12-19 22:10 Brigitte Insomniaque

2017-12-19 22:13 Imarhan Azzaman

2017-12-19 22:16 Ali Danel A peine défigurée

2017-12-19 22:20 Iam MWA

2017-12-19 22:24 LCD Soundsytem Other Voices

2017-12-19 22:30 Bikini Machine La Fille du père Noël

2017-12-19 22:34 Tootard Laissez-passer

2017-12-19 22:40 Canevas Crew Potlock (feat. Ph Vendoux & Quantom)

2017-12-19 22:43 Jay Scott X Smitty Bacalley Trailer

2017-12-19 22:46 Les Monsieurs Moé je l’sais tu

2017-12-19 22:53 Clap! Clap! Ngwue

2017-12-19 22:56 Kae Sun Stalk

2017-12-19 23:00 Albert King Santa Claus Wants Some Lovin

2017-12-19 23:02 Mini This is now ft. Butta Beats

2017-12-19 23:09 Essaie pas Futur parlé

2017-12-19 23:16 Thérapie Taxi Adena

2017-12-19 23:20 Hibou hibou Couleur Néfaste

2017-12-19 23:23 Le Peuple de l’Herbe Inner Peace

2017-12-19 23:27 Eman & Vlooper La joie

2017-12-19 23:31 Bagarre Béton Armé

2017-12-19 23:34 Moby Like A Motherless Child ft. Raquel Rodriguez

2017-12-19 23:38 Be Astronaut Saturday Is Alright

2017-12-19 23:46 Thierry Bruyère Au service de sa majesté

2017-12-19 23:49 Anthony Roussel Regarde-moi

2017-12-19 23:53 Pumpkin & Vin’S da Cuero Mauvais Genre