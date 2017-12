La Sélection Musicale – 20 Décembre 2017

Heure Artiste Titre

2017-12-20 00:00 Spaceface Spread Your Head Instrumental

2017-12-20 00:07 L’Amalgame Bangskur

2017-12-20 00:10 Damien Robitaille Promenade en traineau

2017-12-20 00:13 The Bug Bad ft.Flowdan

2017-12-20 00:16 John Jacob Magistery You Snooze You Lose

2017-12-20 00:20 Ramasutra Marder

2017-12-20 00:27 Moodoïd Reptile

2017-12-20 00:32 Galaxie Super Lynx Deluxe

2017-12-20 00:35 Nicolas Jules Le Dernier Étage

2017-12-20 00:39 Jertrude Battue & Dj Horg La bombe

2017-12-20 00:42 Aquaserge Tour du monde

2017-12-20 00:46 Pongo KASSUSSA

2017-12-20 00:49 Stevie Maniac J’t’aime

2017-12-20 00:52 Evergreen Aux échos

2017-12-20 00:55 Émile Proulx-Cloutier Les murs et la mer

2017-12-20 01:00 Pépite Reste avec moi

2017-12-20 01:05 Julia Jean-Baptiste Sao Paulo

2017-12-20 01:09 Caravane Entre ma tête et mon coeur

2017-12-20 01:12 Ariel Laura

2017-12-20 01:15 Boogat Sabes Muy Bien

2017-12-20 01:18 Aspect Mendoza La Patente

2017-12-20 01:21 Muzion La Vi Ti Neg

2017-12-20 01:26 Miss Sassoeur & les Sassys JOIA

2017-12-20 01:29 Never tête enough Toutoune de Nowel (G.Reno feat Youri)

2017-12-20 01:32 Velvet Lagoon Molly (Feat. Mari La Vague)

2017-12-20 01:37 Gagné Ensemble

2017-12-20 01:41 Gaëtan Roussel Contrôle Qualité

2017-12-20 01:43 Too Many T’s Sixty’s Ford

2017-12-20 01:46 RYMZ Lost Boyz

2017-12-20 01:49 Her We choose

2017-12-20 01:53 killASon Shine

2017-12-20 01:56 Mon doux saigneur Hook Bleu

2017-12-20 02:00 Pendentif L’originel

2017-12-20 02:04 Joseph Edgar Jusqu’au boutte

2017-12-20 02:08 Les Bougalous Rap des fêtes (Kick & Snare Remix)

2017-12-20 02:11 Hi Cowboy Lové

2017-12-20 02:15 Cabadzi Bouche

2017-12-20 02:19 Arcade Fire Put Your Money On Me

2017-12-20 02:24 Voilaaa Mandjou (Feat Doctor Lass)

2017-12-20 02:30 Dams Of The West Yeah Yeah Its Christmas

2017-12-20 02:32 Totem Tabou Le bout du fil

2017-12-20 02:36 Taipan Fenene

2017-12-20 02:39 Clark’s Bowling Club Real Ones

2017-12-20 02:42 Buck 65 Devil’s Eyes

2017-12-20 02:45 Beige-à-coeur Dans le Vent

2017-12-20 02:49 Pierre Kwenders Tuba Tuba

2017-12-20 02:53 Pierre Lapointe Mon prince charmant

2017-12-20 02:56 Rocca Normal Natural

2017-12-20 03:00 Chlorine Free Get Up feat. Soweto Kinch & Marc Nammour

2017-12-20 03:03 Kick & Snare, Remission, Jertrude Battue, Résistance 2.1, Le Gaucher, MC Phylis & Dj Horg – Restants d’table

2017-12-20 03:10 Donzelle Jalousie

2017-12-20 03:13 Corail Parc California

2017-12-20 03:18 Danakil Back Again

2017-12-20 03:22 The Liminanas Nuit Fantôme

2017-12-20 03:26 Paupière Rexx

2017-12-20 03:30 Bad Nylon RAPPA

2017-12-20 03:33 Antoine Gratton 500 000 miles

2017-12-20 03:37 Nomades et Skateara Le pere-Noel

2017-12-20 03:42 Frankie Rose Decontrol

2017-12-20 03:45 Hello Psychaleppo LAYL

2017-12-20 03:48 Canevas Crew Potlock (feat. Ph Vendoux & Quantom)

2017-12-20 03:52 Andy Cooper Get On That

2017-12-20 03:56 Samito Nara It’s All About Trust

2017-12-20 04:00 Bagarre Béton Armé

2017-12-20 04:03 Alice Cooper, John 5, Billy Sheehan, Vinny Appice Santa Claws Is Coming To Town

2017-12-20 04:07 Le Peuple de l’Herbe Inner Peace

2017-12-20 04:11 Tim Dup Une envie méchante

2017-12-20 04:15 UVS Ponte a creer

2017-12-20 04:21 BROWN Enough ft. Naadei

2017-12-20 04:25 Flirt Au tournant

2017-12-20 04:29 The Planet Smashers Too much attitude

2017-12-20 04:32 Vanille Phonème

2017-12-20 04:35 Robert Lavoie et le Cat Scat Band Une Gretsch pour Noel

2017-12-20 04:39 Joe Rocca Monstres Featuring Brown

2017-12-20 04:43 Sagot Désordre et désordre

2017-12-20 04:47 Ouri et Mind Bath Wild Mother

2017-12-20 04:50 Philippe B Rouge-Gorge ft. Laurence Lafond-Beaulne

2017-12-20 04:53 AfrotroniX Soudani

2017-12-20 04:56 Vendredi sur mer Les filles Désir

2017-12-20 05:00 Horloge Plus Vieille Que Nous

2017-12-20 05:03 Alice et moi C’est toi qu’elle préfère

2017-12-20 05:06 Danny Twist Le bordel du bonhomme hiver

2017-12-20 05:11 Barry Paquin Roberge Hug or Kiss

2017-12-20 05:14 Canailles Rendez-vous galant

2017-12-20 05:17 Tire le Coyote Chanson d’eau douce

2017-12-20 05:25 Stupeflip La seule alternative

2017-12-20 05:30 Sam Harvey L’argent

2017-12-20 05:34 The Souljazz Orchestra Tambour à deux peaux

2017-12-20 05:39 Fire/Works A Long Night (Happy Holidays)

2017-12-20 05:43 Félix Dyotte Ulverton

2017-12-20 05:48 Éclos Bis La boussole

2017-12-20 05:51 Mano Negra Machine Gun

2017-12-20 05:56 La Faune Cent ans

2017-12-20 06:00 Yeah Yeah Yeahs All I Want For Christmas

2017-12-20 06:03 Corridor Deux Coeurs (feat Halo Maud)

2017-12-20 06:06 Nicolas Gémus Bunker de tes bras

2017-12-20 06:09 Fishbach Ajmal Logha (Un beau langage feat Bachar Mar Khalifé)

2017-12-20 06:14 Hugo Mudie Sirènes

2017-12-20 06:17 La F Simple

2017-12-20 06:20 Parka Valentine Plus vraiment là

2017-12-20 06:22 Jo Wedin & Jean Felzine Nez, lèvres et menton

2017-12-20 06:27 MC Paquin Noël Song

2017-12-20 06:31 Moby Like A Motherless Child ft. Raquel Rodriguez

2017-12-20 06:36 Les chiens Vegas

2017-12-20 06:39 MC Solaar L’attrape-nigaud

2017-12-20 06:43 Aron D’Alesio Where You Going To

2017-12-20 06:47 RYMZ Lost Boyz

2017-12-20 06:50 Molly Nilsson Mona Lisa’s Smile

2017-12-20 06:53 Monk.E Liens infirmes

2017-12-20 07:08 Étienne Daho Le jardin

2017-12-20 07:18 La patère rose Décapote

2017-12-20 07:25 Spider Zed Sad house

2017-12-20 07:36 Anna Leone My soul I

2017-12-20 07:50 Paul Cargnello Intense cité

2017-12-20 08:07 Ménélik Liquide

2017-12-20 08:16 Digit Missile Command & Dj Horg Frosteez

2017-12-20 08:39 Canevas Crew Potlock (feat. Ph Vendoux & Quantom)

2017-12-20 08:50 Barry Paquin Roberge Hug or Kiss

2017-12-20 09:11 Gorillaz Strobelite (Kaytranada Remix)

2017-12-20 09:35 Veedel Kaztro Glanz feat. Teka

2017-12-20 09:45 Gaëtan Roussel Contrôle Qualité

2017-12-20 10:00 Pendentif L’originel

2017-12-20 10:08 Simon Lacas Vénus

2017-12-20 10:11 John Jacob Magistery You Snooze You Lose

2017-12-20 10:15 Squerl Noir Calypso

2017-12-20 10:20 Mort Rose MIAMI

2017-12-20 10:23 Brockhampton Queer

2017-12-20 10:26 Bagarre Béton Armé

2017-12-20 10:30 Malajube La Valérie

2017-12-20 10:34 Chlorine Free Get Up feat. Soweto Kinch & Marc Nammour

2017-12-20 10:41 La Bronze On danse par en-dedans

2017-12-20 10:48 Savon Tranchand Nouveaux Fantômes

2017-12-20 10:52 Beatrice Keeler Keep Astray

2017-12-20 10:56 Maude Audet Mirage

2017-12-20 10:59 Claude l’Anthrope Sentir le monde

2017-12-20 11:05 Medora Tsunami

2017-12-20 11:09 Le Peuple de l’Herbe Inner Peace

2017-12-20 11:13 Cesaria Evora Natal

2017-12-20 11:18 Fishbach Ajmal Logha (Un beau langage feat Bachar Mar Khalifé)

2017-12-20 11:22 Basta Après-moi l’apocalypse

2017-12-20 11:27 Canailles Rendez-vous galant

2017-12-20 11:30 Barry Paquin Roberge Hug or Kiss

2017-12-20 11:35 Operator Music Band Realistic Saturation

2017-12-20 11:39 Jeremy Kapone Aurore

2017-12-20 11:42 Duck Duck Grey Duck Bel Oiseau

2017-12-20 11:46 Millimétrik Trop loin de toi feat. Maude Audet

2017-12-20 11:49 Monstromery La Montagne

2017-12-20 11:53 Juana Molina Cosoco

2017-12-20 12:01 Fire/Works A Long Night (Happy Holidays)

2017-12-20 12:07 Corridor Deux Coeurs (feat Halo Maud)

2017-12-20 12:10 Samian & Dj Horg Show Love

2017-12-20 12:14 Faith Healer Try

2017-12-20 12:20 Balmoral La saisons des ivresses

2017-12-20 12:23 Petit Biscuit Problems feat Lido

2017-12-20 12:27 Chlorine Free Get Up feat. Soweto Kinch & Marc Nammour

2017-12-20 12:32 Kick & Snare, Remission, Jertrude Battue, Résistance 2.1, Le Gaucher, MC Phylis & Dj Horg – Restants d’table

2017-12-20 12:38 Voyou Seul sur ton tandem

2017-12-20 12:42 Stevie Maniac J’t’aime

2017-12-20 12:46 Megative More Time

2017-12-20 12:50 Spookyghostboy So Low

2017-12-20 12:56 Palissade La vie des autres

2017-12-20 13:00 Mon dernier Noel a Hawaii Petit papa Noel

2017-12-20 13:05 Paul Cargnello Intense cité

2017-12-20 13:08 Mat Vezio Adele

2017-12-20 13:11 Sam Faye et D-Track J’sais pas danser

2017-12-20 13:15 Sagot Désordre et désordre

2017-12-20 13:19 Arcade Fire Put Your Money On Me

2017-12-20 13:24 HEAT Rose De Lima

2017-12-20 13:28 Ghislain Poirier Pour te réchauffer (feat. TTC & Omnikrom)

2017-12-20 13:32 Moby Like A Motherless Child ft. Raquel Rodriguez

2017-12-20 13:38 MC Paquin Noël Song

2017-12-20 13:42 Oliver Saf J’étouffe

2017-12-20 13:45 Romain Pinsolle Extasie

2017-12-20 13:48 Émile Proulx-Cloutier Les murs et la mer

2017-12-20 13:53 RYMZ Lost Boyz

2017-12-20 13:56 Taipan Fenene

2017-12-20 14:00 Burning Peacocks Ondulation

2017-12-20 14:03 Milk & Bone Santa Tell Me

2017-12-20 14:06 Hello Psychaleppo LAYL

2017-12-20 14:09 POLO & PAN Coeur croisé

2017-12-20 14:14 Keith Kouna Pays

2017-12-20 14:20 Her We choose

2017-12-20 14:24 Columbine Remi

2017-12-20 14:28 Andy Cooper Get On That

2017-12-20 14:33 Les Deuxluxes La Fille du Père Noel

2017-12-20 14:36 Gaëtan Roussel Contrôle Qualité

2017-12-20 14:39 Rosie Valland Synchro

2017-12-20 14:42 SANDOR Le Mur

2017-12-20 14:45 Joseph Edgar Jusqu’au boutte

2017-12-20 14:49 Totem Tabou Le bout du fil

2017-12-20 14:52 San James White Walls

2017-12-20 14:56 ST x LIAM Bonjour, Hi (feat. Mori$$ Regal)

2017-12-20 15:00 Pendentif L’originel

2017-12-20 15:05 Cheak 13th & $éfo Gâcher Noël

2017-12-20 15:09 Veedel Kaztro Glanz feat. Teka

2017-12-20 15:12 Valery Vaughn Pablo Placard

2017-12-20 15:16 M10 Puriste feat.Soulkast et DJ Horg

2017-12-20 15:21 Laurence Nerbonne La nuit est à nous

2017-12-20 15:28 Corail Parc California

2017-12-20 15:30 Clap! Clap! Ngwue

2017-12-20 15:34 Ève Cournoyer Dans le bois

2017-12-20 15:39 Mara Tremblay En dormance

2017-12-20 15:43 Joe Rocca Monstres Featuring Brown

2017-12-20 15:46 Éclos Bis La boussole

2017-12-20 15:50 Sidewalk Chalk Dig

2017-12-20 15:54 Moodoïd Reptile

2017-12-20 16:00 Never Tête Enough Santa Close à 6h

2017-12-20 16:04 Kalash System

2017-12-20 16:08 Le Peuple de l’Herbe Inner Peace

2017-12-20 16:12 UVS Ponte a creer

2017-12-20 16:18 Aquaserge Tour du monde

2017-12-20 16:22 Half Baked Mauvais herbe hors-la-loi

2017-12-20 16:25 Octave Noire Nouveau monde

2017-12-20 16:30 Barry Paquin Roberge Hug or Kiss

2017-12-20 16:33 Thierry Bruyère Au service de sa majesté

2017-12-20 16:36 Anna Leone My soul I

2017-12-20 16:45 Caravane Entre ma tête et mon coeur

2017-12-20 16:48 La Faune Cent ans

2017-12-20 16:52 Phil-TC Je n’ai rien dit

2017-12-20 16:55 Exit Someone Absent Lover

2017-12-20 17:10 Duchess Says Travaillez

2017-12-20 17:25 Juniore Panique

2017-12-20 17:32 Snapped Ankles Hanging With the Moon

2017-12-20 17:41 Corridor Deux Coeurs (feat Halo Maud)

2017-12-20 17:47 Zuhrung, MC Phylis, Remission, Kick & Snare Noël de rêve

2017-12-20 17:54 Louis-Phillipe Gingras La calvette du Saint Graal

2017-12-20 18:02 STRUP Milkyway

2017-12-20 18:11 Durand Jones & The Indications Groovy Babe

2017-12-20 18:47 Les Hotesses d’Hilaire Fais Faillite

2017-12-20 19:00 Sam drôle d’oiseau Des Sapins Parfumés Partout

2017-12-20 19:04 Galaxie Super Lynx Deluxe

2017-12-20 19:07 Samuele Sirène

2017-12-20 19:11 Mononc’ Serge La transgression

2017-12-20 19:14 Loud Nouveaux riches

2017-12-20 19:17 WiBad Advienne que Pourra feat. Max Livio

2017-12-20 19:21 Evergreen Aux échos

2017-12-20 19:24 Ludwig Von 88 Tango

2017-12-20 19:28 Marvin Jouno Quitte à me Quitter – Robbie Remix

2017-12-20 19:32 Moby Like A Motherless Child ft. Raquel Rodriguez

2017-12-20 19:40 Georgio Promis j’arrête

2017-12-20 19:43 Ms Charm Taylor UFO

2017-12-20 19:48 Brigitte Insomniaque

2017-12-20 19:51 Be Astronaut Saturday Is Alright

2017-12-20 19:54 Iam MWA

2017-12-20 20:00 Sharon Jones & The Dap-Kings Silver Bells

2017-12-20 20:03 Pépite Reste avec moi

2017-12-20 20:07 Prof Lacasse- La Bolduc Ça va v’nir découragez-vous pas

2017-12-20 20:10 Imarhan Azzaman

2017-12-20 20:16 Christian Sean Black For You.

2017-12-20 20:18 Dumas À l’est d’Éden

2017-12-20 20:22 Gagné Ensemble

2017-12-20 20:26 Stéréo Total L’amour a trois

2017-12-20 20:30 Her We choose

2017-12-20 20:35 Mon dernier Noel a Hawaii Petit papa Noel

2017-12-20 20:39 Hi Cowboy Lové

2017-12-20 20:43 Eman & Vlooper La joie

2017-12-20 20:49 Rocca Normal Natural

2017-12-20 20:53 Les Monsieurs Moé je l’sais tu

2017-12-20 20:56 Stand High Patrol The Shift

2017-12-20 21:04 bloodshot bill Lickin the bowl

2017-12-20 21:08 The Julie Ruin Just My Kind

2017-12-20 21:12 Laura Sauvage Have Your Heard The Good News

2017-12-20 21:19 Les Breastfeeders Tout va pour le mieux dans le pire des mondes

2017-12-20 21:22 Vulgaires machins La nuit sera longue

2017-12-20 21:26 Adam Strangler Crossed

2017-12-20 21:31 Michel Pagliaro J’ai Marché Pour Une Nation

2017-12-20 21:34 Hibou hibou Couleur Néfaste

2017-12-20 21:38 Suicidal tendencies Possessed to skate

2017-12-20 21:41 Brutal chérie Trop souvent envie de mourir

2017-12-20 21:44 Mr. Bungle Desert Search for Techno Allah

2017-12-20 21:51 Trans am futureworld

2017-12-20 22:00 Fu Manchu Ojo rojo

2017-12-20 22:11 GrimSkunk Stupid Fuckin’ Wall

2017-12-20 22:15 Floating widget Rock and roll jubilee

2017-12-20 22:19 Fu Manchu Ojo rojo

2017-12-20 22:23 Nazareth Hair of the Dog

2017-12-20 22:33 Les Deuxluxes Springtime Devil

2017-12-20 22:42 Joe Silhueta Mil Leguas

2017-12-20 22:57 Barry Paquin Roberge Wonders & Cries

2017-12-20 23:03 Gros mené Venus

2017-12-20 23:06 Galaxie 500 Big Bang

2017-12-20 23:12 Duo De Twang Stayin Alive

2017-12-20 23:16 The Claypool Lennon Delirium Mr Wrigh

2017-12-20 23:29 The Vandals My First Xmas As A Woman

2017-12-20 23:35 Toy dolls Nellie the elephant

2017-12-20 23:44 Victime Fatigue

2017-12-20 23:47 Double Date With Death Magicien