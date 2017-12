La Sélection Musicale – 21 Décembre 2017

Heure Artiste Titre

2017-12-21 00:00 Sidiki Diabate Koman le heros

2017-12-21 00:03 Orloge Simard Fabrice Bouchard

2017-12-21 00:06 Kristel TNM

2017-12-21 00:09 Taipan Fenene

2017-12-21 00:13 Gaëtan Roussel Contrôle Qualité

2017-12-21 00:16 Thin Blue Line Concrete Nights

2017-12-21 00:20 Jeremy Kapone Aurore

2017-12-21 00:22 Afrikana Soul Sister El ghorba

2017-12-21 00:27 Too Many T’s Sixty’s Ford

2017-12-21 00:30 RYMZ Lost Boyz

2017-12-21 00:33 Shawn Jobin Éléphant

2017-12-21 00:36 Sidi Wacho Con Sabor

2017-12-21 00:40 Dee Filter factory

2017-12-21 00:43 Sagot Désordre et désordre

2017-12-21 00:47 Joli-Bois Ton Noël au bout du monde

2017-12-21 00:50 Héliodrome Halluciner des lignes blanches entre les Dieux

2017-12-21 00:53 Jay Scott X Smitty Bacalley Trailer

2017-12-21 00:56 La Bronze On danse par en-dedans

2017-12-21 01:00 Navet Confit Blue Christmas

2017-12-21 01:03 Monstromery La Montagne

2017-12-21 01:07 Voilaaa Mandjou (Feat Doctor Lass)

2017-12-21 01:13 Of Course Marilyne

2017-12-21 01:17 Accrophone J theme

2017-12-21 01:21 Moby Like A Motherless Child ft. Raquel Rodriguez

2017-12-21 01:25 Joseph Edgar Jusqu’au boutte

2017-12-21 01:28 Hugo Mudie Sirènes

2017-12-21 01:31 Gordon Raphael I Sleep on the Radio

2017-12-21 01:34 Donzelle Jalousie

2017-12-21 01:37 Asa I Viata Fun der K – Natty dread ride feat. Mc Brother Culture

2017-12-21 01:41 BROWN Enough ft. Naadei

2017-12-21 01:44 Mathias Bressan L’imprévu

2017-12-21 01:47 Mundafar & Blex XPerience It’s the Holidays

2017-12-21 01:50 Arcade Fire Put Your Money On Me

2017-12-21 01:56 Aléatoire Easy Enough feat. Le Trouble

2017-12-21 02:00 Charlotte Gainsbourg Dans vos airs

2017-12-21 02:04 Balmoral La saisons des ivresses

2017-12-21 02:06 Petit fantôme Libérations terribles

2017-12-21 02:10 Corridor Deux Coeurs (feat Halo Maud)

2017-12-21 02:16 Velvet Lagoon Molly (Feat. Mari La Vague)

2017-12-21 02:19 Stupeflip La seule alternative

2017-12-21 02:22 Séba et Horg Grosso-modo

2017-12-21 02:25 Hello Psychaleppo LAYL

2017-12-21 02:30 Loïc April Mes ruines sur tes décombres

2017-12-21 02:33 Pawa Up First Big Freeze

2017-12-21 02:38 Les Monsieurs Moé je l’sais tu

2017-12-21 02:42 Mort Rose MIAMI

2017-12-21 02:47 Mat Vezio Adele

2017-12-21 02:50 Paul Cargnello Intense cité

2017-12-21 02:52 AfrotroniX Soudani

2017-12-21 02:56 Matias Aguayo & The Desdemonas Cold Fever

2017-12-21 03:00 Duck Duck Grey Duck Bel Oiseau

2017-12-21 03:06 Her We choose

2017-12-21 03:09 Veedel Kaztro Glanz feat. Teka

2017-12-21 03:12 The Urban Renewal Project Newsflash feat. Elmer Demond

2017-12-21 03:15 Millimétrik Trop loin de toi feat. Maude Audet

2017-12-21 03:19 Ellemetue Tous les chemins menent à Rome

2017-12-21 03:24 Medora Tsunami

2017-12-21 03:27 Trace d’ours La Folie

2017-12-21 03:30 Ali Danel A peine défigurée

2017-12-21 03:33 Stevie Maniac J’t’aime

2017-12-21 03:37 Oliver Saf J’étouffe

2017-12-21 03:40 The Bombay Royale Run Kitty Run

2017-12-21 03:42 Essaie pas Futur parlé

2017-12-21 03:49 Sam drôle d’oiseau Des Sapins Parfumés Partout

2017-12-21 03:52 Moodoïd Reptile

2017-12-21 03:56 Rocca Normal Natural

2017-12-21 04:00 Monk.E Liens infirmes

2017-12-21 04:06 Juniore Panique

2017-12-21 04:09 Galaxie Super Lynx Deluxe

2017-12-21 04:12 Canailles Rendez-vous galant

2017-12-21 04:17 Poni Monde Parallèle

2017-12-21 04:21 Lou Key X et Kick & Snare Xmas Trees

2017-12-21 04:24 Andy Cooper Get On That

2017-12-21 04:28 Julia Jean-Baptiste Sao Paulo

2017-12-21 04:32 The Rebel Moon lmarican

2017-12-21 04:36 Ariel Laura

2017-12-21 04:41 Paupière Rexx

2017-12-21 04:44 Brigitte Insomniaque

2017-12-21 04:48 Iam MWA

2017-12-21 04:52 Mort de rire Hit And Run

2017-12-21 04:54 The Domestics Tunnels and Trains

2017-12-21 04:57 Loud Nouveaux riches

2017-12-21 05:00 Fanny Bloom Petit bois

2017-12-21 05:05 Avec pas d’casque Il fait noir de bonne heure

2017-12-21 05:10 Random Recipe avec Natasha Kanapé Fontaine Tiotiake

2017-12-21 05:15 UVS Ponte a creer

2017-12-21 05:18 Chlorine Free Get Up feat. Soweto Kinch & Marc Nammour

2017-12-21 05:22 The Postal Service Sleeping In

2017-12-21 05:26 Baloji Spoiler remix feat. Youssoupha

2017-12-21 05:29 Manon Tanguy La Taille De Sa Jupe

2017-12-21 05:33 Les Deuxluxes La Fille du Père Noel

2017-12-21 05:36 Fink Resurgam

2017-12-21 05:42 Caravane Entre ma tête et mon coeur

2017-12-21 05:45 Bad Nylon RAPPA

2017-12-21 05:48 Voyou Seul sur ton tandem

2017-12-21 05:52 IMUR Blue Dream ft Tee Krispil

2017-12-21 05:56 RYMZ Lost Boyz

2017-12-21 06:03 Dumas À l’est d’Éden

2017-12-21 06:07 David Couture Ces heures

2017-12-21 06:10 Christian Sean Black For You.

2017-12-21 06:13 Palissade La vie des autres

2017-12-21 06:16 Ménélik Liquide

2017-12-21 06:20 Imarhan Azzaman

2017-12-21 06:24 Antoine Corriveau Les trous à rats

2017-12-21 06:30 Barry Paquin Roberge Hug or Kiss

2017-12-21 06:33 Mon doux saigneur Hook Bleu

2017-12-21 06:37 Black Pudding Tillagio

2017-12-21 06:42 Cindy Doire Danse

2017-12-21 06:46 Gaëtan Roussel Contrôle Qualité

2017-12-21 06:49 St. Vincent Savior

2017-12-21 06:52 Squerl Noir Calypso

2017-12-21 06:56 Joseph Edgar Jusqu’au boutte

2017-12-21 07:19 Tricot machine Les peaux de lièvres

2017-12-21 07:36 Fishbach Ajmal Logha (Un beau langage feat Bachar Mar Khalifé)

2017-12-21 07:46 Cédrik St-Onge Un hiver a l’année longue

2017-12-21 07:53 Pendentif L’originel

2017-12-21 08:07 Lou-Adriane Cassidy Ça va ça va

2017-12-21 08:16 Monsieur Mono Love Hurts

2017-12-21 08:36 UVS Ponte a creer

2017-12-21 08:43 Dany Placard Full Face

2017-12-21 08:52 Arcade Fire Put Your Money On Me

2017-12-21 09:07 Taipan Fenene

2017-12-21 09:20 3 gars su’l sofa C’est Noël

2017-12-21 09:23 Moby Like A Motherless Child ft. Raquel Rodriguez

2017-12-21 09:36 Bagarre Béton Armé

2017-12-21 09:49 Too Many T’s Sixty’s Ford

2017-12-21 10:00 Le Peuple de l’Herbe Inner Peace

2017-12-21 10:06 Spider Zed Sad house

2017-12-21 10:10 Dams Of The West Yeah Yeah Its Christmas

2017-12-21 10:13 Corail Parc California

2017-12-21 10:16 Vulgar Deli In league with satan

2017-12-21 10:20 C-Drik C-Drik

2017-12-21 10:23 Her We choose

2017-12-21 10:30 Evergreen Aux échos

2017-12-21 10:33 Beige-à-coeur Dans le Vent

2017-12-21 10:37 Dave Chose Chez Françoise

2017-12-21 10:42 Dylarama Chantal

2017-12-21 10:46 Royal Canoe Fussin’

2017-12-21 10:50 Voyou Seul sur ton tandem

2017-12-21 10:54 Voilaaa Mandjou (Feat Doctor Lass)

2017-12-21 10:59 Robert Lavoie et le Cat Scat Band (c) Le sentier de neige

2017-12-21 11:03 Vanille Phonème

2017-12-21 11:06 Charlélie Couture Média Panic

2017-12-21 11:09 POLO & PAN Coeur croisé

2017-12-21 11:13 John Jacob Magistery You Snooze You Lose

2017-12-21 11:17 Flirt Au tournant

2017-12-21 11:22 Sagot Désordre et désordre

2017-12-21 11:27 Tim Dup Une envie méchante

2017-12-21 11:32 Moby Like A Motherless Child ft. Raquel Rodriguez

2017-12-21 11:36 Iam MWA

2017-12-21 11:40 Jesca Hoop Memories are now

2017-12-21 11:45 RYMZ Lost Boyz

2017-12-21 11:49 Philippe B Rouge-Gorge ft. Laurence Lafond-Beaulne

2017-12-21 11:52 Kobo Town Karachi Burning

2017-12-21 11:55 L’Amalgame Bangskur

2017-12-21 12:00 Dumas À l’est d’Éden

2017-12-21 12:05 Hello Psychaleppo LAYL

2017-12-21 12:08 Kick & Snare Rien à Noël

2017-12-21 12:11 Pierre Lapointe Mon prince charmant

2017-12-21 12:13 Horloge Plus Vieille Que Nous

2017-12-21 12:17 Paupière Rexx

2017-12-21 12:22 Keith Kouna Pays

2017-12-21 12:27 Clap! Clap! Ngwue

2017-12-21 12:31 Kalash System

2017-12-21 12:37 Danakil Back Again

2017-12-21 12:43 Tara King theory Cosmic NaP

2017-12-21 12:47 Hugo Mudie Sirènes

2017-12-21 12:50 Taipan Fenene

2017-12-21 12:55 Lhasa El Desierto

2017-12-21 13:00 Corridor Deux Coeurs (feat Halo Maud)

2017-12-21 13:04 Lou Key X Feat. L’Ortie, Kick & Stout, Dj Horg Noël d’amour

2017-12-21 13:08 Les chiens Vegas

2017-12-21 13:11 Sam Harvey L’argent

2017-12-21 13:15 Sam Faye Pourquoi

2017-12-21 13:19 Kristel TNM

2017-12-21 13:22 Gaëtan Roussel Contrôle Qualité

2017-12-21 13:25 Velvet Lagoon Molly (Feat. Mari La Vague)

2017-12-21 13:28 Vendredi sur mer Les filles Désir

2017-12-21 13:32 Barry Paquin Roberge Hug or Kiss

2017-12-21 13:37 8 Seven Days

2017-12-21 13:40 WD40 La mer des tourments

2017-12-21 13:43 Juniore Panique

2017-12-21 13:47 Shawn Jobin Éléphant

2017-12-21 13:51 BROS Its Christmas Day

2017-12-21 13:54 Norre I’m Still The Same

2017-12-21 13:56 Call Me Poupée Rumba Maniak

2017-12-21 14:00 Veedel Kaztro Glanz feat. Teka

2017-12-21 14:04 Pendentif L’originel

2017-12-21 14:10 Miss Sassoeur & les Sassys JOIA

2017-12-21 14:13 Loïc April Mes ruines sur tes décombres

2017-12-21 14:16 Chlorine Free Get Up feat. Soweto Kinch & Marc Nammour

2017-12-21 14:22 Stupeflip La seule alternative

2017-12-21 14:25 Alice et moi C’est toi qu’elle préfère

2017-12-21 14:28 Nicolas Gémus Bunker de tes bras

2017-12-21 14:33 Les Deuxluxes La Fille du Père Noel

2017-12-21 14:36 Joe Rocca Monstres Featuring Brown

2017-12-21 14:39 Jo Wedin & Jean Felzine Nez, lèvres et menton

2017-12-21 14:43 Kae Sun Stalk

2017-12-21 14:46 Mort Rose MIAMI

2017-12-21 14:50 Kim Gray P.I.G

2017-12-21 14:54 Trace d’ours La Folie

2017-12-21 14:56 Chromeo Fancy Footwork

2017-12-21 14:59 Le Peuple de l’Herbe Inner Peace

2017-12-21 15:07 Cesaria Evora Natal

2017-12-21 15:12 Gagné Ensemble

2017-12-21 15:17 Medora Tsunami

2017-12-21 15:20 Loud Nouveaux riches

2017-12-21 15:24 Andy Cooper Get On That

2017-12-21 15:28 Moby Like A Motherless Child ft. Raquel Rodriguez

2017-12-21 15:33 Scoopy A Scoopy Rap

2017-12-21 15:38 Vessels Trust Me feat. Vincent Neff

2017-12-21 15:43 The Sideshow Tragedy Lost Time

2017-12-21 15:46 Félix Dyotte Ulverton

2017-12-21 15:52 ST x LIAM Bonjour, Hi (feat. Mori$$ Regal)

2017-12-21 15:56 Poni Monde Parallèle

2017-12-21 16:01 Galaxie Super Lynx Deluxe

2017-12-21 16:06 3 gars su’l sofa C’est Noël

2017-12-21 16:09 Georgio Promis j’arrête

2017-12-21 16:12 Claude l’Anthrope Sentir le monde

2017-12-21 16:17 Snapped Ankles Hanging With the Moon

2017-12-21 16:21 Eman & Vlooper La joie

2017-12-21 16:28 Her We choose

2017-12-21 16:33 Ariane Zita Mon cadeau c’est toi

2017-12-21 16:36 Antoine Corriveau Les trous à rats

2017-12-21 16:41 MC Solaar L’attrape-nigaud

2017-12-21 16:45 Pumpkin & Vin’S da Cuero Mauvais Genre

2017-12-21 16:49 Avec pas d’casque Il fait noir de bonne heure

2017-12-21 16:54 Canari L’aube

2017-12-21 17:02 Héliodrome Occuper les marges

2017-12-21 17:11 Navet Confit Blue Christmas

2017-12-21 17:24 La Famille Ouellette Monochrome

2017-12-21 17:34 Arcade Fire Put Your Money On Me

2017-12-21 17:48 Megative More Time

2017-12-21 17:55 Ini Kimoze All I Want For Christmas

2017-12-21 17:59 Ghislain Poirier Pour te réchauffer (feat. TTC & Omnikrom)

2017-12-21 18:17 The Souljazz Orchestra Tambour à deux peaux

2017-12-21 18:25 The Clash Armagideon time

2017-12-21 18:52 Mononc’ Serge Noel est un jour comme les autres

2017-12-21 19:01 Zen Bamboo Si c’est correct

2017-12-21 19:05 Chlorine Free Café Cannelle ft Mobydick

2017-12-21 19:09 Groenland Cabin

2017-12-21 19:13 Groenland Propaganda

2017-12-21 19:19 Rouge Pompier Viole moi

2017-12-21 19:22 Slamchicks Deux par deux rassemblés

2017-12-21 19:30 Feu! Chatterton Souvenir

2017-12-21 19:36 1921 In my veins

2017-12-21 19:39 Erin McCarley GOOD

2017-12-21 19:46 Laurence Nerbonne All I Want For Christmas Is You (Mariah Carey Cover)

2017-12-21 19:53 Digit Missile Command Boxing-Day (Hommage à George Michael)

2017-12-21 20:00 Poirier ft Marie Christine – Imma Keep Yuh

2017-12-21 22:32 Pendentif L’originel

2017-12-21 22:38 Voilaaa Mandjou (Feat Doctor Lass)

2017-12-21 22:43 Gisbert Zu Knyphausen Etwas besseres als den tod finden wir uberall

2017-12-21 22:47 Tendre Blablabla

2017-12-21 22:50 Arseniq33 Un jour je reviendrai mettre le feu

2017-12-21 22:54 Imarhan Azzaman

2017-12-21 22:58 Moby Like A Motherless Child ft. Raquel Rodriguez

2017-12-21 23:02 Père Fouettard VS Lou Key X SnowBattle

2017-12-21 23:06 Séba et Horg Grosso-modo

2017-12-21 23:08 Mara Tremblay En dormance

2017-12-21 23:12 BROWN Enough ft. Naadei

2017-12-21 23:16 Ruxell Zona Oeste

2017-12-21 23:19 Millimétrik Trop loin de toi feat. Maude Audet

2017-12-21 23:23 Galaxie Super Lynx Deluxe

2017-12-21 23:26 GrimSkunk Stupid Fuckin’ Wall

2017-12-21 23:30 Laurence Nerbonne La nuit est à nous

2017-12-21 23:33 The Sainte-Catherines We used to be in loved

2017-12-21 23:37 Gros Soleil Le pervers & la vicieuse

2017-12-21 23:41 WiBad Advienne que Pourra feat. Max Livio

2017-12-21 23:44 Hibou hibou Couleur Néfaste

2017-12-21 23:47 Kick & Snare, Remission, Jertrude Battue, Résistance 2.1, Le Gaucher, MC Phylis & Dj Horg – Restants d’table

2017-12-21 23:53 Her We choose