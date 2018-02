Pour la suite des ondes, #PLSDO pour les initiés, est une série radio consacrée à l’univers radiophonique dans un contexte médiatique en mutation. Le coup d’envoi est ce mardi 13 février dès 19h! À l’occasion de la Journée mondiale de la radio, cette première émission sera animée par Julien Poirier-Malo et réalisée par Emilie Morneau. Au menu: un tour d’horizon en compagnie de quelques acteurs des milieux radiophoniques étudiant et communautaire, et l’occasion de renouer avec des voix familières de CIBL et d’entendre de nouvelles tonalités!

Ce sera la fête pour ce retour en ondes graduel à CIBL, alors le public est invité à assister à la diffusion en direct à 19h au 2-22, coin St-Laurent et Ste-Catherine Est

Pour la suite des ondes #01 – 19h à 20h30 – CIBL 101.5 FM