Spectacle-Bénéfice : Branchés sur CIBL!

Cabaret de survoltage pour la radio indépendante de Montréal

CIBL et sa communauté se mobilisent pour relancer sur des bases solides ce média essentiel pour la vitalité culturelle de Montréal.

Au début de l’année, face à des difficultés financières importantes, tous les employés de la station ont été temporairement mis à pied et sa programmation a été suspendue.

Avec la participation d’un éventail d’artistes tous azimuts, ce spectacle bénéfice vous invite à contribuer à l’avenir de CIBL tout en passant une soirée qui s’annonce mémorable.

Au progamme: Mara Tremblay, Mononc Serge, Joseph Edgar, Dany Placard, Yves Desrosiers, Luc De Larochellière, Andrea Lindsay, Fred Dubé, Seba & Horg, Toastdawg, D-Track, Les Vulvets, Floating Widget, Rock Larue, Catherine Durand, Allan Hurd, Sunny Duval, Sébastien Lacombe, Lionel Kizaba, Domlebo, André Duchesne Trio, Tomas Jensen, Dramatik, Sonido Pesao, Les Abdigradationnistes, Robert Fusil et les chiens fous et d’autres artistes réunis dans une formule cabaret évoquant une émission de radio plus grande que nature.

Rendez-vous le 27 février dès 18h au Club Soda, le voisin de CIBL, qui offre gracieusement sa scène pour l’occasion. Procurez-vous vos billets ici!