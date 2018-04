Spécial programmation !

Chers membres de CIBL,

Le nouveau Comité de programmation, formé de Jason Paré, Chloé Sondervorst, Emilie Morneau, Philippe Laramée, Alain Brunet, Lucile Lhermitte, Sladgy Jean-Baptiste, François Boutin (pour le c.a.) et Julien Poirier-Malo (pour le comité de relance) vous invite à participer à la programmation transitoire de CIBL sous trois grands projets: Une programmation originale d’été allégée, une programmation printanière nostalgique et une programmation musicale audacieuse à construire de toute pièce. Le chantier est énorme, mais il est hautement motivant, surtout si vous en faites partie!

Toutes les informations relatives à ces projets sont indiquées ci-bas. Si jamais vous avez des questions, des propositions, nous sommes à votre entière disposition au programmation@cibl1015.com . En espérant vous retrouver en grand nombre au sein de ces projets!

Chaleureusement,

Votre CP.

APPEL À PROJETS RADIO – ÉTÉ 2018

Vous avez un projet d’émission radio en tête et vous souhaitez qu’il prenne vie? Ça tombe bien, car CIBL 101,5 FM Montréal est à la recherche de projets radio originaux pour sa saison estivale 2018! Les diffusions s’effectueront du 18 juin au 26 août 2018, inclusivement. Les auditeurs de CIBL vous attendent et sont impatients de vous entendre!



Formulaire à remplir en ligne et toutes les informations relatives à cet appel:ICI

-> Vous avez jusqu’au 26 avril 2018, 17h, pour répondre à cet appel de projets.

Des questions? programmation@cibl1015.com

​PRINTEMPS NOSTALGIQUE

Chers artisans de CIBL, d’hier et d’aujourd’hui! Ce printemps, CIBL se la joue nostalgique, car en temps de crise, il et bon de se rappeler tout ce que la station a fait de merveilleux sur ses ondes! Nous recherchons donc des émissions au contenu parlé et intemporel qui pourraient être rediffusées au 101,5 FM, afin de meubler en partie la programmation printanière! Il est temps de fouiller vos archives!

Envoyez-nous vos 3 meilleurs épisodes téléchargeables par Wetransfer en indiquant Printemps nostalgique – Proposition dans l’objet du courriel: programmation@cibl1015.com Ces épisodes seront soumises à l’approbation du Comité de programmation. Un grand merci!

Votre CP.



CHANTIER MUSICAL​

Un des chantiers les plus urgents pour la relance prochaine de CIBL est la préparation d’une grille musicale solide, attractive, fédératrice, représentative de la communauté CIBLienne et annonciatrice de la cohérence et l’esthétique musicales de la station en reconstruction. En tant que membre du comité de programmation, j’ai humblement travaillé à ébaucher la structure préliminaire de cette grille musicale que nous souhaitons collaborative, ce qui contraste évidemment avec le cycle précédent de la station. Il va sans dire, cette structure est sujette à des changements et ajustements pour la suite des choses, mais nous devons commencer quelque part. Nous y voilà. Ainsi, les connaisseurs de musique sont tous invités à nous formuler des propositions de pièces musicales et enchaînements créatifs, après avoir consulté la grille sommaire et le texte d’explications à ce titre.

Ébauche de grille horaire : ICI

Explications détaillées de l’ébauche de grille horaire : ICI

Ces balises aideront aux CIBLiens férus de musique à nous formuler leurs propositions que nous tenterons ensuite d’intégrer dans les cases horaires appropriées.

Bonne recherche à toutes et tous. Nous vous indiquerons très bientôt sous quel format acheminer vos propositions musicales et où les transmettre.

D’ici là indiquez-nous votre intérêt à programmation@cibl1015.com en indiquant Chantier musical dans l’objet du courriel.

Alain Brunet, pour le comité de programmation.