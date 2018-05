CONTENUS AUDACIEUX . ARTISTES ÉMERGENTS . VOIX PROGRESSISTES . INFOS INDÉPENDANTES

« Nulle part ailleurs qu’à CIBL’’ – Une relance sous le signe de l’espoir

Une campagne majeure appuyée par plusieurs personnalités publiques pour aider la nouvelle équipe en place à redonner un nouveau souffle à CIBL.

Montréal, 18 mai 2018 – La nouvelle équipe derrière la relance de CIBL est très fière de donner le coup d’envoi à une campagne majeure, soulignant à la fois le lancement d’une nouvelle programmation d’été officiellement en ondes dès le 16 juin prochain ainsi que la participation à la remise sur pied financière de la station. Dans le cadre d’un événement qui s’est tenu hier soir à la Maison du développement durable, la nouvelle équipe de CIBL a annoncé le grand thème de sa campagne de financement en compagnie de plusieurs invités spéciaux dont Jean-Martin Aussant et Catherine Éthier.

Nulle part ailleurs qu’à CIBL est le thème de cette campagne de 35 jours qui vise à amasser 35 000$ auprès d’auditeurs, citoyens et partenaires en partenariat avec la plateforme de financement participatif La Ruche. Plusieurs personnalités publiques dont Kent Nagano, Nathalie Bondil, Fred Dubé, Judith Lussier et Catherine Éthier ont accepté de participer à des capsules vidéo destinées à promouvoir la campagne de financement et l’importance de CIBL dans le paysage culturel montréalais. Un défi de taille pour la dynamique équipe de CIBL qui sollicitera parallèlement de grands donateurs et des compagnies privées afin qu’ils s’impliquent dans la relance de CIBL, véritable joyau de la radio indépendante québécoise dont la liberté et le contenu ne se retrouvent Nulle part ailleurs!

« Ce n’est pas vrai qu’on pouvait laisser à la dérive une institution radiophonique aussi importante que CIBL. Notre engagement est envers cette station iconique, mais aussi envers la liberté d’expression, et les ondes indépendantes. Cette radio appartient à la collectivité! » a déclaré la présidente du Conseil d’administration, Mme Jeanne Doré.

Une nouvelle programmation estivale

Un nombre inédit de 36 projets ont été récemment soumis à l’équipe de CIBL dont une douzaine ont été retenus pour la nouvelle programmation estivale de la station. L’ensemble de la programmation et ses animateurs seront dévoilés le 16 juin prochain dans le cadre d’une émission spéciale d’une journée avec prestations musicales et humoristiques en compagnie des nouvelles ‘’voix’’ de la station. L’équipe de CIBL a d’ailleurs annoncé en primeur quelques émissions que les auditeurs pourront écouter cet été :



1. J.V. (Jeux Vidéos) : un magazine radio hebdomadaire qui se sert du jeu vidéo pour une réflexion plus large que le jeu lui- même, en se penchant sur son impact culturel, sa valeur artistique, sa capacité à refléter la société, et en levant le voile sur son arrière-scène. Avec : Jean-Philippe Baril-Guérard, Matthieu Dugal, Marianne Gauthier et Mustapha Aramis.

2. Spotcast : Véritable émission féministe pleinement assumée: on y parle de menstruations, de contraception ou encore de transsexualité. Avec Gabrielle Anctil, Claudine Dib et collaboratrices.

3. Atelier : émission dédiée aux arts contemporains à Montréal, des arts visuels aux nouveaux médias, en passant par la musique et les performances. Avec Benjamin J. Allard et toute une équipe de chroniqueurs.

4. Sur le Corner : L’émission phare de la culture hip hop à Montréal. Déjà sur les ondes de CIBL. Sladgy Jean-Baptiste, DJ Horg et plusieurs collaborateurs.

5. La semaine politique : commentaire et analyse de l’actualité politique (locale, nationale et internationale). Avec: Jean- Charles Del Duchetto, Nic Payne, Florent Michelot et Simon-Pierre Savard-Tremblay.

Une diffusion du lancement de la campagne sera diffusé vendredi 18 mai à 19h sur les ondes de CIBL qui promet à ses auditeurs un son, des voix et des idées que l’on entend Nulle part ailleurs!