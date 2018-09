Proposition de projet radio

Suite à la relance du printemps 2018 des activités de CIBL, plus de 40 émissions ont été ajoutées à la programmation de la radio indépendante de Montréal. Et ce n’est pas terminé! Vous avez un projet d’émission? Ça concorde avec la politique de contenus de CIBL? C’est le temps de le soumettre au Comité de Programmation de CIBL. En fait, la période de soumission est toujourte ouverte et si votre projet est mature, aucun besoin d’attendre la prochaine saison pour le soumettre, et il pourrait se retrouver en ondes plus vite que vous le pensiez. Suivez le lien suivant, on a hâte de vous entendre.

Poroposition d’émission.