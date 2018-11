Candidature au conseil d’administration de CIBL

Associé

Est membre associé toute organisation ou personne morale (lire corporation) intéressée aux buts et aux activités de la corporation et se conformant aux normes d’admissibilité établies par résolution du conseil, auquel le conseil, sur demande à cette fin, accorde le statut de membre associé. Note : Un membre associé peut être un organisme sans but lucratif, une entreprise, une institution publique ou parapublique, une coopérative, etc.