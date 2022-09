COORDONNATEUR.TRICE / ASSISTANT.E RÉALISATEUR.TRICE

COORDONNATEUR.TRICE / ASSISTANT.E RÉALISATEUR.TRICE

CIBL EST À LA RECHERCHE D’UNE PERSONNE POUR COMBLER UN POSTE DE COORDONNATEUR.TRICE / ASSISTANT.E RÉALISATEUR.TRICE

POSTE À COMBLER

CIBL 101,5 est à la recherche d’un.e coordonnateur.trice et assistant.e réalisateur.trice pour son émission

d’information locale, projet qu’elle vise lancer à l’automne 2022 et qui marquera le retour – essentiel! – de

l’information quotidienne à CIBL.

Cette quotidienne est une émission d’information, de culture et d’affaires locales et hyperlocales de deux heures

qui sera diffusée du lundi au jeudi sur les ondes de CIBL, sur le web et en baladodiffusion. Espace de

rassemblement pour les Montréalais et les Montréalaises, elle vise à faire connaître les enjeux et initiatives qui

marquent la vie métropolitaine et ses quartiers pour stimuler les échanges et susciter l’action.

En collaboration étroite avec l’animateur-réalisateur de l’émission et de concert avec le ou la chargé.e de

programmation, le ou la coordonnateur.trice de la quotidienne est la personne ultra-organisée qui fait rouler la

machine jour après jour. Elle sera appelée à préparer l’organisation de l’émission durant l’été, planifier et

coordonner son contenu et ses collaborateurs, s’assurer du bon déroulement de l’émission en direct et diffuser

ses différents segments en balado sur les plateformes numériques.

Plus précisément, l’heureux.se élu.e aura à effectuer les tâches principales suivantes :

● Recherche et planification de contenus au quotidien

● Coordination des collaborateurs bénévoles et stagiaires ainsi que des invités

● Développement d’outils de coordination

● Assistance à la réalisation

● Appui au recrutement des bénévoles et des stagiaires

● Développement de liens avec les divers milieux montréalais

● Montage et diffusion des segments en balado sur les plateformes numériques

Formation et expérience requise :

● Formation dans un domaine connexe (par exemple communication, journalisme, technique en radio,

etc.)

● Expérience en gestion de bénévoles

● Expérience dans une radio (radio étudiante, communautaire, publique ou commerciale)

Compétences et connaissances requises :

● Connaissance des réseaux médiatiques, culturels et d’information montréalais

● Connaissance journalistique de base

● Maîtrise de logiciel de montage sonore

● Coordination de projet et de bénévoles

● Maîtrise du français à l’écrit et à l’oral et capacités rédactionnelles

● Aisance informatique et capacité à maîtriser rapidement de nouveaux outils

Qualités requises :

● Sens de l’organisation très développé

● Débrouillardise

● Proactivité

● Efficacité

● Rigueur journalistique

● Ouverture et bienveillance

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS

L’occasion de vous investir dans un média qui n’a pas peur de sortir du moule et de tester des contenus

différents. De participer activement à la relance d’une organisation mythique à Montréal aux côtés d’une petite

équipe sympathique et d’une communauté d’artisans et de bénévoles engagés. D’évoluer au sein d’un média qui

valorise la pertinence et, parfois, l’impertinence. De développer un vaste réseau et de créer des liens avec les

bénévoles, les artistes, les clients et les partenaires de la station.Un emploi de 37,5 heures par semaine, à 19,00$ de l’heure, sur place en plein coeur du Quartier des spectacles

et en télétravail selon un horaire flexible.

Un mandat à temps plein à durée déterminée renouvelable chaque année. Entrée en poste à la fin juin (flexible).

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE

Intéressé(e) à embarquer dans l’aventure CIBL? Envoyez-nous d’ici le 16 septembre 2022 votre curriculum vitæ

et une lettre de motivation à l’adresse suivante : administration@cibl1015.com

Nous communiquerons uniquement avec les candidat(e)s convoqué(e)s en entrevue.

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE INTÉRÊT ET VOUS SOUHAITONS LA MEILLEURE DES CHANCES

! DE TOUTE L’ÉQUIPE DE CIBL 101,5