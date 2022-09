Stage en réalisation

QUI SOMMES-NOUS ?

Créée en 1980, la Radio communautaire francophone de Montréal donne la parole à la communauté montréalaise dans toute sa pluralité. Elle produit et diffuse une programmation principalement axée sur la culture, la musique et l’information locales, en faisant une place prépondérante à la relève ainsi qu’aux formes émergentes et alternatives. Portée par l’ardeur de ses bénévoles, CIBL est un espace citoyen connecté à sa communauté qui propulse les voix audacieuses de la création et de l’information. Lieu d’expérimentation et de formation, CIBL a été l’incubateur de nombreuses personnalités médiatiques qui y ont fait leurs premiers pas. CIBL tient à ses valeurs d’ouverture, d’audace et de pertinence. Et aime beaucoup avoir du fun!

PROJET

CIBL a mis sur pied, à l’hiver 2022, l’émission Sous le Radar ; une hebdomadaire d’une heure qui assure la couverture des événements culturels de la relève artistique locale. Arts vivants, humour, musique ou cinéma ; toutes les disciplines sont abordées dans cette émission qui se veut un levier pour les artistes émergents. Grâce à des critiques, chroniques, entrevues et performances en direct, nous souhaitons faire de cette émission un espace incontournable pour les auditeurs, les artistes ainsi que pour les journalistes, jeunes et moins jeunes, qui pourront y apprendre les bases de la radio.

MANDAT

Nous sommes à la recherche d’un.e stagiaire bénévole pour prendre le relais de l’animation de l’émission Sous le Radar à partir de la saison d’été 2022. L’animateur.trice devra animer en direct l’émission d’une heure les vendredis à 17h, assister aux réunions de production hebdomadaires, contribuer à imaginer le contenu de l’émission, effectuer la recherche, planifier les entrevues.

PROFIL TYPE ET COMPÉTENCES

Expériences d’animation radio

Au fait de l’actualité culturelle émergente montréalaise

Expériences journalistiques (un atout)

Expériences de coordination de bénévoles (un atout)

QUALITÉS REQUISES

Grande aisance au micro

Français impeccable

Curiosité, audace, dynamisme

Débrouillardise et sens de l’organisation

Rigueur

Entregent et aptitude à communiquer et à travailler en équipe

Capacité à travailler sous pression

Pour appliquer, veuillez nous faire parvenir votre CV, une démo d’un maximum de 5 minutes et une lettre de présentation à programmations@cibl1015.com