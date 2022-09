Réalisteur.trice

CIBL EST À LA RECHERCHE D’UNE PERSONNE POUR COMBLER UN POSTE DE RÉALISATEUR.TRICE

CIBL 101,5 est à la recherche d’un.e RÉALISATEUR.TRICE pour son émission d’information locale qui marque le retour – essentiel! – de l’information quotidienne à CIBL. Diffusée en semaine sur les ondes de CIBL, sur le web et en baladodiffusion, cette émission d’information couvre les enjeux sociaux, la culture et l’actualité locale.

Ce rendez-vous vise à faire connaître l’information et les initiatives qui marquent la vie montréalaise et ses quartiers, afin de stimuler les échanges, les débats et les idées.

En collaboration avec l’équipe de CIBL et de ses chroniqueur.euse.s, le.la RÉALISATEUR.TRICE de la quotidienne est appelé à coordonner et à planifier les contenus de l’émission afin de s’assurer de son bon déroulement jusqu’à sa diffusion en direct ainsi qu’en balado sur nos différentes plateformes numériques.

Plus précisément, cette personne effectuera les tâches principales suivantes :

• Direction artistique de l’émission

• Création de la structure et de l’habillage sonore

• Coordination des invités

• Recrutement et coordination des chroniqueurs, stagiaires et collaborateurs bénévoles

• Réalisation, recherche et planification des contenus

• Développement d’outils de gestion et de planification

• Responsable de la diffusion des segments en balado

• Coordination des réunions de production

Formation et expérience recherchées :

• DEC ou BAC en communication, journalisme, art et technologie des médias ou expérience et/ou formation équivalente et pertinente ;

• Connaissance de l’actualité, des domaines médiatiques, culturels et communautaires;

• Capacité à maîtriser certains outils technologiques tels que les logiciels de montage;

• Maîtrise du français à l’écrit et à l’oral et capacité rédactionnelle.

• Expérience au sein d’une radio étudiante, communautaire, publique et/ou commerciale, un atout;

Qualités recherchées :

• Posséder une culture générale et des connaissances de l’actualité;

• Capacité à travailler en équipe et avec des échéances serrées;

• Débrouillardise, efficacité et sens de l’organisation;

• Curiosité, ouverture et bienveillance;

Ce que nous offrons :

• La chance de vous investir dans un média qui n’a pas peur de sortir des sentiers battus et de tester des contenus différents ;

• Participer activement à la relance d’une organisation mythique, aux côtés d’une petite équipe dynamique et d’une communauté d’artisan.e.s et de bénévoles engagés ;

• Évoluer au sein d’un média qui valorise la pertinence et, parfois, l’impertinence ;

• Développer un vaste réseau et créer des liens avec les bénévoles, les artistes et les partenaires de la station.

• Emploi de 32 heures par semaine, sur place en plein cœur du Quartier des spectacles et en télétravail selon un horaire flexible.

• Tarif horaire : 20,00$

Entrée en poste : immédiatement

Pour soumettre votre candidature

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ et une lettre de motivation à l’adresse suivante : administration@cibl1015.com. Cette offre d’emploi est en vigueur jusqu’au mardi 11 octobre 2022. Prenez note que nous communiquerons uniquement avec les candidat.e.s convoqué.e.s en entrevue.